Il y a 60 ans, une tragédie frappait le village italien de Longarone

Longarone Pompiers et soldats lors de travaux de sauvetage à Longarone, Italie. Le 9 octobre 1963, près de 2000 personnes périssent dans le naufrage d'un barrage à Longarone, en Italie. Photo: KEYSTONE Une vieille paysanne pensive au milieu des décombres de ce qui fut sa maison dans le village de Longarone, ravagé par les inondations, en aval du barrage de Vaiont dans la vallée de la rivière Piave, dans le nord-est de l'Italie, le 11 octobre 1963. Un glissement de terrain montagneux qui a plongé dans le resevoir du barrage à la fin du 9 octobre a projeté des millions de tonnes d'eau et de boue par-dessus le rebord du barrage et dans les communautés endormies de la vallée. Les autorités craignent qu'au moins 3 000 personnes aient trouvé la mort. (AP-PHOTO) Photo: KEYSTONE Une vue aérienne de Longarone, Italie, le 10 octobre 1963. Deux tiers des maisons du village ont été englouties par la boue. Le 9 octobre 1963, près de 2000 personnes périssent dans le naufrage du barrage de Longarone, en Italie. Ce soir-là, tout le versant nord du Monte Toc s'effondre sous un glissement de terrain ; directement dans le lac de barrage. Le barrage ne cède pas, mais l'eau se déverse et dévale la vallée en une vague de 140 mètres de haut. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) Photo: KEYSTONE Le clocher de l'église de Pirago et une pancarte réclamant justice, près de Longarone, Italie. Le 9 octobre 1963, près de 2000 personnes périssent dans le naufrage du barrage de Longarone, en Italie. Photo: KEYSTONE Photo de 1966 de Longarone, en Italie, un village qui a été anéanti le 9 octobre 1963, lorsque quelque 260 millions de mètres cubes de roches et de boue ont glissé dans le lac formé par le barrage de Vajont, formant une vague de quelque 50 millions de mètres cubes d'eau qui a franchi le barrage et balayé la vallée en contrebas, causant quelque 2 000 victimes. (AP Photo) Photo: KEYSTONE Le barrage de Vajont, dans le nord de l'Italie, peu avant son achèvement en 1960 (KEYSTONE/Str) Photo: KEYSTONE Longarone Pompiers et soldats lors de travaux de sauvetage à Longarone, Italie. Le 9 octobre 1963, près de 2000 personnes périssent dans le naufrage d'un barrage à Longarone, en Italie. Photo: KEYSTONE Une vieille paysanne pensive au milieu des décombres de ce qui fut sa maison dans le village de Longarone, ravagé par les inondations, en aval du barrage de Vaiont dans la vallée de la rivière Piave, dans le nord-est de l'Italie, le 11 octobre 1963. Un glissement de terrain montagneux qui a plongé dans le resevoir du barrage à la fin du 9 octobre a projeté des millions de tonnes d'eau et de boue par-dessus le rebord du barrage et dans les communautés endormies de la vallée. Les autorités craignent qu'au moins 3 000 personnes aient trouvé la mort. (AP-PHOTO) Photo: KEYSTONE Une vue aérienne de Longarone, Italie, le 10 octobre 1963. Deux tiers des maisons du village ont été englouties par la boue. Le 9 octobre 1963, près de 2000 personnes périssent dans le naufrage du barrage de Longarone, en Italie. Ce soir-là, tout le versant nord du Monte Toc s'effondre sous un glissement de terrain ; directement dans le lac de barrage. Le barrage ne cède pas, mais l'eau se déverse et dévale la vallée en une vague de 140 mètres de haut. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) Photo: KEYSTONE Le clocher de l'église de Pirago et une pancarte réclamant justice, près de Longarone, Italie. Le 9 octobre 1963, près de 2000 personnes périssent dans le naufrage du barrage de Longarone, en Italie. Photo: KEYSTONE Photo de 1966 de Longarone, en Italie, un village qui a été anéanti le 9 octobre 1963, lorsque quelque 260 millions de mètres cubes de roches et de boue ont glissé dans le lac formé par le barrage de Vajont, formant une vague de quelque 50 millions de mètres cubes d'eau qui a franchi le barrage et balayé la vallée en contrebas, causant quelque 2 000 victimes. (AP Photo) Photo: KEYSTONE Le barrage de Vajont, dans le nord de l'Italie, peu avant son achèvement en 1960 (KEYSTONE/Str) Photo: KEYSTONE

