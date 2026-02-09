«Nous débarrasser des noirs!» : la Poste secouée par les propos racistes d’un cadre

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: C'est au tour de l'ancien responsable du service de sécurité de la commune de Crans-Montana (VS) de comparaître lundi dans le cadre de la procédure judiciaire en qualité de prévenu suite à l'incendie du bar «Le Constellation», qui a fait 41 morts le 1er janvier. L'homme était en poste dans la commune valaisanne lors des contrôles de sécurité réalisés en 2018 et 2019. Par deux fois, ses recommandations n'avaient pas été appliquées par le gérant du bar.

HONG KONG: Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à une peine totale de 20 ans de prison l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, malgré les pressions du Royaume-Uni et des Etats-Unis en faveur de sa libération. Le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé, encourait la prison à vie. Il avait été reconnu coupable le 15 décembre de trois chefs d'accusation, après un procès, qui, selon les défenseurs des droits fondamentaux, marquait la fin de la liberté de la presse dont s'est longtemps enorgueilli le territoire rétrocédé par le Royaume-Uni à la Chine en 1997.

AFFAIRE EPSTEIN: La complice du criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison, témoigne lundi devant une commission de la chambre des représentants des Etats-Unis. Elle a déjà prévenu qu'elle invoquerait son droit à garder le silence. Cette audition, qui devrait se dérouler à huis clos en visioconférence de sa prison au Texas, intervient en plein milieu des remous provoqués par la publication le 30 janvier par le département américain de la justice de millions de documents du dossier Epstein, qui embarrassent de nombreuses personnalités, aux Etats-Unis et à travers le monde.

JO 2026: Les skieurs acrobatiques suisses Mathilde Gremaud et Giulia Tanno vont disputer lundi à 12h30 la finale du slopestyle des jeux Olympiques de Milan-Cortina. Sacrée dans la discipline en 2022 et 2e en 2018, la Fribourgeoise, favorite de l'épreuve avec l'Américaine Eileen Gu, vise un troisième podium olympique consécutif.

JO 2026: L'épreuve du combiné par équipes des hommes en ski alpin des jeux Olympiques de Milan-Cortina est au programme de lundi à Bormio. Quatre équipes suisses sont en lice: Odermatt/Meillard, von Allmen/Nef, Monney/Yule et Rogentin/Iten. Les quatre duos peuvent viser le podium. Cette épreuve avait donné lieu à un triplé helvétique pour sa première apparition lors des Mondiaux en 2025 à Saalbach.

Vu dans la presse

TERRES RARES: La participation de la Suisse à l'alliance des États-Unis pour les terres rares «n'est pas à l'ordre du jour», indique dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de lundi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Le gouvernement américain a invité plus de 50 pays à créer un bloc commercial commun pour les minéraux critiques, afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Plusieurs représentants d'entreprises de matières premières basées en Suisse ont été invités par le président américain Donald Trump ces dernières semaines, selon les journaux.

INCLUSION: La Suisse est à la traîne en matière de signalisation des toilettes publiques pour les malvoyants, relèvent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Les inscriptions en braille sont souvent absentes, ce qui oblige les aveugles à tâtonner pour trouver les toilettes publiques. L'Australie peut servir de modèle avec son plan tactile indiquant la disposition des toilettes, estiment les journaux. Mais pour Eva Schmidt, directrice du centre pour l'architecture sans obstacles, l'intégration d'un tel plan en Suisse relève actuellement d'un vœu pieux.

RACISME: Un cadre de La Poste a tenu des propos racistes dans une vidéo, déclarant vouloir se débarrasser des Noirs en Suisse, écrit lundi le journal Blick. Dans un vidéo transmise par un employé du géant jaune à la rédaction du journal, l’on peut entendre: «Je suis un citoyen suisse respectable, mais je trouve déraisonnable qu'il y ait autant de noirs ici, en Suisse. C'est pourquoi je vais me présenter aux élections pour nous débarrasser de ces sales noirs! Ce n'est pas une blague! Alors, mes frères, restez soudés, tout ira bien!»

La Poste dit se distancier de ces propos. L'employé regrette ses déclarations et a «affirmé à plusieurs reprises que celles-ci ne reflétaient pas ses opinions», précise le géant jaune dans le journal. La Poste a lancé une enquête interne et pris des mesures disciplinaires. Interrogé par le Blick, le cadre reconnaît le caractère «problématique» et «blessant» de ses déclarations, faites, selon lui, «sous l'emprise de l'alcool».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): une collision entre deux trains fait douze morts à Bad Aibling en Haute-Bavière. L'agent de conduite s'était laissé distraire par un jeu sur son téléphone portable.

- Il y a 25 ans (2001): décès de l'économiste et sociologue américain Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 1978. Ses études sur la rationalité limitée l'ont conduit à s'intéresser aux organisations et aux procédures de décisions ainsi qu'à l'intelligence artificielle (à base d'informatique) dont il est un des pionniers aux Etats-Unis.

- Il y a 30 ans (1996): des chercheurs de la Société de recherche sur les ions lourds de Darmstadt (D) synthétisent pour la première fois un élément qui sera baptisé Copernicium.

Il y a 35 ans (1991): une épidémie de choléra fait 12'000 morts au Pérou, en Équateur, en Colombie et au Mexique

- Il y a 65 ans (1961): un incendie ravage le Grand-Hôtel Rigi Kaltbad, faisant onze morts. Dix mois plus tard, un employé de l'hôtel est arrêté. Il avait mis le feu à des matelas dans le local de nettoyage de l'hôtel.

- Il y a 130 ans (1896): Saint-Pétersbourg accueille le premier championnat du monde de patinage artistique. Quatre hommes y participent, les femmes et les couples n'étaient pas autorisés à concourir.

- Il y a 180 ans (1846): naissance de l'ingénieur, constructeur et industriel allemand Wilhelm Maybach, «le père de la Mercedes».

Le dicton du jour

«À la Sainte-Apolline, présage certain, l'hiver s'achemine, ou touche à sa fin».