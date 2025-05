Les restaurants suisses économisent de plus en plus sur... l'hygiène !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les résultats des inspections des années 2022 et 2023 montrent, que dans un contrôle sur cinq, le risque dans le domaine des denrées alimentaires était «important» ou «élevé». IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ELECTRICITE: La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fait le point sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité de ces derniers mois. Elle présente également les prévisions pour l’hiver à venir et la situation jusqu'en 2030/2035.

DROITS DE DOUANE: Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent se rend ce jeudi en Suisse. Il doit entamer à Genève les premières discussions de haut niveau entre Washington et Pékin sur la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump. Une rencontre avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter est aussi au programme pour un suivi des récents échanges en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI.

ARMISTICE: Ce jeudi (12h30), l'Allemagne commémore officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de la dictature hitlérienne il y a 80 ans au Bundestag. Le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier prononcera le discours principal et la présidente du Bundestag Julia Klöckner prendra également la parole. Les diplomates représentés en Allemagne sont également invités à cette manifestation, mais pas les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie.

FOOTBALL: Les clubs anglais sont en position de force avant les demi-finales retour d'Europa League et de Conference League jeudi. Dans la première, Manchester United et Tottenham ont fait le plus dur à l'aller, en s'imposant respectivement à Bilbao et face aux Norvégiens de Bodö/Glimt. En Conference League, Chelsea a également pris une sérieuse option en gagnant 4-1 en Suède face à Djurgarden à l'aller. Les Blues pourraient affronter en finale le Betis Séville du Zurichois Ricardo Rodriguez, qui a battu la Fiorentina 2-1 lors du match aller en Espagne.

Vu dans la presse

HYGIENE: Les entreprises suisses de la restauration économisent de plus en plus souvent sur l'hygiène, rapporte le Tagesanzeiger en se référant aux données de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Les résultats des inspections des années 2022 et 2023 montrent, que dans un contrôle sur cinq, le risque dans le domaine des denrées alimentaires était «important» ou «élevé».

Selon la Confédération, les cantons ont prononcé plus de 20'500 mesures administratives à l'encontre de restaurants en 2023, une nette hausse par rapport à l'année précédente. Dans environ 2500 cas, les marchandises incriminées ont été détruites, et dans 200 cas, des interdictions ont été prononcées par exemple pour certains locaux ou appareils.

SANTE: L'usage des plateformes de santé numérique gagne du terrain, rapporte le Temps. Selon un sondage MIS Trend, plus d’un tiers des Suisses prennent désormais rendez-vous avec leur thérapeute ou font renouveler leur ordonnance par Internet.

Par exemple, environ 2,6 millions de personnes passent par OneDoc pour trouver un créneau chez leur médecin.Dans cette société, les services numériques utilisés par les patients sont nombreux: prise de rendez-vous médical, évaluation de l’engorgement des urgences, renouvellement d’ordonnance en ligne, pré-admission administrative dans un hôpital ou encore les téléconsultations.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du magicien et dompteur germano-américain Roy Horn, membre du duo «Siegfried & Roy», des suites du Covid-19. Il était né en 1944.

- Il y a 20 ans (2005): Décès du footballeur tessinois Giantpietro Zappa, l'un des principaux artisans de la conquête par le FC Zurich du titre de champion de Suisse en 1981.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance du chanteur espagnol Enrique Iglesias ("Bailamos», «Be with you"), fils de Julio Iglesias et père des trois enfants qu'il a eus avec l'ancienne joueuse de tennis Anna Kournikova.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'architecte bâlois Pierre de Meuron, du bureau Herzog & de Meuron, auteur de la Tate Gallery of Modern Art à Londres, de l'Elbphilharmonie à Hambourg ou encore du Stade national de Pékin.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du cuisinier français Marc Veyrat.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du pianiste de jazz et compositeur américain Keith Jarrett ("The Köln Concert").

- Il y a 80 ans (1945): Capitulation de l'Allemagne nazie, qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

- Il y a 80 ans (1945): Début des massacres commis par les troupes coloniales françaises à Sétif, Guelma et Kherrata, en Algérie. Ces événements sont aujourd'hui perçus comme précurseurs de la Guerre d’indépendance algérienne.

Le dicton du jour

«Plus mai est chaud, plus l'an vaut»