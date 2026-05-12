blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'affiche d'une drag-queen faisant la promotion des vins vaudois a été censurée par l'Office des vins vaudois (OVV). Au lieu des six portraits proposés à la base, il n'en reste que cinq. Campagne de pub sur www.mescavesouvertes.ch

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MUSÉE: La célèbre baleine de 12 mètres du Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHNF) effectue mardi un déménagement historique vers son nouveau site à la route des Arsenaux. Le cétacé quitte le bâtiment par une ouverture percée dans la façade. Ce transfert marque une étape majeure avant l'ouverture complète du nouveau musée, prévue à la fin 2028.

MUSIQUE: La première demi-finale de l'Eurovision de la chanson 2026 se tient mardi à Vienne, en Autriche. Quinze pays, dont Israël, sont en compétition pour obtenir l'une des dix places qualificatives pour la grande finale du samedi 16 mai. Trois pays, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie, ont décidé de ne pas envoyer de candidat en raison de la présence d'Israël à qui ils reprochent la conduite de la guerre à Gaza. La Suisse, avec Veronica Fusaro, entre en jeu jeudi, lors de la 2e demi-finale.

CINÉMA: Cate Blanchett, Javier Bardem, Léa Seydoux, John Travolta: les vedettes du cinéma mondial ont rendez-vous à partir de mardi au 79e festival de Cannes, bulle cinéphile dans un monde en crise où les grands studios hollywoodiens brilleront par leur absence. 22 films sont en compétition pour succéder à «Un simple accident», de Jafar Panahi, couronné en 2025. Les récompenses seront décernées le 23 mai.

FOOTBALL: Lanterne rouge de la Super League de football, Winterthour effectue mardi soir le court déplacement du Letzigrund pour y défier Grasshopper Zurich, avant-dernier du classement et en position de barragiste avec quatre points d'avance sur son rival cantonal. GC a perdu huit de ses neuf derniers matches et reste sur trois défaites consécutives. Winterthour a pour sa part repris espoir en battant Lausanne-Sport samedi dernier. Du côté romand, les Lausannois se déplacent à Genève pour y affronter Servette dans un derby lémanique sans réel enjeu.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 mai, c'est aujourd’hui la journée internationale de la santé des végétaux. Elle vise à sensibiliser la communauté internationale à l'importance de préserver les plantes des maladies et des organismes nuisibles, écrit l'ONU. Les végétaux qui constituent 80% de notre nourriture et produisent 98% de notre oxygène sont menacés, avec jusqu'à 40% des cultures mondiales perdues chaque année. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DIVERSITÉ: L'affiche d'une drag-queen faisant la promotion des vins vaudois a été censurée par l'Office des vins vaudois (OVV), relate mardi le journal 24 Heures. L'agence de communication, mandatée par l'OVV pour la campagne des caves ouvertes vaudoises à la fin mai, avait proposé six portraits en gros plan, chacun avec un slogan différent et un verre de vin au premier plan.

Celui de la drag-queen a été retiré de la campagne in extremis, il y a environ deux semaines, alors que la campagne avait été entièrement validée par les instances dirigeantes de l'OVV. La décision «a été prise après plusieurs critiques», dont celles du Département cantonal de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN), ainsi que d'autres acteurs impliqués, indique dans le journal le directeur de l'OVV Benjamin Gehrig.

ASILE: Un rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), qui s'est penché pour la première fois sur les dépenses médicales des requérants d'asile séjournant dans des centres fédéraux, soulève de nombreux problèmes et met en cause le pilotage du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), rapportent mardi Le Temps, 24 Heures et la Tribune de Genève. L'audit, mené entre 2019 et 2023, montre que les dépenses de santé ont atteint 65,5 millions de francs en 2023, soit 14% des coûts totaux des centres fédéraux.

Le CDF pointe notamment que le contrat a été conclu auprès de la CSS après un appel d'offres infructueux, sans véritable analyse financière des autres options, puis a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'en 2025, alors même que certaines données transmises par la CSS étaient erronées. Il relève également que le SEM ne dispose pas d'outils consolidés suffisants pour avoir une vue d'ensemble et pour piloter ces coûts à l'échelle nationale.

POLLUTION: La présence de chrome 6, une substance hautement toxique, a été détectée dans le futur centre administratif du canton de Berne à Tavannes (BE), indiquent mardi la Berner Zeitung et le Bund, se référant à un crédit supplémentaire demandé par le Conseil-exécutif de Berne. Des problèmes structurels importants avaient déjà été constatés dans l'ancienne usine après son acquisition et le bâtiment a dû être fermé en raison d'un risque imminent d'effondrement.

Onze millions de francs supplémentaires sont prévus pour remédier aux défauts structurels et assainir les polluants. Au total, la rénovation devrait coûter 100 millions de francs au lieu des 60 millions initialement approuvés.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 12.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): décès du chanteur de charme américain Perry Como ("Till the End of Time», «Catch a Falling Star"). Il était né en 1912.

- Il y a 25 ans (2001): décès de l'ingénieur aéronautique russe Alexeï Tupolev. Il avait pris la suite de son père et avait à son actif la création de plusieurs fleurons de l'industrie des transports aériens soviétiques.

- Il y a 80 ans (1946): naissance de l'architecte américain Daniel Libeskind, auteur notamment du musée juif de Berlin, du musée de la guerre à Manchester et du centre commercial Westside à Berne.

Le dicton du jour

«Saint-Mamert, Saint-Servais, Saint-Pancrace, de leur passage laissent souvent trace».