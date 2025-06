«Du jamais vu», les 40°C dépassés un peu partout au sud de l'Europe

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une touriste durant la vague de chaleur à Rome le 28 juin. KEYSTONE

Les points forts du jour

MÉDIAS: La SSR évoque lundi son avenir devant les médias. Les dirigeants de la télévision de service public doivent faire part de leurs projets, alors que la SSR fait face à de gros enjeux. Le Conseil fédéral veut en effet faire passer la redevance radio-TV actuellement de 335 francs par an et par ménage à 300 francs à partir de 2029. La situation pourrait encore être plus critique si l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» devait être acceptée par le peuple.

BIENS CULTURELS: La ministre suisse de la culture Elisabeth Baume-Schneider se rend lundi en Côte d'Ivoire pour signer un accord sur les biens culturels, le premier de ce type conclu avec un pays de la région subsaharienne. L'accord règle notamment les modalités de restitution de biens culturels importés illégalement ainsi que les conditions d'importation dans les deux pays, selon le Département fédéral de l'intérieur. Cette action s'inscrit dans la volonté du Conseil fédéral de renforcer la coopération avec les Etats africains sur cette question.

MIGRATION: Le conseiller fédéral socialiste Beat Jans effectue lundi une visite de deux jours en Algérie. Migration et criminalité sont au programme des discussions. Sur le chemin du retour, le chef du Département fédéral de justice et police fera un arrêt en Espagne, où la problématique de la violence contre les femmes, sur laquelle Madrid a une politique à la pointe, sera à l'ordre du jour.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT: Au moins 50 chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent lundi à Séville, en Espagne, pour une conférence sur le financement du développement, mis à mal par les crises mondiales et les coupes budgétaires drastiques des Etats-Unis. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres et 4000 représentants de la société civile participent également à la réunion de quatre jours, mais pas les Etats-Unis, qui ont décidé à la mi-juin de quitter la table des négociations en raison d'un désaccord sur le texte soumis aux délégations.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des astéroïdes. Les astéroïdes et les comètes orbitent près de notre planète et représentent des menaces potentiellement catastrophiques. Selon le centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA, plus de 16'000 astéroïdes géocroiseurs ont été découverts. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 30 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale du parlementarisme. Elle vise à célébrer la fondation à cette date en 1889 de l'Union interparlementaire, qui est la première organisation politique multilatérale visant à encourager la coopération internationale et à résoudre les différends par le dialogue plutôt que par la guerre. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

MÉTÉOROLOGIE: La canicule se poursuit lundi dans le sud de l'Europe. En France, 84 départements sont placés en vigilance orange canicule, du «jamais vu», avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés Celsius.

En Italie et au Portugal, plusieurs régions sont en alerte rouge, où jusqu'à 45 degrés pourraient être atteints. En Espagne, où il a fait 46 degrés samedi à El Granado, en Andalousie, les températures devraient encore dépasser 40 degrés dans une large partie du pays. La vague de chaleur doit durer au moins jusqu'en milieu de semaine.

En Suisse, le mercure devrait atteindre un maximum de 34°C, selon MétéoSuisse, avec des risques d'orages, parfois forts et localement intenses en après-midi et en soirée.

TÉLÉCOMMUNICATION: Un recours a été déposé dimanche contre le projet d'installation de 40 antennes Starlink à Loèche-les-Bains (VS), rapporte la RTS sur son site en ligne. Il émane d'un groupe de citoyens de la commune valaisanne. «Sur le permis de construire, on voit qu'il y a 40 antennes de prévues, ce qui émettra beaucoup plus de rayonnements sur nous», explique la médecin Hanna Schnyder-Etienne, qui mène l'opposition au projet.

Elle dit également rejeter une implantation en Suisse d'une société affiliée au milliardaire américain Elon Musk, en raison d'un risque pour la souveraineté des données. Le délai de recours contre la demande d'autorisation de construire déposée par l'entreprise Signalhorn AG, propriétaire du terrain, arrive à échéance lundi.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): le ferry Cahaya Bahara fait naufrage au large de Sulawesi, faisant 500 morts.

- Il y a 50 ans (1975): naissance du pilote allemand de Formule 1 Ralf Schumacher.

Le dicton du jour

«Quand Saint-Pierre laisse de la pluie à Saint-Martial, Saint-Martial donne des essaims autant qu'il en faut»