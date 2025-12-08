Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.12.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FINANCES FEDERALES: Le National reprend lundi après-midi les débats sur le budget 2026 entamés la semaine dernière. Les députés attaqueront avec les fonds alloués à la défense. Plusieurs millions supplémentaires devraient être approuvés pour l'armée et la cybersécurité. L'avenir de la ligne de train Bâle-Malmö doit aussi être abordé.

MULTILATERALISME: Après le National, le Conseil des Etats devrait valider lundi un plafond de dépenses de 122,6 millions de francs pour renforcer la position d'Etat hôte de la Suisse pour la période 2026-2029. Ces moyens sont principalement destinés à soutenir la Genève internationale. L'UDC, soutenue par d'autres élus de droite, tentera de réduire l'enveloppe de moitié, avec un plafond fixé à 61,3 millions. A l'opposé, la gauche demandera de porter le crédit d'engagement à 152,6 millions de francs. Aucune des deux propositions ne devrait passer la rampe.

MEDIAS: Un comité interpartis présente ce lundi ses arguments contre l'initiative «200 francs, ça suffit», qui vise à réduire de moitié le montant de la redevance radio-TV et le budget de la SSR. Des représentants du monde politique, de la culture, du sport et de la société civile dénoncent un texte qui met en danger selon eux la diversité médiatique, la cohésion nationale et la sécurité de la Suisse. L'initiative sera soumise en votation le 8 mars prochain.

RACISME: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider rencontre la presse ce lundi pour présenter la Stratégie nationale contre le racisme et l’antisémitisme 2026-2031. Le sujet a été discuté vendredi lors de la dernière séance du Conseil fédéral. Selon des études de l'Office fédéral de la statistique (OFS), en 2024, 27% des personnes interrogées ont déclaré avoir une expérience de discrimination. Parmi les victimes, la moitié évoque leur nationalité comme motif de la discrimination subie.

Vu dans la presse

ONU. L’Autriche et l’Italie cherchent, selon les titres alémaniques de Tamedia, à attirer davantage d’organisations internationales depuis Genève. Ces deux pays sont très actifs, a déclaré Beatrice Ferrari, directrice du Service des relations internationales du canton de Genève, aux journaux du groupe. L’Autriche mène depuis quelques années une «politique de siège» en faveur de Vienne, où l’ONU dispose déjà d’une représentation. L’Italie, de son côté, fait la promotion de Turin et de Rome, où l’Unicef a transféré 300 postes. «Nous perdrons certainement d’autres emplois. C’est inévitable», a indiqué Mme Ferrari. Tamedia souligne en outre que cette concurrence accentue la pression sur Genève, alors que les budgets du système multilatéral ont fortement diminué.

SANTÉ. Verena Nold, directrice de Santésuisse qui quittera son poste le 31 décembre, a exposé sa vision d’un futur système de santé dans un entretien accordé aux titres CH Media. Elle placerait les hôpitaux en bout de chaîne de soins et introduirait la télémédecine à large échelle. Elle préconise également un réseau accessible de pharmacies ainsi que de médecins de famille et pédiatres, complété par un nombre limité de spécialistes. «Avec un réseau ambulatoire efficace, on pourrait résoudre 80% des problèmes de santé», a-t-elle déclaré. Elle souhaite en outre supprimer la souveraineté cantonale en matière de santé et instaurer six grandes régions de prise en charge.

CHAUFFAGE. Les pompes à chaleur (PAC), appelées à remplacer les chaudières fossiles, sont souvent mal installées ou mal gérées, ce qui réduit leur efficacité et augmente les coûts, selon une étude à paraître cet hiver du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), relayée par Le Temps. Un cinquième des bâtiments collectifs et 30% des villas du pays en sont équipés, selon l'OFS. Un système de gestion de l'énergie (EMS) innovant testé dans un immeuble neuchâtelois permettrait pourtant de diminuer de 11,5% la facture en optimisant l’usage selon l’ensoleillement, les prix de l’électricité et la météo. «Cette solution de gestion est reproductible un peu partout», affirme Tomasz Gorecki, l'auteur principal de l'étude. Malgré leur rôle-clé dans la décarbonation, les ventes des PAC chutent fortement en Suisse depuis 2023, en raison notamment de la hausse du prix de l’électricité.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Renversement du dirigeant syrien Bachar al-Assad par une coalition islamiste.

- Il y a 25 ans (2000): La Nasa établit pour la dernière fois le contact avec la sonde spatiale Pioneer 6 après 35 ans de voyage dans l'espace. Avec sa longue durée de vie, la sonde a établi un record.

- Il y a 45 ans (1980): Le chanteur britannique John Lennon ("Imagine") est abattu dans une rue de New York.

- Il y a 70 ans (1955): Le Conseil de l'Europe adopte son emblème, un drapeau bleu avec douze étoiles d'or.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du chanteur et acteur américain Sammy Davis Jr ("Candy Man», «Birth of the Blues"). Il est décédé en 1990.

Le dicton du jour

«Jour de l'Immaculée, ne passe jamais sans gelée.»