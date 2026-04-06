Foudre en plein vol : frayeur à bord d’un avion à Genève

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'avion touché par la foudre appartient à British Airways (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MARCHE DE PÂQUES: La Marche de Pâques pour la paix 2026 se tient le lundi de Pâques à Berne, rassemblant des citoyens et associations pour dénoncer la guerre, la violence et l’oppression dans le monde et dans le pays. Les organisateurs appellent à la solidarité, à la promotion des droits humains et à des initiatives locales pour renforcer la paix et la justice.

FOOTBALL: Le FC Sion se rend à Zurich pour y affronter Grasshopper en ce lundi de Pâques (14h00). Une victoire permettrait aux Valaisans de croire en une qualification pour une Coupe d'Europe. Condamné au Relegation Group, Servette veut pour sa part poursuivre sur sa bonne lancée contre Lucerne (16h30). Les Grenat doivent confirmer leur renouveau après leur victoire éclatante contre Grasshopper (5-0) avant la trêve internationale. Le dernier match de ce week-end pascal opposera Saint-Gall au FC Zurich (16h30).

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 6 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Celle-ci met l’accent sur «Le sport: créer des ponts, briser les barrières «, soulignant son pouvoir de favoriser liens, inclusion et paix. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/sport-day

Vu dans la presse

UKRAINE: Eva Samoylenko-Niederer et son équipe ont jusqu’à présent évacué environ 47'700 personnes des zones de combat en Ukraine, rapporte le Blick. Originaire de Wädenswil et vivant en Ukraine depuis plus de 20 ans, elle gère l’un des plus grands centres d’accueil pour réfugiés du pays, observe le Blick sur son site internet après une visite sur place. 600 collaborateurs travaillent pour l'organisation. Ils ont acheminé plus de 41'000 tonnes de matériel humanitaire vers les fronts depuis le début de la guerre. Eva Samoylenko-Niederer vit chaque jour aussi intensément que possible. «Qui sait si je serai encore là demain», a-t-elle déclaré au journal.

AGRICULTURE: La Confédération n’a reçu aucune demande de subvention pour l’achat d’un tracteur électrique en 2025, rapporte le Blick en ligne. L'information a été confirmée par l’Office fédéral de l’agriculture. Ce dernier n’a pas su expliquer l’absence de demandes. «La Confédération accorde des subventions pour un produit qui est pratiquement introuvable», a déclaré un spécialiste en matériel agricole qui a souhaité rester anonyme. Les tracteurs diesel coûtent souvent moins de la moitié du prix des tracteurs électriques. De plus, des questions restent en suspens concernant les performances et les réparations.

TRAFIC AÉRIEN: Un avion de British Airways a été frappé par la foudre dimanche soir près de Genève, rapporte 20 Minutes. Pour des raisons de sécurité, l'appareil a dû remettre les gaz, a indiqué un passager au média en ligne. Les passagers ont eu un choc, a-t-il raconté. L'avion a finalement atterri en toute sécurité à Genève, avec un retard d'environ 15 minutes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès du batteur de Blondie, Clem Burke.

- Il y a 5 ans (2021): Décès du théologien suisse Hans Küng, connu pour son attitude critique face au Vatican.

- Il y a 55 ans (1971): Décès du compositeur et chef d'orchestre franco-américain né en Russie Igor Stravinsky ("L'Oiseau de feu», «Le Sacre du Printemps"). Il était considéré comme l'un des représentants les plus importants de la musique contemporaine.

- Il y a 80 ans (1946): Création de la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye.

- Il y a 130 ans (1896): Ouverture de la première édition des Jeux Olympiques de l'ère moderne à Athènes.

- Il y a 200 ans (1826): Naissance du peintre français Gustave Moreau, l'un des principaux représentants en peinture du symbolisme. Il est décédé en 1898.

Le dicton du jour

Au jour de Saint-Prudence,S'il fait du vent, les moutons dansent