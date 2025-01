blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

TRAFIC: Avec le «non» en votation aux autoroutes élargies et les coûts plus élevés qu'attendus de l'infrastructure ferroviaire, les défis en matière de transport sont nombreux. Le conseiller fédéral en charge du dossier Albert Rösti présente mardi lors d'une conférence de presse les prochaines étapes.

CINEMA: On connaîtra mardi soir les titres des films nominés pour les Quartz 2025, le prix du cinéma suisse. Les nominations, annoncées aux Journées de Soleure, préfigurent les prix, qui seront décernés par l'Office fédéral de la culture le 21 mars à Zurich. L'an dernier, le film «Blackbird Blackbird Blackberry» d'Elene Naveriani avait remporté le prix du meilleur film suisse de fiction et «L'audition» de Lisa Gerig, celui du meilleur documentaire. Le grand favori «Bisons» du Fribourgeois Pierre Monnard était reparti avec trois Quartz.

EUROVISION DE LA CHANSON: Carina Nilsson, la présidente du conseil municipal de Malmö, sera à Bâle mardi pour passer le témoin du concours Eurovision de la chanson au président du gouvernement de Bâle, Conradin Cramer, et à la SSR. Les demi-finales de l'édition 2025 seront ensuite tirées au sort.

PROCHE-ORIENT: le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit sur l'avenir de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Israël a sommé l'agence onusienne, créée il y a 75 ans, d'évacuer tous les bâtiments qu'elle utilise d'ici au 30 janvier sur le «territoire israélien», ce qui englobe Jérusalem-Est, secteur de la ville occupé et annexé depuis 1967. Dans la bande de Gaza, ravagée par 15 mois de guerre, l'agence emploie 13'000 salariés et gère la réponse humanitaire pour d'autres organisations. Elle est en contact régulier avec les autorités israéliennes.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 janvier, c'est aujourd'hui la Journée européenne de la protection des données. L'objectif est de sensibiliser tout un chacun aux risques liés à l’utilisation de leurs données personnelles présentes notamment sur internet, ainsi que sur leurs droits rattachés à ces données. Des données à caractère personnel sont en effet sans cesse traitées – au travail, dans les rapports avec les pouvoirs publics, dans le secteur de la santé, lors d’achat de biens ou de services, lors de voyages ou lors de recherches sur internet.

Vu dans la presse

JUSTICE: 17'000 affaires sont en cours devant les tribunaux en Suisse. Cela représente une augmentation de près d'un quart en cinq ans, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Comme les procédures ont duré longtemps, des réductions de peine ont été accordées. La loi en prévoit des plus légères pour les condamnés lorsque la procédure est trop longue. Pour les victimes, la durée est une charge mentale.

Les tribunaux prendraient également des mesures qui pourraient réduire la qualité de la justice. Par exemple, les employés ne travaillent plus dans leur domaine de spécialité, car ils sont affectés à d'autres tâches. Dans plusieurs cantons, les juges extraordinaires et les juges à temps partiel seraient en outre plus nombreux.

FORMATION: Un an et demi après l'introduction de la réforme de l'apprentissage de commerce, la responsable de la Société suisse des employés de commerce a tiré un bilan intermédiaire et rejeté les critiques. La charge de travail des enseignants a augmenté, a déclaré Melinda Bangerter, responsable de la formation de la société susmentionnée, à la Neue Zürcher Zeitung.

Désormais, les formateurs n'enseignent plus une matière concrète, mais des compétences interdisciplinaires appelées compétences opérationnelles. Ces changements suscitent toujours des inquiétudes chez certains, a-t-elle déclaré.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): Décès de l'acteur français Jacques Villeret ("La soupe aux choux», «Le dîner de cons», «Papy fait de la résistance"). Il était né en 1951.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance de Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de l'actrice bâloise Marthe Keller ("Marathon Man», «Fedora"). L'ancienne compagne d'Al Pacino s'est aussi ménagé une reconnaissance internationale en tant que metteure en scène de théâtre et d'opéra.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'écrivain britannique David Lodge ("Un tout petit monde», «Un homme de tempérament"). Il est décédé le 3 janvier dernier.

- Il y a 125 ans (1900): Naissance de l'écrivain austro-allemand Hermann Kesten, un des représentants de la «nouvelle objectivité» dans les années 1920. Il est décédé en 1996 à Bâle.

Le dicton du jour

