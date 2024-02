blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des collecteurs de signatures pour l'initiative pronucléaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» auraient donné de fausses informations. (image d'illustration, centrale de Leibstadt, Suisse) KEYSTONE

Les points forts du jour

DEFENSE: Le Contrôle fédéral des finances doit publier mardi un audit sur les transactions et l'imbroglio juridique entourant des chars de combat Leopard 1. L'ancienne entreprise Ruag Holding avait acheté 100 chars à l'Italie en 2016. Cette acquisition fait déjà l'objet d'une enquête externe du Département fédéral de la défense.

ASILE: Le nouveau chef du Département fédéral de justice et police, Beat Jans, visite mardi le centre fédéral d'asile de Chiasso (TI). Sa prédécesseure Elisabeth Baume-Schneider s'y était rendue en novembre dernier après les doléances des autorités locales, qui s'étaient plaintes du taux d'occupation élevé des lieux. La socialiste jurassienne avait annoncé un renforcement des mesures de sécurité et de prévention dans et autour du centre.

HOCKEY SUR GLACE: Le Genève-Servette hockey club a rendez-vous avec son destin mardi soir dès 19h30 à la patinoire des Vernets. Les Grenats doivent disputer la finale de la ligue des champions de hockey sur glace face aux Suédois de Skelleftea. Parfois en difficulté cette saison en championnat de Suisse, les Genevois ont réussi un parcours sans fausses notes sur la scène européenne.

WIKILEAKS: Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, tente à partir de mardi d'obtenir de la justice britannique un dernier recours contre son extradition vers les Etats-Unis, qui veulent le juger pour une fuite massive de documents.

Si l'Australien de 52 ans obtient gain de cause, son appel sera examiné sur le fond. En cas d'échec, il aura épuisé toutes les voies de recours au Royaume-Uni, mais ses soutiens ont indiqué qu'il saisirait la Cour européenne des droits de l'homme.

Vu dans la presse

ÉNERGIE: Des collecteurs de signatures pour l'initiative pronucléaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» auraient donné de fausses informations, rapporte mardi Le Courrier, citant des Vert-e-s genevois.

La feuille de récolte de signatures ne comportait pas de logos d'associations ou de partis et «des membres de notre parti nous ont rapporté avoir été abordés avec le même argumentaire fallacieux» affirmant que le texte avait été lancé par le parti écologiste, indique dans le journal Aurélien Theytaz, coprésidents des Jeunes Vert-e-s Genève.

Les collecteurs de signatures travaillaient pour une entreprise genevoise mandatée par le comité d'initiative, une alliance de droite. Le texte a été déposé vendredi à la Chancellerie fédérale avec plus de 129'000 signatures.

UKRAINE: La justice militaire suisse a ouvert depuis 2022 onze procédures contre des Suisses soupçonnés d'avoir combattu en Ukraine après l'attaque russe, indique mardi dans le Blick un porte-parole de l'institution militaire Florian Menzi. «Deux d'entre elles ont été classées sans suite. Personne n'a été condamné jusqu'à présent», ajoute-t-il, précisant que neuf procédures sont en cours.

Une autre procédure pourrait être prochainement ouverte à l'encontre d'un autre Suisse combattant en Ukraine, dont le journal a fait le portrait lundi. Des examens sont en cours, souligne le porte-parole. Il risque une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison ou une amende.

RUSSIE: La réaction du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) après la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny a été «remarquablement timide par rapport à d'autres pays et, à nos yeux, honteuse», déclare mardi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt Beat Gerber, porte-parole de la section suisse d'Amnesty International. La Suisse s'est déclarée «consternée» et a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les causes du décès, mais n'a pas convoqué l'ambassadeur de la Russie, contrairement à de nombreux pays.

La déclaration du DFAE ne correspond ni aux valeurs ni aux intérêts de la Suisse et de sa politique étrangère visant à promouvoir systématiquement les droits de l'homme, ajoute le porte-parole. Les réactions de l'Irlande et de l'Autriche, des pays également neutres, ont été plus dures, relève-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès du réalisateur suisse Claude Goretta ("La dentellière") à Genève. Il était né en 1929.

- Il y a 10 ans (2014): décès d'Antoinette Fouque, cofondatrice du Mouvement de libération des femmes (MLF) en 1968.

- Il y a 25 ans (1999): décès de la dramaturge britannique Sarah Kane ("4.48 Psychose"). Elle était née en 1971.

- Il y a 30 ans (1994): l'initiative des Alpes pour le transfert du trafic de transit des marchandises sur le rail est acceptée en votation.

- Il y a 70 ans (1954): naissance de Patty Hearst. Petite-fille du magnat américain de la presse William Randolph Hearst, elle est enlevée en 1974 par un groupe terroriste d'extrême gauche, l'Armée de libération symbionaise (ALS). Elle participera ensuite aux actions de ce groupe. Elle sera condamnée à sept ans de prison pour braquage, avant d'être graciée par le président américain Jimmy Carter.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'ancien mannequin Ivana Trump. Elle a été mariée de 1977 à 1990 à l'entrepreneur et futur président américain Donald Trump. Elle est décédée en 2022.

- Il y a 85 ans (1939): décès du chef d'orchestre suisse Ernest Ansermet, fondateur de l'orchestre de la Suisse romande (OSR). Il était né en 1883.

- Il y a 85 ans (1939): décès du physicien suisse August Bernoulli. Il était né en 1879.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de la «guérisseuse d'âmes» Erika Bertschinger, alias Uriella, fondatrice et cheffe de la secte «Fiat Lux».

- Il y a 100 ans (1924): naissance de la millionnaire américaine, styliste et icône de la mode Gloria Vanderbilt.

Le dicton du jour

«Pluie de février emplit les greniers».

ro, ats