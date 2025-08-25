Le DISPO reste muet malgré sept décès en lien avec la police vaudoise

Keystone-ATS vous souhaite un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Malgré la création de la police des polices en 2020, aucun rapport n'a été fait sur ces incidents (photo symbolique, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JURA: Les partis jurassiens ont jusqu'à lundi 12h00 pour déposer leurs listes en vue des élections cantonales le 19 octobre. Principale nouveauté, l'intégration de Moutier dans le Jura dont les citoyens, étrangers compris, pourront élire pour la première fois leurs représentants jurassiens. Après les changements de dernière minute au Centre, il n'est pas encore clair si le ministre sortant Martial Courtet, exclu de la liste du parti, se présentera comme indépendant.

MORT DE NZOY: Une enquête indépendante doit être présentée lundi sur la mort d'un Zurichois de 37 ans, d'origine sud-africaine, tué par un policier à Morges (VD) en 2021. En mai dernier, le Tribunal cantonal vaudois avait décidé que l'affaire ne pouvait être classée sans suite. L'incident mortel s'est produit le 30 août 2021 à la gare de Morges. Un policier a tiré trois coups de feu touchant mortellement le Zurichois. Selon l'enquête, la victime, qui souffrait de problèmes psychologiques, aurait menacé les policiers avec un couteau.

GENS DU VOYAGE: La commune du Mont-sur-Lausanne (VD) inaugure lundi une aire de passage pour les Yéniches située dans la zone industrielle En Budron. Cette infrastructure est conçue pour accueillir jusqu’à 15 caravanes pour de courts séjours, de mars à octobre. Les Yéniches constituent une minorité suisse reconnue, pratiquant un mode de vie semi-nomade.

ART: Le Middes Art Center (MAC) dans la Glâne (FR) franchit une nouvelle étape lundi: des études sont présentées par les porteurs du projet pour démontrer la faisabilité du projet. Le MAC a pour objectif de transformer une base militaire en un musée et un parc agrémentés d'oeuvres d'art. La surface totale représente 80'000 m2. Situé en zone agricole, il ne fait pas l'unanimité.

RUSSIE: Une audience est agendée lundi à 14h30 à Moscou dans l'enquête pour espionnage visant Laurent Vinatier, un chercheur français qui purge déjà une peine de trois ans dans une prison russe. Laurent Vinatier travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) de Genève, une ONG spécialisée dans la médiation dans les conflits. Il fait partie d'un groupe d'Occidentaux arrêtés en Russie alors que les tensions diplomatiques s'intensifiaient autour de l'Ukraine.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: Les pro-européens du Parlement fédéral veulent organiser un référendum sur les nouveaux accords passés entre la Suisse et l'Union européenne (UE) avant les élections fédérales de 2027, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon les journaux, l'accord bilatéral III bénéficierait d'un large soutien parmi les parlementaires. Au PS, chez les Vert-e-s, au Centre et au PLR, les voix pro-européennes se prononcent en faveur d'un vote rapide. La date du 6 juin 2027 serait envisagée pour le référendum. Le bureau du Conseil national a discuté de la création d'une commission spéciale pour le paquet d'accords avec l'UE, ont confirmé plusieurs sources aux journaux.

PROCHE-ORIENT: Le personnel de l'ambassade d'Égypte à Berne a agressé deux militants pro-Palestiniens le 1er août, qui protestaient devant le bâtiment, indiquent lundi la Berner Zeitung et le Bund. Les activistes ont été légèrement blessés après avoir été chassés à coups de bâton, déclare dans les journaux la police cantonale bernoise. Des investigations sont en cours, «notamment en ce qui concerne l'immunité» diplomatique, ajoute-t-elle. Le Département fédéral des affaires étrangères dit être «en contact» avec l'ambassade au sujet de cet incident.

VOILE: Depuis l'introduction de l'interdiction de se dissimuler le visage au début de l'année en Suisse, aucune vague importante d'amendes n'a été enregistrée, remarque lundi le Blick. Seules quelques villes et cantons ont sanctionné des infractions au cours des premiers mois de l'année. Dans le canton de Berne, où se trouve Interlaken, destination prisée des touristes du monde arabe, trois amendes d'ordre ont été infligées depuis le 1er janvier. Dans les cantons touristiques du Valais et des Grisons, aucune infraction n'a été constatée à ce jour. Les touristes portent des masques hygiéniques afin de contourner l'interdiction, écrit le journal.

VAUD: La police des polices vaudoises, appelée le Détachement d'investigations spéciales policières (DISPO), n'a livré aucun rapport depuis sa création en 2020, constate lundi le journal 24 Heures, qui rappelle que sept personnes sont décédées depuis 2016 dans le canton de Vaud au cours de gardes à vue, d'interpellations ou de poursuites de police. Selon la police cantonale vaudoise, le DISPO regroupe «environ une soixantaine de policiers miliciens», qui interviennent «en totale indépendance de leur unité d'affectation habituelle». «Leur hiérarchie n'a pas connaissance des dossiers traités», ajoute-t-elle dans le journal.

SÉCHERESSE: La rivière Drize à Genève a dû être alimentée en eau pendant près d'un mois pour sauver la faune, rapporte lundi la Tribune de Genève. L'opération, débutée le 5 août, a été interrompue mardi avec l'arrivée de la pluie, mais elle devrait reprendre la semaine prochaine. «Ces derniers temps, son débit d'étiage (le plus bas) était dix à vingt fois inférieur au débit moyen», indique dans le journal Guillaume Marsac, directeur général adjoint de l'Office cantonal de l'eau. «Le 5 août, son débit, mesuré au niveau d'une station de mesure où la faune piscicole est importante, s'élevait à 7 litres par seconde, soit en dessous du niveau d'alarme de 10 litres par seconde. Il a donc été décidé d'injecter de l’eau potable pour éviter une catastrophe halieutique». Au total, 30'000 m3 d'eau ont déjà été injectés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'acteur et metteur en scène alémanique Peter Arens. Outre son travail sur les planches de théâtre, il a joué dans 61 films et des séries, dont «Tatort» et «Un cas pour deux». Il était né en 1928.

- Il y a 25 ans (2000): décès du dessinateur américain Carl Barks, connu pour avoir donné vie à Donald Duck dans les années 1940. Il a dessiné durant plus de 25 ans les aventures du canard pour Disney.

- Il y a 25 ans (2000): décès de l'ancien président serbe Ivan Stamboulic, mentor de Slobodan Milosevic, qui l'a évincé du pouvoir en 1987. Il a été tué par des membres d'une unité d'élite de la police, appelée les «bérets rouges».

- Il y a 55 ans (1970): naissance du modèle allemand Claudia Schiffer.

- Il y a 70 ans (1955): inauguration du téléphérique de l'aiguille du Midi, dans le massif du Mont-Blanc, le plus haut au monde à l'époque.

- Il y a 95 ans (1930): naissance de l'acteur britannique Sean Connery, interprète de James Bond et lauréat d'un Oscar pour son rôle dans «Les Incorruptibles». Il est décédé en 2020.

- Il y a 125 ans (1900): décès du philosophe allemand Friedrich Nietzsche ("Ainsi parlait Zarathoustra», «Par-delà le bien et le mal», «Le Gai savoir"). Il était né en 1844.

Le dicton du jour

«Beau temps pour la Saint-Louis, plusieurs jours sans pluie».