Un couple de millionnaires zurichois a perçu des aides sociales pendant 10 ans!

UKRAINE: La guerre en Ukraine entre ce mardi dans sa cinquième année. A cette occasion, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront une réunion par visioconférence de la «coalition des volontaires» en soutien à l'Ukraine. Certains dirigeants européens y assisteront depuis Kiev, où ils seront en visite pour cet anniversaire, au côté de Volodymyr Zelensky. Aucune participation américaine n'est prévue. L'Assemblée générale de l'ONU consacre elle aussi une réunion à l'Ukraine.

DROITS DE DOUANE: Les nouveaux droits de douane décrétés par Donald Trump entrent en vigueur ce mardi. La Cour suprême des Etats-Unis a retoqué vendredi une grande partie des droits de douane instaurés par le président américain, jugeant que l'«urgence économique» invoquée pour se passer de l'aval préalable du Congrès n'était pas avérée.

En réaction, M. Trump a décrété une nouvelle taxe douanière mondiale de 10%, relevée ensuite à 15%, pour une durée de 150 jours, avec des exemptions sectorielles.

ETATS-UNIS: Le président américain Donald Trump prononce mardi soir son traditionnel discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès réunies. L'an dernier, auréolé de sa nette victoire à l'élection présidentielle, il avait promis que l'Amérique connaîtrait un «retour en force comme le monde n'en a jamais connu». Cette année, il est moins triomphant: assommé par la Cour suprême sur les droits de douane et critiqué sur l'immigration, le locataire de la Maison blanche est en effet menacé d'une sanction électorale lors des élections de mi-mandat à l'automne.

SUISSE-UE: Le Conseil de l'Union européenne (UE) se prononce ce mardi sur le paquet d'accords bilatéraux avec la Suisse. Cette instance, représentant les Etats membres, doit donner son feu vert à la signature des «Bilatérales III». Le comité des représentants des Etats a déjà donné son blanc-seing la semaine passée.

AIDE SOCIALE: Un couple de millionnaires a perçu pendant des années des prestations complémentaires à l’AVS/AI sans y avoir droit. Sans leur dénonciation spontanée, la fraude n’aurait peut-être jamais été découverte, écrit la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Ce couple suisse aurait touché indûment ces prestations durant près de dix ans.

Le Ministère public de Zurich-Limmat les a condamnés pour escroquerie par métier à des peines pécuniaires avec sursis et à des amendes. Selon une ordonnance pénale citée par la NZZ, l’autorité compétente n’était pas en mesure d’identifier les avoirs réels du couple sans un effort considérable. Les montants indûment perçus ont été intégralement remboursés.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF ont freiné les projets ferroviaires prévus par la Confédération, révèle la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Lors d'un congrès ferroviaire à Bâle, le directeur des CFF, Vincent Ducrot, a plaidé en faveur d'investissements limités au strict nécessaire, comme l'écrit le journal en référence à la présentation de M. Ducrot. Selon lui, des extensions du réseau sont inévitables en raison de la demande croissante.

Elles doivent toutefois être fondées sur l’offre horaire future et sur les besoins logistiques. En outre, le directeur des CFF a mis en garde contre les coûts d’entretien ultérieurs. D’après la NZZ chaque franc investi dans l’extension du réseau engendre des coûts annuels supplémentaires d’environ 3 % pour l'entretien des infrastructures..

AIDE SOCIALE: La durée et le montant du remboursement des prestations d’aide sociale dépendent du lieu de résidence, selon une étude présentée par les titres Tamedia. Telle est la conclusion d’une enquête menée par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz).

Pour cette étude, les auteurs Christophe Roulin et Benedikt Hassler ont interrogé des spécialistes de 36 services sociaux répartis dans huit cantons à propos de cas fictifs. Selon la commune, le bénéficiaire fictif de l’aide sociale devait soit ne rien rembourser, soit restituer la totalité des prestations perçues. Les montants mensuels de remboursement varient également fortement d’une commune à l’autre.

- Il y a un an (2025): Décès de la chanteuse et pianiste américaine Roberta Flack à l'âge de 88 ans ("Killing Me Softly").

- Il y a 5 ans (2021): Décès du poète vaudois Philippe Jaccottet ("Airs"). Il avait reçu en 2010 le Grand Prix Schiller de Suisse.

- Il y a 10 ans (2016): Tentative de coup d'Etat contre la présidente des Philippines Gloria Macapagal-Arroyo, qui décrète immédiatement l'état d'urgence. Les circonstances exactes et la question de savoir s'il s'agissait réellement d'une tentative de coup d'Etat n'ont toutefois pas été éclaircies.

- Il y a 80 ans (1946): Juan Domingo Perón remporte l'élection présidentielle en Argentine.

