«Pas de Suisse à 10 millions»: de fausses vidéos sèment le trouble

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des vidéos générées par l'intelligence artificielle (IA) montrent sur des réseaux sociaux de faux sondages sur l'initiative de l'UDC sur l'immigration, intitulée «Pas de Suisse à 10 millions», et de prétendues émeutes. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SÉCURITÉ: Le Département fédéral de la défense (DDPS) présente mardi l'étude «Sécurité 2026», publiée par l'Académie militaire et le Center for Security Studies, tous deux rattachés à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). D'après de premières indications, les Suisses se montrent, cette année encore, plus pessimistes qu'en 2025 quant à la situation politique mondiale et à l'avenir de la Suisse. En revanche, l'armée suisse jouit d'une image positive et un rapprochement avec l'OTAN pourrait récolter la majorité des suffrages.

SANTÉ: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait le point mardi, comme chaque année, sur l'évolution récente des coûts de la santé et son possible impact sur les primes de l'assurance maladie 2027. Il rappelle déjà qu'après plusieurs années de croissance modérée, les coûts, et donc les primes, ont de nouveau augmenté plus fortement ces dernières années. Cette tendance se poursuit malgré plusieurs mesures visant à maîtriser les coûts.

VAUD: L'ex-conseiller national Roger Nordmann devient officiellement conseiller d'Etat vaudois mardi. Sur le coup des 10h30, le président du Grand Conseil, Stéphane Montangero, procédera à l'assermentation du socialiste lausannois. Le nouveau ministre vaudois reprendra dans la foulée, sans surprise, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), qui était aux mains de Rebecca Ruiz, socialiste aussi, démissionnaire pour des raisons de santé.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe suisse de hockey sur glace termine mardi à partir de 20h20 à Zurich le tour de qualification du championnat du monde contre la Finlande. L'issue de la rencontre déterminera qui sera premier du groupe A, les deux équipes comptant chacune six victoires en six matchs. Le premier du groupe affrontera en quart de finale le quatrième du groupe B, dont les matchs sont joués à Fribourg.

Vu dans la presse

IMMIGRATION: Des vidéos générées par l'intelligence artificielle (IA) montrent sur des réseaux sociaux de faux sondages sur l'initiative de l'UDC sur l'immigration, intitulée «Pas de Suisse à 10 millions», et de prétendues émeutes, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

Bien que ces faux ne soient pas particulièrement bien réalisés, les vidéos ont été visionnées plus de 50'000 fois et commentées plus de 1000 fois. De nombreux commentateurs ont apparemment pris ces publications pour des informations authentiques.

IMMIGRATION: Une étude inédite commandée par la Confédération met en garde contre les conséquences pour la Suisse d'une éventuelle fin des accords de Schengen/Dublin, relatent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Des régions comme Bâle, Genève et le Tessin seraient particulièrement touchées.

Selon l'étude, des contrôles quotidiens aux frontières pourraient entraîner des bouchons de plusieurs kilomètres et des temps d'attente de plus d'une heure. Elle prévoit en outre des pertes économiques, une diminution du nombre de frontaliers et une augmentation des coûts liés à l'asile. L'initiative de l'UDC sur l'immigration n'est pas mentionnée dans l'étude, mais, si elle devait être acceptée le 14 juin, les accords de Schengen et de Dublin pourraient être menacés.

AVIATION: Agissant au nom de pilotes professionnels s'estimant lésés par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), l'avocat Philippe Renz a déposé récemment une plainte auprès du Ministère public de la Confédération contre les conseillers fédéraux Albert Rösti, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin, écrit mardi La Liberté.

«Nous les attaquons en justice essentiellement pour abus d'autorité», explique le défenseur. Selon lui, M. Rösti, chef du DETEC, est attaqué parce qu'il est «impliqué dans une affaire de discrimination touchant les pilotes d'hélicoptères de plus de 60 ans et qu'il a tenté de couvrir toutes les autres affaires à charge des collaborateurs visés du DETEC». Les autres ministres sont accusés de ne pas être intervenus.

VAUD: Le nouveau conseiller d'État vaudois Roger Nordmann prête serment mardi devant le Grand Conseil vaudois avec quatre jours de retard, constate le journal 24 Heures. La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat précise qu'en «cas de remplacement en cours de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarante-cinq jours après la proclamation du résultat de l'élection».

Le procès-verbal du scrutin ayant été publié le 7 avril dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, il y a donc 49 jours jusqu'au 26 mai. «Le délai de quarante-cinq jours doit être considéré comme un délai d'ordre et la date d'entrée en fonction a été fixée au plus près de ce délai en tenant compte notamment des impératifs d'agenda et d'organisation», relativise le vice-chancelier Jean-Christophe Sauterel.

TOURISME: Plafonner le nombre de lits d'hôtel pour lutter contre le surtourisme est contre-productif, estime dans la Neue Zürcher Zeitung de mardi Florian Eggli, expert en tourisme. «En limitant le nombre d'hôtels, on favorise les groupes qui viennent en car pour prendre rapidement une photographie et acheter une montre, mais qui ne génèrent aucune valeur ajoutée durable», explique-t-il à propos d'une initiative lancée à Lucerne.

Le spécialiste voit des parallèles entre les thèmes de l'immigration et du surtourisme: «Dans les deux cas, il s'agit essentiellement de la peur de perdre son identité et d'un sentiment de stress lié à la densité de population».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 26.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): décès du documentariste franco-allemand Marcel Ophüls ("Le Chagrin et la pitié").

- Il y a 5 ans (2021): le Conseil fédéral refuse de signer l'accord-cadre avec l'Union européenne.

- Il y a 15 ans (2011): arrestation en Serbie, de l'ancien général bosno-serbe Ratko Mladić, commandant en chef de la Republika Srpska de 1992 à 1996. Il sera transféré le 1er juin transféré à La Haye et remis au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en lien avec le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica, il sera condamné à la prison à vie le 22 novembre 2017.

- Il y a 35 ans (1991): l'explosion en vol d'un Boeing 767 de la compagnie autrichienne Lauda-Air fait 223 morts près de Bangkok.

- Il y a 35 ans (1991): décès de l'historien suisse Edgar Bonjour, auteur d'une histoire en plusieurs volumes de la neutralité suisse. Il est aussi l'auteur d'un rapport, commandé par le Conseil fédéral en 1962, sur la politique intérieure et étrangère de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale.

- Il y a 50 ans (1975): décès du philosophe allemand Martin Heidegger ("Etre et temps").

- Il y a 60 ans (1966): naissance de l'actrice britannique Helena Bonham Carter ("Sweeney Todd», «Dark Shadow», «Harry Potter").

- Il y a 60 ans (1966): la Guyane britannique accède à l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni sous le nom de Guyana.

- Il y a 75 ans (1951): naissance de l'astrophysicienne et astronaute américaine Sally Ride, première Américaine à aller dans l'espace. Elle est décédée en 2012.

- Il y a 100 ans (1926): naissance du trompettiste, compositeur et chef d'orchestre américain Miles Davis ("Kind of Blue"), l'un des musiciens de jazz les plus influents du XXe siècle. Il est décédé le 28 septembre 1991 à Santa Monica.

- Il y a 130 ans (1896): création de l'indice Dow Jones de la bourse de New York.

Le dicton du jour

«Quand il pleut à la Saint-Philippe, le pauvre n'a pas besoin du riche».