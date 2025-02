blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La publication d'une étude sur la surveillance des Ouïghours et des Tibétains en Suisse a été retardée à plusieurs reprises. KEYSTONE

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: Les candidats à la succession de Viola Amherd ont jusqu'à aujourd'hui midi pour s'annoncer à la commission de recherche du Centre. A quelques heures du délai, seul un candidat est sorti du bois, le conseiller national (SG) et président de l'Union suisse des paysans (USP), Markus Ritter. Une seconde candidature reste possible.

REGA: La Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) présente aujourd'hui son bilan annuel 2024. Les interventions ont notamment été marquées par les inondations et les importants dégâts survenus durant l'été au Tessin et dans les Grisons, notamment dans le Val Maggia.

PROCES: Après deux jours d'un procès intense en décembre, c'est l'heure de la décision dans l'affaire Adèle Haenel: le tribunal de Paris rend son jugement lundi pour le réalisateur Christophe Ruggia, accusé d'avoir agressé sexuellement l'actrice quand elle avait entre 12 et 14 ans. Christophe Ruggia, 60 ans, et Adèle Haenel, 35 ans, devraient être présents à l'audience qui doit débuter à 13h30. L'accusation a requis cinq ans de prison, dont deux fermes aménagés sous bracelet électronique, à l'encontre du réalisateur.

Vu dans la presse

DROITS DE L'HOMME: La publication d'une étude sur la surveillance des Ouïghours et des Tibétains en Suisse a été retardée à plusieurs reprises. Le Conseil fédéral est divisé sur la manière de traiter les conclusions explosives de l'étude, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Ralph Weber, expert de la Chine, a rédigé l'enquête et interrogé les minorités concernées.

Le Conseil fédéral aurait retravaillé son rapport et l'aurait édulcoré. «La Suisse ne doit pas se taire face aux violations des droits de l'homme pour des raisons économiques», a relevé Selina Morell, experte de la Chine auprès de la Société pour les peuples menacés.

TARIFS: Les droits de douane punitifs décrétés par le président américain Donald Trump contre le Mexique, le Canada et la Chine ont des répercussions sur la Suisse. «Les droits de douane déstabilisent et empoisonnent l'économie mondiale», a déclaré Stefan Brupbacher, directeur de l'association Swissmem, dans le Blick. Beaucoup de choses deviennent plus chères quand il y a des droits de douane, surtout aux Etats-Unis.

Un recul de l'économie américaine aura également des conséquences pour la Suisse, a expliqué Stefan Brupbacher. De nombreuses entreprises suisses ont des filiales en Chine ou au Mexique. Toutes n'ont pas la possibilité de répercuter les droits de douane sur les clients américains.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès à Genève du fils du dernier roi d'Italie Umberto II, Victor Emmanuel de Savoie, à l'âge de 86 ans.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'actrice américaine Morgan Fairchild est née ("Flamingo Road», «Murphy Brown").

- Il y a 100 ans (1925): Naissance de l'ancien conseiller fédéral UDC grison Leon Schlumpf. De 1974 à 1978, il a été surveillant des prix, puis chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de 1979 à 1987. Il s'est notamment engagé pour la construction du tunnel de la Vereina. En 1984, avec l'article sur la radio et la télévision, il a jeté les bases d'une coexistence entre la SSR et les médias électroniques privés. Il est décédé en 2012. Sa fille Eveline Widmer-Schlumpf a été conseillère fédérale de 2008 à 2015.

Le dicton du jour

S'il ne pleut ou ne neige à la Saint-Blaise, en mars, le froid en prendra à son aise.