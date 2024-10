La «fatigue du luxe» inquiète - «La clientèle se pose des questions»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

C'est la morosité dans l'industrie du luxe, même si les marques haut de gamme résistent. L’horlogerie est plus touchée que la joaillerie. (image d'illustration) IMAGO/Dreamstime

ATS

Les points forts du jour

CROIX-ROUGE: Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Etats se réunissent dès lundi à Genève. Alors que les violations du droit international humanitaire (DIH) sont nombreuses au Proche-Orient ou en Ukraine, les humanitaires veulent dépolitiser les discussions. Mais ils savent qu'il ne faut pas être «naïf». La réunion sera ouverte par le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

SPORT ET ARMÉE: Plusieurs étoiles, dont le nageur tessinois Noè Ponti, le gymnaste bernois Matteo Giubellini et la sprinteuse valaisanne Emma Van Camp, commencent ce lundi leur Ecole de recrues pour sportifs d'élite. Pas moins de 70 athlètes sont attendus à Macolin (BE). Cette volée comprend 46 hommes et 24 femmes issus de 19 disciplines sportives. Cinq d'entre eux ont participé cet été aux Jeux olympiques de Paris.

ABUS SEXUELS: Gérard Depardieu est jugé à partir de ce lundi à Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. L'acteur français de 75 ans a annoncé qu'il serait présent à l'audience. Une des deux femmes, décoratrice de cinéma, avait porté plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes pendant le tournage du film «Les Volets Verts» de Jean Becker en 2021. L'acteur sera aussi jugé pour des violences sexuelles qu'avait dénoncées une autre femme, assistante réalisatrice sur le même film.

BALLON D'OR: FOOTBALL: La 68e cérémonie du Ballon d'or a lieu lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Elle viendra récompenser le meilleur joueur du monde lors de la saison 2023/24. Auteur d'un exercice fantastique avec le Bayer Leverkusen, conclue par un bel Euro avec la Suisse, Granit Xhaka fait partie des 30 joueurs nommés. Mais c'est bien le Brésilien Vinicius Junior, vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga espagnole avec le Real Madrid, qui s'avance comme favori pour succéder à Lionel Messi.

Vu dans la presse

INDUSTRIE DU LUXE: Après l’euphorie post-covid, le retour de balancier est brutal, écrit Le Temps. Les résultats financiers présentés ces derniers jours ont confirmé la morosité ambiante dans la glamour industrie du luxe. Mais tous les acteurs ne sont pas logés à la même enseigne. A l’instar d’Hermès qui a amélioré sa performance, les marques haut de gamme résistent. L’horlogerie est plus touchée que la joaillerie.

Ralentissement chinois et inflation expliquent en partie ce revers. Directeur du pôle horloger de Chanel, Frédéric Grangié évoque un phénomène qu'il considère comme plus inquiétant: une «fatigue du luxe»: «ce sentiment touche les marchés matures, où la clientèle commence à se poser des questions sur le sens de cette industrie», dit-il dans l'interview.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE NE: Une enquête a permis au Musée d’art et d’histoire d’en savoir plus sur la provenance des œuvres de sa célèbre collection Amez-Droz, en lien avec les persécutions nazies, en particulier à l’égard des Juifs, entre 1933 et 1945, lit-on dans ArcInfo.

Pour cinq tableaux, les analyses laissent penser que «des liens sont possibles avec la problématique de l’art spolié et que les recherches doivent se poursuivre». Parmi ces cinq œuvres, la pièce maîtresse de la collection: le fameux tableau de Claude Monet, «Le bateau-atelier», qui a appartenu un temps à l’écrivain Emile Zola.

BANQUES: Le chef de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), Stefan Walter, veut préparer son organisation à de futures crises comme celle du Credit Suisse (CS), lit-on dans les journaux alémaniques de Tamedia.

Suite à la crise du CS, le Conseil fédéral veut donner de nouveaux moyens à la Finma. L'autorité pourrait bientôt être autorisée à sanctionner les managers fautifs et citer publiquement le nom des banques contre lesquelles elle a mené des procédures. Mais le secteur bancaire ne l'entend pas de cette oreille, arguant que les instruments existants sont suffisants.

ENERGIE: Les deux grands fournisseurs d'énergie se préparent à des coupes importantes dans leurs activités. Selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Axpo reste actionnaire minoritaire de la centrale de Pintrun dans le canton des Grisons. Alpiq a également trouvé des accords similaires en Valais et reste actionnaire à 40% de la centrale de Salanfe.

Jusqu'à présent, c'est aux grandes entreprises d'électricité du Plateau que revenait la partie la plus importante des bénéfices du commerce de «l'or bleu». Les concessions leur donnaient le droit d'utiliser l'eau sur le site de la centrale pour une durée de 40 à 80 ans. A l'expiration de la concession, tous les barrages, galeries et turbines risquent désormais de revenir aux communes et aux cantons, ce qui pourrait coûter aux entreprises une grande partie de leur activité principale.

FOOT FÉMININ: Plus que quelques mois avant l’Euro féminin à Genève en juillet prochain pour cinq matchs, dont un quart de finale et une demi-finale, rappelle le Courrier. Des députés ont déposé au Grand Conseil une proposition de motion qui vise à mettre à disposition des billets gratuits en faveur des jeunes de moins de 18 ans inscrits dans des clubs et associations sportifs genevois.

Le texte vise donc à valoriser le foot féminin», et ce alors que les femmes gagnent de plus en plus de terrain dans les clubs. Selon l’Association suisse de football (ASF), en 2023, plus de 41'000 femmes étaient licenciées dans le pays, soit une augmentation de 30% en comparaison avec les chiffres de 2021.

ASPHALTE: Pendant près de trois siècles, le Val-de-Travers a exporté de l’asphalte à Vienne, Paris, Londres ou New York, extrayant à la fin des années 1840 près de 20% de la production mondiale, relate le Courrier après la lecture d'un ouvrage consacré au passé minier du canton de Neuchâtel, «L’extraction minière en terre neuchâteloise, une histoire méconnue».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'actrice germano-suisse Agnes Fink ("La Grande vie», «La Toile d'araignée"). Elle était née en 1919.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'écrivain, scénariste et réalisateur français David Foenkinos ("La délicatesse», «Le potentiel érotique de ma femme», «Charlotte").

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'acteur américain Joaquin Phoenix ("Gladiator», «Walk the line», «Joker").

- Il y a 70 ans (1954): L'écrivain américain Ernest Hemingway reçoit le prix Nobel de littérature.

- Il y a 75 ans (1949): Un avion Constellation d'Air France assurant la liaison entre Paris et New York s'écrase sur le mont Redondo, aux Açores, faisant 48 morts, dont le boxeur Marcel Cerdan, amant de la chanteuse d'Edith Piaf, et la violoniste prodige Ginette Neveu.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'ancienne athlète olympique Caitlyn Jenner, membre du clan Kardashian. Née de Bruce Jenner, elle a changé de sexe en 2015.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'humoriste et acteur français Coluche. Il est décédé le 19 juin 1986.

Le dicton du jour

«Quand Simon et Jude n'apportent pas la pluie, elle n'arrive qu'à la Sainte-Cécile.»

ro, ats