CFF: une pétition pour un «wagon silence» en 2ème classe

La pétitionnaire invoque le besoin de calme des pendulaires et des personnes avec handicap invisible, comme l’autisme. (image prétexte) KEYSTONE

Les points forts du jour

SESSION DE PRINTEMPS: En ouverture de la session de printemps lundi, les élus fédéraux auront une pensée pour les victimes et les familles touchées par le drame de Crans-Montana. Ils entreront ensuite dans le vif du sujet: plusieurs projets de lois seront débattus, concernant l'imprescriptibilité de l'assassinat, le droit voisin pour les médias, l'adoption facilitée pour les enfants issus d'un don de sperme ou d'autres méthodes de procréation médicalement assistées, ainsi que la prise en charge des frais de distribution des comprimés d'iode.

SUISSE – UE: Le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen signent ce lundi à Strasbourg le paquet d'accords entre la Suisse et l'UE. les accords et protocoles restants seront signés en même temps qu'une déclaration commune de la Suisse et de l'UE sur l'instauration d'un dialogue de haut niveau. Ils font partie du message sur le paquet, que le Conseil fédéral devrait transmettre au Parlement en mars.

PRIX: La Surveillance fédérale des prix tient ce lundi sa conférence de presse annuelle. A cette occasion, Stefan Meierhans va mettre en évidence les dossiers sur lesquels il entend se concentrer en 2026.

PROCES A GENEVE: Un médecin accusé d'avoir abattu sa femme dans la chambre à coucher de leur villa à Vandoeuvres (GE) en octobre 2021 comparaît lundi devant le Tribunal criminel. Marié depuis plus de vingt ans, ce couple grand consommateur de cocaïne se déchirait sur fond de violence verbale et physique. L'homme est poursuivi pour assassinat. Le procès est prévu jusqu'à vendredi.

Vu dans la presse

TRANSPORT FERROVIAIRE: À Bienne, l’écrivaine Myriam Wahli a lancé une pétition pour instaurer un wagon silence en 2e classe dans les trains CFF, à l’image du modèle existant déjà en 1re classe, rapporte le Journal du Jura. Elle invoque le besoin de calme des pendulaires et des personnes avec handicap invisible, comme l’autisme.

Les CFF rappellent qu’un test mené en 2008/09 n’avait pas convaincu, faute de demande suffisante et en raison de tensions lors des contrôles. Plus de 200 signatures ont déjà été récoltées. Par sa démarche, Mme Wahli espère relancer le dialogue avec les CFF et l’Office fédéral des transports.

MOYEN-ORIENT: Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a eu connaissance des cas de deux «double nationaux israélo-suisses qui ont trouvé la mort lors de leur service dans l’armée israélienne dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza», révèle le Courrier. Le DFAE ne dispose en revanche d’aucune information sur d'éventuels citoyens suisses blessés dans le conflit palestino-israélien.

Le Matin Dimanche avait révélé dimanche que plus de 500 Suisses ont effectué en 2025 un service au sein des forces armées israéliennes. Le journal dominical s'était référé à un document de l’armée israélienne, publié en premier lieu par la plateforme britannique de recherche Declassified UK.

LOGEMENT: Le conseiller national Benoît Gaillard a annoncé pour cette semaine le dépôt d’une motion visant à instaurer une règle nationale de 90 jours pour des plateformes comme Airbnb, rapportent les titres Tamedia. Il souhaite éviter que la location commerciale de logements via ces plateformes ne devienne plus attractive qu’une mise en location classique de longue durée.

Dans une réponse à une précédente interpellation du socialiste vaudois, le Conseil fédéral a relevé que les plateformes de location en ligne sont désormais utilisées «dans une mesure significative» par des prestataires professionnels. Il estime toutefois qu’il n’y a pas de nécessité d’agir au niveau fédéral, les effets sur le marché du logement étant «difficilement quantifiables».

SOLIDARITÉ: Près de dix ans après l’attaque commise dans un train à Salez (SG), les demandes d’indemnisation et de réparation morale sont toujours pendantes, rapporte Blick. Le Département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall a indiqué que les conséquences financières de l’agression de 2016 ne sont pas encore définitivement établies, ce qui empêche de chiffrer précisément les montants dus.

L’affaire illustre la longueur des procédures après de telles tragédies. Dans ce contexte, le Conseil fédéral prévoit d’accorder 50’000 francs à titre de contribution de solidarité aux blessés graves et aux proches des victimes de la catastrophe de Crans-Montana (VS). Si le Conseil national et le Conseil des États approuvent cette décision, les versements pourraient intervenir rapidement.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Le module lunaire Blue Ghost de la société privée Firefly Aerospace se pose sur la Lune.

- Il y a 35 ans (1991): Décès du chanteur et compositeur français Serge Gainsbourg à 63 ans ("La Javanaise», «Le Poinçonneur des lilas», «Je t'aime, moi non plus").

- Il y a 70 ans (1956): Le Maroc déclare son indépendance de la France.

- Il y a 550 ans (1476): Les Confédérés remportent la bataille de Grandson (VD) contre le duc de Bourgogne Charles le Téméraire.

Le dicton du jour

A la Saint-Joavan dans nos pays,Les pies commencent leur nid