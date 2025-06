blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«Si l'on pouvait par exemple surélever d'un étage l'ensemble de la ville de Zurich, le gain en matière de logements serait énorme», estime le directeur d'Implenia. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DROITS HUMAINS: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU démarre lundi à Genève près d'un mois de travaux, dans un environnement lié aux problèmes de liquidités de l'organisation. Plusieurs discussions sur les questions de genre et sur le Proche-Orient sont notamment prévues.

NUCLÉAIRE IRANIEN: Le conseil des gouverneurs de l'AIEA se retrouve lundi à Vienne en réunion extraordinaire après les frappes israéliennes sur l'Iran, qui se sont poursuivies dimanche.

L'Iran est soupçonné par les Occidentaux et par Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

DIPLOMATIE: Le conseiller fédéral Albert Rösti entame lundi une visite de deux jours en Norvège. Le ministre suisse de l'environnement veut notamment approfondir la coopération bilatérale en matière de stockage du CO2. Il doit signer un accord bilatéral dans ce domaine et visiter des entreprises actives dans le domaine de l'extraction et du stockage du CO2.

EXTRÉMISME: Le Conseil d'Etat vaudois présente lundi son système pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Un projet-pilote a été lancé en 2018 et sera désormais pérennisé via une loi, comme l'expliquera le ministre vaudois en charge de la sécurité, Vassilis Venizelos.

CONJONCTURE: L'institut de recherches conjoncturelles KOF et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publient lundi à 09h00 leurs prévisions conjoncturelles pour la Suisse.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des envois de fonds à la famille. Au cours de la dernière décennie, les migrants ont envoyé 5000 milliards de dollars dans les pays à revenus faible et intermédiaire (PRFI), dépassant l'aide publique au développement et égalant l'investissement direct étranger. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

IMMOBILIER: Beaucoup plus de logements abordables et bon marché pourraient être construits en Suisse, s'il n'y avait pas autant d'oppositions et de réglementations, indique lundi dans le Blick le directeur d'Implenia Jens Vollmar.

«Si l'on pouvait par exemple surélever d'un étage l'ensemble de la ville de Zurich, le gain en matière de logements serait énorme», ajoute le patron de la plus grande entreprise de construction suisse.

ENVIRONNEMENT: La troisième conférence de l'ONU sur les océans (UNOC), qui s'est achevée vendredi à Nice avec un cap clair sur la protection de la haute mer, a «agréablement surpris» Thomas Frölicher, membre de la délégation suisse. «Certes, il y avait beaucoup de rhétorique, mais, malgré tout, je considère que la conférence a été un succès», indique-t-il lundi dans La Liberté et Le Courrier.

La ratification du traité sur la haute mer par 50 pays a été actée à Nice, permettant d'espérer une entrée en vigueur rapide de cet accord international destiné à mieux protéger les eaux internationales. L'accord entrera en vigueur lorsque 60 Etats l'auront ratifié.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): décès de l'écrivain et scénariste allemand Will Berthold, l'un des écrivains les plus prolifiques de sa génération. Il était né en 1924.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du chanteur de schlager allemand Klaus Lage. Il est devenu célèbre en 1984 grâce à son titre «Tausend mal berührt» ("Mille fois touché").

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Aurélien, bel avoine et mauvais foin».