«Devoir patriotique» – UBS vole au secours du Conseil fédéral

Les points forts du jour

RACISME: La Confédération lance mardi l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Une évaluation et des mesures seront présentées et discutées lors d'une conférence, en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Des panels réunissant des invités nationaux et internationaux sont aussi prévus pour approfondir les questions de prévention et de lutte.

MEDIAS: La Communauté d'intérêts des médias électroniques (IGEM) et l'Institut de recherche des médias publicitaires (REMP) publie ce mardi la nouvelle étude Digimonitor sur l'utilisation des médias parmi la population suisse. A côté des canaux traditionnels et des réseaux sociaux, l'enquête annuelle, menée depuis 2014, atteste de la montée en puissance des outils d'intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT, en particulier parmi les jeunes. En 2024, 70% des 15 à 19 ans ont déclaré recourir à des outils d'IA.

NUCLEAIRE IRANIEN: L'Iran reprend à Genève ses négociations avec les Européens sur son programme nucléaire. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne menacent de rétablir les sanctions onusiennes contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée d'ici fin août. L'avancement du programme nucléaire iranien fait l'objet de nombreuses spéculations depuis la guerre de douze jours entre Israël et l'Iran en juin.

TENNIS: Après Belinda Bencic et Jérôme Kym dimanche, Leandro Riedi et Viktorija Golubic tenteront eux aussi de franchir le 1er tour de l'US Open mardi. Le Zurichois de 23 ans (ATP 435) sera opposé à l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66), un spécialiste de la terre battue. La tâche ne sera pas plus facile pour Golubic (WTA 72) contre la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste du dernier Roland-Garros. Les deux matches devraient débuter vers 19h00 (heure suisse).

Vu dans la presse

COMMERCE: Le Conseil fédéral a sollicité l’aide de la grande banque UBS dans le cadre du conflit douanier avec les États-Unis. Des premiers contacts entre la banque et les autorités américaines ont déjà eu lieu, écrivent les titres CH Media. UBS considère cette démarche comme un «devoir patriotique» selon une source proche du dossier.

La banque a renoncé à communiquer publiquement sur le sujet, car on lui a récemment reproché de faire trop de lobbying. Dans les milieux financiers, on souligne qu’UBS espère tirer de cette démarche un «effet secondaire agréable», à savoir une amélioration de sa relation avec la présidente de la Confédération et ministre des finances, Karin Keller-Sutter.

RACISME: Actuel directeur des associations membres de l'Afrique à la FIFA et ex-international suisse de football, Gelson Fernandes a raconté le racisme subi durant sa carrière dans un livre. Il y cite notamment un message abominable reçu sur Instagram alors qu'il jouait en Allemagne ou des déprédations subies sur sa voiture et à son domicile lorsqu'il évoluait en Italie.

Dans une interview au Nouvelliste, il révèle avoir été confronté au racisme dans le football pour la première fois à l'âge de 14 ans, à Viège (VS). S'il estime que le racisme dans les stades n'est pas plus important aujourd'hui qu'auparavant, Gelson Fernandes juge qu'il y a «davantage de moyens pour identifier ces actes et pour les dénoncer». Le Valaisan annonce en outre que la FIFA envisage de nouvelles actions sans les détailler. Pour lui, «la sanction la plus forte, c'est d'empêcher les coupables de revenir dans un stade (...) c'est là que le message passe vraiment.»

JUSTICE: Un Allemand domicilié à Saint-Gall a bravé les interdictions instaurées après l’éboulement du 28 mai 2025 à Blatten (VS). Le trentenaire a été reconnu coupable de violations de la loi sur la protection de la population et de la loi fédérale sur l’aviation par le tribunal des districts de Loèche et de Rarogne, rapporte le Nouvelliste.

L'indiscret a écopé de 40 jours-amende à 95 francs (3800 francs) avec sursis pendant deux ans et d'une amende de 500 francs. Selon l'ordonnance pénale dressée à son encontre, l'homme a pénétré dans la zone sinistrée avec un ami pour y faire voler un drone, alors qu’une interdiction de vol était en vigueur. Ils avaient préalablement désobéi aux consignes des militaires et ignoré les panneaux et les barrières. Ils avaient été repérés et dénoncés par un témoin. Le comparse du prévenu a été jugé séparément.

PROTECTION DES TROUPEAUX: Lors de l’accident mortel d’une Autrichienne survenu en mai dernier dans le val Maggia, deux chiens de protection des troupeaux étaient présents, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Une enquête destinée à éclaircir les circonstances de l’accident de montagne est toujours en cours, selon le parquet régional cité par le journal, qui n’a pas donné davantage de précisions.

Les agriculteurs se trouvent face à un dilemme: pour se protéger du loup, ils ont besoin de ces chiens. Mais comme les sentiers de randonnée traversent leurs pâturages alpins, il peut arriver que les chiens s’en prennent aux randonneurs ou à d’autres chiens. En Suisse, on recense en moyenne une vingtaine de morsures par an sur des personnes.

Pour les chiens accompagnant les randonneurs, une telle rencontre peut parfois s’avérer mortelle.

