Foudre en plein vol : frayeur à bord d’un avion à Genève

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Actu et dicton du jour Foudre en plein vol : frayeur à bord d’un avion à Genève

ATS

6.4.2026 - 08:07

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'avion touché par la foudre appartient à British Airways (archives).
L'avion touché par la foudre appartient à British Airways (archives).
sda

Keystone-SDA

06.04.2026, 08:07

Les points forts du jour

MARCHE DE PÂQUES: La Marche de Pâques pour la paix 2026 se tient le lundi de Pâques à Berne, rassemblant des citoyens et associations pour dénoncer la guerre, la violence et l’oppression dans le monde et dans le pays. Les organisateurs appellent à la solidarité, à la promotion des droits humains et à des initiatives locales pour renforcer la paix et la justice.

FOOTBALL: Le FC Sion se rend à Zurich pour y affronter Grasshopper en ce lundi de Pâques (14h00). Une victoire permettrait aux Valaisans de croire en une qualification pour une Coupe d'Europe. Condamné au Relegation Group, Servette veut pour sa part poursuivre sur sa bonne lancée contre Lucerne (16h30). Les Grenat doivent confirmer leur renouveau après leur victoire éclatante contre Grasshopper (5-0) avant la trêve internationale. Le dernier match de ce week-end pascal opposera Saint-Gall au FC Zurich (16h30).

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 6 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Celle-ci met l’accent sur «Le sport: créer des ponts, briser les barrières «, soulignant son pouvoir de favoriser liens, inclusion et paix. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/sport-day

Vu dans la presse

UKRAINE: Eva Samoylenko-Niederer et son équipe ont jusqu’à présent évacué environ 47'700 personnes des zones de combat en Ukraine, rapporte le Blick. Originaire de Wädenswil et vivant en Ukraine depuis plus de 20 ans, elle gère l’un des plus grands centres d’accueil pour réfugiés du pays, observe le Blick sur son site internet après une visite sur place. 600 collaborateurs travaillent pour l'organisation. Ils ont acheminé plus de 41'000 tonnes de matériel humanitaire vers les fronts depuis le début de la guerre. Eva Samoylenko-Niederer vit chaque jour aussi intensément que possible. «Qui sait si je serai encore là demain», a-t-elle déclaré au journal.

AGRICULTURE: La Confédération n’a reçu aucune demande de subvention pour l’achat d’un tracteur électrique en 2025, rapporte le Blick en ligne. L'information a été confirmée par l’Office fédéral de l’agriculture. Ce dernier n’a pas su expliquer l’absence de demandes. «La Confédération accorde des subventions pour un produit qui est pratiquement introuvable», a déclaré un spécialiste en matériel agricole qui a souhaité rester anonyme. Les tracteurs diesel coûtent souvent moins de la moitié du prix des tracteurs électriques. De plus, des questions restent en suspens concernant les performances et les réparations.

TRAFIC AÉRIEN: Un avion de British Airways a été frappé par la foudre dimanche soir près de Genève, rapporte 20 Minutes. Pour des raisons de sécurité, l'appareil a dû remettre les gaz, a indiqué un passager au média en ligne. Les passagers ont eu un choc, a-t-il raconté. L'avion a finalement atterri en toute sécurité à Genève, avec un retard d'environ 15 minutes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès du batteur de Blondie, Clem Burke.

- Il y a 5 ans (2021): Décès du théologien suisse Hans Küng, connu pour son attitude critique face au Vatican.

- Il y a 55 ans (1971): Décès du compositeur et chef d'orchestre franco-américain né en Russie Igor Stravinsky ("L'Oiseau de feu», «Le Sacre du Printemps"). Il était considéré comme l'un des représentants les plus importants de la musique contemporaine.

- Il y a 80 ans (1946): Création de la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye.

- Il y a 130 ans (1896): Ouverture de la première édition des Jeux Olympiques de l'ère moderne à Athènes.

- Il y a 200 ans (1826): Naissance du peintre français Gustave Moreau, l'un des principaux représentants en peinture du symbolisme. Il est décédé en 1898.

Le dicton du jour

Au jour de Saint-Prudence,S'il fait du vent, les moutons dansent

Les plus lus

Une fillette disparue retrouvée vivante après des décennies
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu
Jour J pour les astronautes d'Artémis, qui volent autour de la Lune
«48 heures avant que l'enfer ne s'abatte» - le déroulement du sauvetage du pilote américain
Foudre en plein vol : frayeur à bord d’un avion à Genève