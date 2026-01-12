blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ÉLECTRICITÉ: On devrait en savoir plus lundi sur l'approvisionnement du pays en électricité. L'association des entreprises électriques va publier le premier indice de ce type.

BIRMANIE: La Birmanie a-t-elle commis un génocide contre sa minorité musulmane rohingya? C'est la question que les magistrats de la Cour internationale de justice (CIJ) devront trancher à l'issue de trois semaines d'audiences qui débutent lundi. Dans cette affaire, portée par la Gambie devant la plus haute instance judiciaire de l'ONU, le pouvoir birman est accusé de violations de la convention des Nations unies sur le génocide de 1948. Le dossier est suivi de près, car il est susceptible de créer des précédents pour une autre affaire portée par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide à l'encontre de la population palestinienne de Gaza.

MUSIQUE: Le tirage au sort des demi-finales du concours Eurovision de la chanson 2026 a lieu lundi à Vienne. En raison du nombre élevé de pays participants, l'Union européenne de radiodiffusion (UER) organise ce tirage au sort pour répartir les pays non qualifiés d'office en deux demi-finales. L'ordre de passage précis des demi-finales sera établi en mars.

Vu dans la presse

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a retiré ses réserves d'or des États-Unis dans le sillage de la crise financière de 2008, indiquent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le ministre suisse des finances de l'époque, Hans-Rudolf Merz, dit dans les journaux avoir mis en garde la direction de la BNS.

«J'ai demandé: 'Est-il vraiment judicieux d'avoir des réserves d'or aux États-Unis?», ajoute-t-il, soulignant que la banque centrale suisse a fait preuve de prudence et a pris les mesures qui s'imposaient. Interrogée par les journaux, la BNS reste muette sur la question de savoir si elle détient encore de l'or aux États-Unis.

DROGUE: Les opérations menées chaque semaine contre les vendeurs de drogue à la gare d'Yverdon-les-Bains (VD) portent leur fruit, indique lundi dans La Liberté, ArcInfo et Le Nouvelliste le commandant de la police du Nord vaudois Marc Dumartheray. «Grâce à elles, le nombre de 'dealers' présumés s'est stabilisé à dix-douze, contre une vingtaine au début de la crise» en 2024, ajoute-t-il.

L'arrivée du crack et ses effets néfastes dans la ville ont surpris les autorités, précise le commandant, qui ne comprend pas pourquoi les vendeurs de crack viennent dans la cité du Nord vaudois plutôt qu'à Lausanne. ll constate cependant qu'il y a beaucoup de consommateurs neuchâtelois. «Nous avons essayé de tirer des enseignements de villes comme Genève, qui ont déjà été confrontées à une telle crise», poursuit-il.

ASILE: Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a examiné l'année dernière 373 demandes de requérants d'asile pour déterminer leur potentiel de dangerosité, écrit lundi le journal Blick. Selon des données provisoires, le SRC a recommandé d'en rejeter deux.

Il a également examiné trois demandes de statut S émanant de ressortissants ukrainiens et ne les a pas contestées. Du côté des demandes de naturalisation, le SRC a évalué 47'000 dossiers et a recommandé d'en rejeter un. Le Service de renseignement de la Confédération dit dans le journal ne pas vouloir commenter ces chiffres.

PROCHE-ORIENT: Le Tribunal administratif du canton de Zurich a conclu, en deuxième instance, que l'interdiction de territoire, la détention et l'expulsion d'un journaliste américain pro-palestinien il y a presque un an à Zurich étaient illégales, rapporte lundi Le Courrier.

L'homme de 53 ans, directeur du site en ligne «Electronic Intifada», voulait donner une conférence à Zurich. Son arrestation ne reposait sur aucun fondement «factuel et juridique» et ne respectait ni la constitution ni la Déclaration universelle des droits de l'homme, ajoute la cour. Le jugement met en cause l'Office cantonal zurichois des migrations, légalement responsable, ainsi que la police cantonale zurichoise, agissant à titre représentatif.

SANTÉ: L'identification de certains risques lors de l'autorisation des produits phytosanitaires relève du «pur hasard», avertit lundi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger un ex-toxicologue à la Confédération et ancien membre d'un comité d'experts de l'ONU, Jürg Zarn. Les pesticides sont testés sur les animaux, mais pas sur les humains, note-t-il.

Or, ajoute-t-il, lors de l'autorisation de médicaments, il s'avère souvent que les substances testées au préalable sur les animaux ne sont pas efficaces chez l'homme. Il critique également le fait que de nombreuses informations fournies par le fabricant ne sont pas exploitables, mais sont néanmoins reprises. Avant de prendre sa retraite à la fin 2025, M. Zarn était chef du service de toxicologie des produits phytosanitaires à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): Mehmet Ali Agca, auteur d'un attentat contre le pape Jean Paul II en mai 1981, est mis en liberté conditionnelle.

- Il y a 20 ans (2006): au moins 362 pèlerins musulmans sont tués et plus de 250 blessés dans une bousculade lors du pèlerinage musulman à Mena, près de La Mecque.

- Il y a 25 ans (2001): décès de l'entrepreneur américain William Hewlett, fondateur avec David Packard du groupe technologique Hewlett-Packard. Il était né en 1913.

- Il y a 50 ans (1976): décès de l'écrivaine britannique Agatha Christie, «mère» des personnages d'Hercule Poirot et Miss Marple.

- Il y a 75 ans (1951): naissance de l'actrice américaine Kirstie Alley ("Allô maman, ici bébé"). Elle est décédée en 2022.

- Il y a 280 ans (1746): naissance du pédagogue et philanthrope suisse Johann Heinrich Pestalozzi. Ses méthodes ont inspiré de nombreuses écoles. Il est décédé en 1827.

Le dicton du jour

«Les douze premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les douze mois de l'année».