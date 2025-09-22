blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La NZZ s'attend à un marathon rhétorique lors du débat sur l'initiative sur la durabilité lundi au Parlement. Selon le journal, 115 membres du Conseil national se sont inscrits sur la liste des orateurs. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Un sommet coprésidé par la France et l'Arabie saoudite doit se pencher sur l'avenir de la solution à deux Etats. Une dizaine de pays doivent confirmer leur reconnaissance formelle de l'Etat palestinien. Le Royaume-Uni et le Portugal ont franchi ce pas dimanche.

NATIONS UNIES: Quelque 140 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus dès lundi à New York pour la grand-messe annuelle de l'ONU où l'avenir des Palestiniens et de Gaza sera au centre de l'attention, même en l'absence de Mahmoud Abbas. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le conseiller fédéral Ignazio Cassis vont prendre part aux discussions.

IMMIGRATION: Le National entame lundi son examen de l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. La Chambre du peuple devrait recommander le rejet du texte sans contre-projet au terme des débats qui s'annoncent fleuves. L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050.

Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures et, si besoin, résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Pour le Conseil fédéral et la majorité de la commission, ce texte menace la prospérité de la Suisse et mettrait en péril la voie bilatérale avec l'UE.

REDEVANCE RADIO-TV: Après le National, le Conseil des Etats se prononce lundi sur l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» (initiative SSR), qui veut faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an et exonérer toutes les entreprises. La commission préparatoire a balayé le texte, s'opposant à de nouvelles coupes dans le financement des médias. Elle a aussi souligné l'importance d'une offre journalistique diversifiée, indépendante et de haute qualité. Le National a déjà rejeté l'initiative en juin, ainsi que tout contre-projet.

CLIMAT: Le Parlement empoigne ce lundi une troisième initiative populaire. Le Conseil des Etats se penche sur le texte du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat alimenté par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050. La majorité de la commission préparatoire recommande le non. Le Conseil national a déjà rejeté ce texte par 120 voix contre 64.

DROITS DE DOUANE: Le ministre de l'économie Guy Parmelin et la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider doivent indiquer lundi l'avancée des discussions avec le secteur pharmaceutique sur les droits de douane américains. La pharma, grande exportatrice, devrait bénéficier d'un règlement à part, mais le président américain Donald Trump maintient la pression. Il a sommé le secteur, pour l'instant exempté des taxes en vigueur depuis cet été, de baisser ses prix d'ici fin septembre.

FOOTBALL: Artisan du sacre parisien en Ligue des champions, l'attaquant français Ousmane Dembélé est le grand favori de la 69e édition du Ballon d'Or lundi soir à Paris. Son principal concurrent devrait être la star montante du FC Barcelone Lamine Yamal. Du côté du trophée féminin, aucune joueuse ne se dégage totalement. La double Ballon d'Or (2023, 2024) Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne et la défenseuse anglaise Leah Williamson, championne d'Europe cet été en Suisse, sont en pole position.

Vu dans la presse

INITIATIVE POUR LA DURABILITÉ: La NZZ s'attend à un marathon rhétorique lors du débat sur l'initiative sur la durabilité lundi au Parlement. Selon le journal, 115 membres du Conseil national se sont inscrits sur la liste des orateurs.

Le président de l'UDC, Marcel Dettling, a accru la pression sur le Conseil fédéral et les autres partis. Dans une interview accordée à la NZZ, il estime que l'extension prévue de l'accord sur la libre circulation des personnes serait contraire à l'initiative. Il maintient donc sa critique à l'égard de l'augmentation de la population.

PHARMA: L'industrie pharmaceutique suisse veut tirer parti des droits de douane américains, rapporte le Tages-Anzeiger. Roche et Novartis envoient aujourd'hui leurs dirigeants à Berne, où ils doivent rencontrer le ministre de l'économie Guy Parmelin et la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider pour des discussions confidentielles.

Le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum aux entreprises pharmaceutiques qui ont jusqu'au 29 septembre pour proposer des réductions des prix des médicaments aux Etats-Unis.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'acteur allemand Michael Gwisdek ("Good Bye, Lenin!», «Herr Lehmann», «Le Pandore» du Suisse Urs Odermatt).

- Il y a 25 ans (2000): Fin de la production de la Fiat 126.

- Il y a 30 ans (1995): Les Etats-membres à la Convention de Bâle décident à Genève d'un amendement interdisant l'exportation de déchets dangereux par des pays membres de l'OCDE vers des pays en développement.

- Il y a 60 ans (1965): Décès à New York du constructeur de ponts américano-suisse Othmar Ammann. Parmi ses réalisations, on trouve le pont du M.O.B. à Montbovon (FR), le pont de Bayonne (F), ainsi que les ponts George Washington et Verrazano-Narrows à New York. Il était né en 1879 à Schaffhouse.

Le dicton du jour

«Semis de Saint-Maurice, récolte à ton caprice!»