Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux

Genève reste le canton qui emploie le plus de travailleurs frontaliers en Suisse (28%), devant le Tessin (19%). KEYSTONE

Les points forts du jour

DROITS FONDAMENTAUX: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU démarre lundi à Genève plus de cinq semaines de travaux sur les principales situations problématiques dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres et le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis doivent ouvrir dans la matinée la rencontre.

TRADITION: Le carnaval de Bâle s'est ouvert lundi à 04h00 avec son traditionnel «Morgenstreich».

Des milliers de personnes étaient attendues pour assister au défilé des cliques qui déambulent dans les rues du centre-ville avec leurs lanternes satiriques géantes, au son des piccolos et des tambours. Ils seront encore davantage à assister au premier grand cortège dans l'après-midi. Le carnaval de Bâle se termine dans la nuit de mercredi à jeudi.

DROITS DE DOUANE: Une délégation parlementaire suisse entame lundi une visite de travail de cinq jours aux Etats-Unis. Il sera question de droits de douane et de politique commerciale de manière générale. Ces cinq élus du Parlement fédéral rencontreront des membres du Congrès américain, une délégation du bureau du représentant américain au commerce, des associations économiques et des représentants d'entreprises suisses implantées aux Etats-Unis.

FRANCE: La ministre française de la culture, Rachida Dati, doit être entendue lundi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la sécurité des musées, constituée dans la foulée du cambriolage du 19 octobre au Louvre à Paris. L'élue LR, qui est en passe de quitter le gouvernement, devra notamment s'expliquer sur la «vraie dérive des pouvoirs publics» dans la gestion du musée le plus visité au monde. Mercredi, ce sera au tour de la présidente du Louvre, Laurence des Cars, d'être auditionnée.

PHILIPPINES: La Cour pénale internationale (CPI) démarre lundi des audiences portant sur les crimes reprochés à l'ancien président philippin Rodrigo Duterte (2016-2022), 80 ans, lors de sa guerre meurtrière contre les consommateurs et trafiquants de drogue dans son pays. A la suite de quatre jours d'audiences, la juridiction basée à La Haye déterminera si l'ancien homme fort de Manille, inculpé de trois chefs de crimes contre l'humanité, sera jugé au cours d'un procès.

Vu dans la presse

EMPLOI: La hausse des travailleurs frontaliers a ralenti en 2025 à Genève, constate lundi la Tribune de Genève. À la fin de l'année passée, ils étaient 116'200, soit 1,9% de plus qu'à la fin 2024, selon les données de l'Office cantonal de la statistique. Il s'agit de la progression annuelle la plus faible depuis 2009 (+1,6%), à l'exception de 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19.

À l'échelle nationale, le nombre de travailleurs frontaliers a progressé de 1,1% l'an dernier, pour atteindre 411'450 personnes à la fin décembre. Genève reste le canton qui emploie le plus de travailleurs frontaliers en Suisse (28%), devant le Tessin (19%).

DÉFENSE: La hausse projetée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l'armée est une solution minimale pour la sécurité de la Suisse, estime le ministre suisse de la défense Martin Pfister dans la Neue Zürcher Zeitung de lundi. Il s'agit d'un «sacrifice notable, mais supportable» pour tous, ajoute-t-il. «Nous parlons de 80 centimes pour un achat de 100 francs», déclare M. Pfister, soulignant que les autres pays européens investissent nettement plus dans la sécurité.

DROITS DE DOUANE: Le fabricant suisse de skis Stöckli avait déposé une plainte mercredi devant la justice américaine contre les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump, deux jours avant que la cour suprême des Etats-Unis ne les déclare en partie illégaux, indiquent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Il va pouvoir demander leur remboursement, mais la procédure est encore incertaine. D'autres entreprises helvétiques ont également porté plainte. Logitech, Jungbunzlauer, Sowind Group et CL International figurent dans la base de données du tribunal fédéral américain spécialisé dans les questions commerciales. Les montants en jeu ne sont pas mentionnés dans les actes de procédure, précisent les journaux.

MÉDIAS: Peter Wanner, éditeur et propriétaire d'AZ Medien, se déclare en faveur du contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» sur la redevance radio-TV lundi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Il appelle à un compromis concernant les émissions sportives et de divertissement.

Selon lui, les émissions sportives et de divertissement sont intéressantes pour les annonceurs et donc aussi pour les chaînes privées. «La SSR devrait se concentrer en premier lieu sur le service public, c'est-à-dire sur l'information, la formation et la culture».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): le parti d'extrême droite allemand AfD devient la deuxième force politique du pays lors des élections législatives remportées par les unions conservatrices CDU/CSU.

- Il y a 20 ans (2006): soixante-six personnes sont tuées dans l'effondrement d'un marché couvert moscovite sous le poids de plusieurs tonnes de neige.

- Il y a 20 ans (2006): décès à Berlin du metteur en scène vaudois Benno Besson. Ce monument du théâtre européen avait notamment révélé Max Frisch aux Romands, Bertolt Brecht aux Français et fait apprécier Molière aux Allemands.

- Il y a 30 ans (1996): William Bonin, connu aux Etats-Unis comme le «tueur de l'autoroute», est exécuté par injection dans la prison de San Quentin (Californie). Il avait violé et assassiné quatorze jeunes garçons qu'il avait pris en stop en 1979 et 1980 sur les routes de Californie.

Le dicton du jour

«À la Saint-Florent, il est bien de semer le froment, mais sans perdre de temps».