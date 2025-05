Droits de douane: La «solution rapide» visée par Keller-Sutter se fait attendre

La présidente suisse Karin Keller-Sutter, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, le représentant américain au Commerce Jamieson Greer et le conseiller fédéral suisse Guy Parmelin, ministre de l'Économie, à gauche et à droite, lors d'une réunion bilatérale entre la Suisse et les États-Unis, à Genève, en Suisse, le vendredi 9 mai 2025. (KEYSTONE/EDA//Martial Trezzini)

KEYSTONE