CRIMINALITE: Le procès de trois hommes et d'une femme accusés d'avoir violemment agressé plusieurs personnes à Genève s'ouvre lundi au Tribunal correctionnel du canton. Le procès doit durer jusqu'à mercredi. Le verdict est attendu jeudi.

UE: Des conversations «informelles», un tour en bateau, des sandwiches au poisson: en panne depuis des mois, le couple franco-allemand cherche à se réinventer lundi et mardi lors d'un séminaire à Hambourg. Le chancelier allemand Olaf Scholz, accompagné de son équipe gouvernementale, et le président français Emmanuel Macron, avec une vingtaine de ses ministres, se retrouvent dans la métropole portuaire du nord de l'Allemagne. L'agenda consacré aux transformations industrielles et technologiques devrait être bousculé par la guerre entre Israël et le Hamas.

CONSEIL FÉDÉRAL: Le conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH) est le préféré des Suisses pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral, rapportent lundi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, reprenant un sondage. À la question de savoir qui doit remplacer le conseiller fédéral démissionnaire Alain Berset, 27% des personnes interrogées répondent Daniel Jositsch.

Suit loin derrière, le conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS/VD), avec 9%, même s'il n'est pas candidat. Lorsque le sondage a été réalisé, ni le conseiller d'Etat bâlois Beat Jans (PS/BS) ni le conseiller national grison Jon Pult (PS/GR) ni conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) n'étaient encore candidats.

OENOLOGIE: La petite arvine a désormais sa musique, annonce lundi Le Nouvelliste. Fully Tourisme a fait appel à la société lyonnaise ATS Studios, pionnière dans ce domaine, pour créer l'identité sonore de ce cépage. L'entreprise a développé un algorithme capable de transposer les ondes lumineuses de la robe du vin en ondes sonores. ATS Studios avait déjà créé plusieurs musiques pour des cuvées dans des domaines français, mais c'est la première fois, avec la petite arvine, qu'elle a traduit un cépage en musique.

SANTÉ: Souvent considéré comme un remède miraculeux, le Neocitran ne serait pas aussi efficace qu'espéré, relatent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, est arrivé à la conclusion que l'effet de l'un des principes actifs du médicament, la phényléphrine, n'est pas assuré lorsqu'il est pris par voie orale. La phényléphrine doit en principe permettre de décongestionner les muqueuses enflammées en cas de rhume.

- Il y a 45 ans (1978): mort du chanteur belge Jacques Brel. Il était né le 8 avril 1929.

- Il y a 60 ans (1963): une masse rocheuse se détache du versant nord du Monte Toc, qui culmine à 1921 mètres d'altitude, au-dessus de Longarone, dans le nord de l'Italie. On estime le volume de la masse, qui tombe directement dans le lac de retenue du barrage du Vajont, à 260 millions de mètres cubes de terre et de roches.

La crue subite et les éboulis pulvérisent les habitations et tuent la quasi-totalité des 2000 habitants de Longarone. Plus tard, le procès démontrera que la catastrophe était prévisible et même annoncée.

- Il y a 65 ans (1958): décès de Pie XII, pape de 1939 à 1958. Il était né en 1876.

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'auteur-compositeur-interprète américain Jackson Browne ("Running on Empty», «Fountain of Sorrow», «There's a Party Tonight").

«A la Saint-Denis, le laboureur se réjouit».

