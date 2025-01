Ciel! Gims a tourné son dernier clip à Verbier, sans rien dire à l'OT

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Gims a tourné il y a une semaine son clip «Ciel» à Verbier. Capture d'écran Youtube

Les points forts du jour

WEF: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter lance officiellement mardi à Davos (GR) le Forum économique mondial (WEF). Plusieurs têtes d'affiche doivent prendre la parole au cours de la journée, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'attention sera aussi grande sur les propos du président israélien Isaac Herzog, alors qu'une fragile trêve a démarré dimanche dans l'enclave palestinienne de Gaza. Le chancelier allemand Olaf Scholz et l'opposant d'extrême droite Friedrich Merz doivent aussi intervenir.

ETATS-UNIS: A peine investi président des Etats-Unis d'Amérique, Donald Trump a signé lundi devant des partisans survoltés, réunis dans une salle de Washington, ses premiers décrets. Il a notamment gracié 1500 personnes condamnées pour avoir assailli le Capitole le 6 janvier 2021 afin de tenter d'empêcher la certification de la victoire de son prédécesseur Joe Biden.

Le milliardaire républicain a aussi suspendu l'interdiction de TikTok, claqué la porte de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé, déclaré un état d'urgence permettant de mobiliser l'armée à la frontière avec le Mexique et remis en cause le droit du sol, pour lutter contre l'immigration illégale.

Joe Biden c'est fini ! L'ancien président américain Joe Biden quitte le Capitole après l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président. 20.01.2025

CORÉE DU SUD: Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, suspendu de ses fonctions, doit assister mardi pour la première fois à une audience dans son procès en destitution, a indiqué l'un de ses avocats. M. Yoon s'est vu confisquer le pouvoir le 14 décembre par le Parlement, qui a adopté une motion de destitution contre lui pour son éphémère imposition de la loi martiale 11 jours plus tôt. Les huit juges de la cour constitutionnelle ont jusqu'à la mi-juin pour entériner cette sanction et le démettre définitivement ou lui rendre son siège.

SKI ALPIN: Plan de Corones, en Italie, accueille mardi le cinquième des neuf géants féminins au menu de la Coupe du monde de ski alpin cet hiver. Les Italiennes seront les favorites, à commencer par Federica Brignone, 3e en descente et 1re en super-G il y a quelques jours à Cortina. Du côté suisse, Camille Rast vise un deuxième podium dans la discipline après sa 3e place de Killington, alors que Lara Gut-Behrami espère enfin trouver le déclic en géant.

HOCKEY SUR GLACE: Genève-Servette aura besoin d'un miracle mardi soir dès 20h15 à Zurich pour espérer défendre victorieusement son titre en Champions League de hockey sur glace. L'équipe genevoise aborde la demi-finale retour avec un handicap de cinq buts dans le derby helvétique qui l'oppose aux Zurich Lions. Les Genevois s'étaient en effet inclinés 6-1 au match aller mercredi dernier aux Vernets.

Vu dans la presse

MUSIQUE: Le rappeur congolais Gims a tourné il y a une semaine son clip «Ciel» à Verbier (VS), constate mardi Le Nouvelliste. L’office du tourisme de la station valaisanne n'était pas au courant. «On l'a découvert sur les réseaux en même temps que tout le monde», explique-t-il dans le journal.

«En Suisse, à moins de devoir fermer une route ou un lieu, on peut tourner plutôt librement», ajoute l'office. Le titre cartonne depuis sa sortie il y a deux jours, avec près d’un million de vues sur YouTube. Il est actuellement en tête du Top 50 France sur Spotify.

VIOLENCES DOMESTIQUES: Le manque de place dans les hébergements pour les femmes et les enfants victimes de violences est tellement important qu'une Zurichoise a dû être hébergée au Tessin, faute de place à Zurich et dans les cantons voisins, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

De tels placements sont souvent pénibles pour les victimes de violences, en particulier pour les familles avec des enfants en âge de scolarité, explique dans les journaux Sandra Müller Gmünder, directrice du centre d'aide aux victimes de Zurich. Le canton alémanique a créé suffisamment de capacités, mais il accueille de nombreuses victimes d'autres régions, ce qui provoque régulièrement des manques de places, ajoute-t-elle.

INFORMATIQUE: La Confédération a attribué à Mircrosoft un marché de licences de logiciels pour 150 millions de francs sans appel d'offres, dénonce dans le Blick de mardi Matthias Stürmer, professeur de numérisation à la Haute école spécialisée bernoise BFH. «Tout cela [...] sans concurrence, par pure dépendance», ajoute-t-il. L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) justifie dans le journal l'attribution du contrat de gré à gré par «l'intégration profonde dans l'environnement système existant».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès du comédien et réalisateur britannique Terry Jones, membre des Monty Python. Il a réalisé le film «La vie de Brian» et co-réalisé «Monty Python Sacré Graal».

- Il y a 25 ans (2000): une éclipse totale de lune est observée en Europe.

- Il y a 70 ans (1955): naissance de l'artiste américain Jeff Koons, connu pour ses oeuvres kitsch et de grande taille comme les «balloon dog» ou «Puppy».

- Il y a 75 ans (1950): décès de l'écrivain britannique George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair ("La Ferme des animaux», «1984"). Il était né en 1903.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du chanteur britannique Billy Ocean ("Caribbean Queen», «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going").

- Il y a 120 ans (1905): naissance du couturier français Christian Dior.

Le dicton du jour

«Jour de Sainte-Agnès, jamais trop de froid ne laisse».