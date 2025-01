700 nids détruits en 2024: le frelon asiatique, tueur d'abeilles, colonise la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

COMMÉMORATION: De nombreux bâtiments publics en Suisse, dont le palais fédéral, seront illuminés lundi pour commémorer le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, en Pologne. Cette action fait partie de l'initiative mondiale #WeRemember soutenue par le congrès juif mondial.

Le camp avait été libéré le 27 janvier 1945 par les soldats soviétiques. Comptant entre 1,1 et 1,5 million de victimes, il symbolise la persécution et l'assassinat systématique de six millions de juifs et d'autres minorités par les nazis et leurs alliés pendant la Seconde guerre mondiale. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter représentera la Suisse lors des commémorations organisées sur place.

NEUCHÂTEL: Treize personnes se sont déclarées, pour l'instant, candidates au Conseil d'Etat neuchâtelois, alors que le dépôt des listes a lieu lundi à midi pour les élections du 23 mars. Depuis 1993, c’est la première fois dans le canton de Neuchâtel que la droite et la gauche partent toutes les deux aussi unies. L'enjeu est de savoir si le gouvernement va rester à droite ou basculer à gauche. Au Grand Conseil, où l'élection se joue à la proportionnelle, la majorité pourrait aussi changer de camp.

GENÈVE: Les opposants à l'acquisition de la propriété à Genève du dessinateur Zep par les pouvoirs publics ont jusqu'à lundi pour déposer les 2400 signatures nécessaires au référendum. La ville de Genève propose d'acheter la maison pour 21,5 millions de francs, mais la droite n'est pas d'accord. Elle critique le flou à propos de l'affectation future de la maison et les coûts d'entretien.

ÉNERGIE: L'entreprise genevoise Infomaniak inaugure lundi à Genève un centre de données unique en son genre. L'énergie qui sert à faire fonctionner l'installation est entièrement revalorisée et permet de chauffer 6000 ménages à l'année. Le centre a été installé sous le parc d'une coopérative d'habitation.

CRIMINALITÉ: Un procès en appel sous haute tension s'ouvre lundi matin à Berne. Huit motards comparaissent devant la cour suprême du canton après avoir contesté leur condamnation en première instance dans une affaire d'affrontement entre bandes rivales de motards en 2019 à Belp (BE). La police cantonale bernoise a prévu un important dispositif sécuritaire. Lors du procès en première instance en 2022, des incidents avaient opposé devant le tribunal régional des Hells Angels aux Bandidos.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'Holocauste montre ce qui se passe lorsque la haine, la déshumanisation et l'apathie l'emportent, explique l'ONU. Son souvenir est un rempart contre le dénigrement de l'humanité et un appel à l'action collective pour assurer le respect de la dignité et des droits humains. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

FAUNE: Le frelon asiatique s'est fortement répandu en Suisse en 2024, constatent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La plateforme officielle de déclaration a enregistré l'année dernière 3829 découvertes confirmées. L'année précédente, ce nombre était de 1399. Rien que dans le canton de Vaud, où la Protection civile est désormais engagée dans la lutte, on comptait 4 nids en 2022, 40 en 2023 et une centaine en 2024.

En Suisse, quelque 700 nids de cet insecte originaire de Chine ont été détruits en 2024, contre 222 en 2023. Un nid consomme chaque année le poids total de quatre essaims d'abeilles, indique dans les journaux Martin Schwegler, président central de l'association Abeilles Suisse. Il appelle à une stratégie de lutte nationale.

CONSEIL FÉDÉRAL: Plusieurs personnalités du Centre issues de l'économie ont refusé de se porter candidates à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (Centre/BL) avait lancé un appel en ce sens, citant notamment la directrice de l'assureur maladie CSS, Philomena Colatrella. Mais cette dernière a refusé, selon les journaux.

Même réponse négative de l'ex-patron de la banque zurichoise Vontobel, Zeno Staub, et de Marco Gadola, membre de plusieurs conseils d'administration. Malgré leur intérêt pour la politique, ils disent dans les journaux n'avoir pas la vocation pour un poste de ministre.

CYBERCRIMINALITÉ: La pédocriminalité représente plus de 30% des dossiers sur lesquels travaille la section cyber de la police cantonale valaisanne, indique son chef Xavier Allet dans Le Nouvelliste de lundi. Les enquêteurs sont présents sur les différentes plateformes «en fonction du danger qu'elles représentent», explique-t-il.

«L'appréciation de cette zone de danger [...] fait l'objet de discussions pas seulement au niveau suisse, mais à l'échelon international pour orienter nos actions sur des secteurs particuliers», notamment le darkweb, ajoute le responsable. Il souligne que les «prédateurs sexuels ont tendance à se regrouper». Quand les autres mesures d'enquête ont échoué, la police peut avoir recours à de faux profils d'enfants et d'adolescents, selon M. Allet.

DÉFENSE: Le chef de l'armée suisse Thomas Süssli partage dans la Neue Zürcher Zeitung de lundi l'inquiétude de la Délégation des finances du Parlement au sujet de l'état de sept projets de l'armée, pointés pour des problèmes et des risques importants. «Ces projets ont tous pour but de renforcer la capacité de défense de l'armée», déclare M. Süssli.

C'est grave, ajoute-t-il, car l'équipement de l'armée est actuellement «insuffisant pour démontrer de manière crédible que nous sommes prêts à défendre la souveraineté de la Suisse». Sept projets sont problématiques, mais il y en a environ 200 au total, relève le commandant de corps. La plupart d'entre eux sont en bonne voie, précise-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): décès du pianiste et compositeur autrichien Friedrich Gulda. Ce virtuose était réputé pour ses interprétations de Mozart ou de Beethoven, mais aussi pour son amour du jazz ou de la musique techno. Il était né en 1930.

- Il y a 80 ans (1945): les troupes soviétiques libèrent le camp d'extermination allemand d'Auschwitz en Pologne occupée.

Le dicton du jour

