Ces jeunes femmes qui ont pu étudier en Suisse «grâce» à Epstein

En retour du financement de leurs études en Suisse, Jeffrey Epstein exigeait l'envoi régulier de photographies ou souhaitait être présenté à d'autres femmes. (archives: album retrouvé lors de la perquisition chez Epstein) KEYSTONE

Les points forts du jour

CHÔMAGE: Après le National, le Conseil des Etats devrait accepter mardi que les entrepreneurs qui versent des cotisations à l'assurance-chômage soient mieux assurés contre ce risque. Leur accès à ces prestations doit être accéléré, sous certaines conditions. Celles-ci devraient toutefois diverger entre les deux chambres fédérales. Le Conseil fédéral est pour sa part opposé au projet, issu d'une initiative parlementaire du conseiller national Andri Silberschmidt (PLR/ZH).

FINANCES FÉDÉRALES: Le National empoigne mardi le controversé plan gouvernemental d'allègement du budget fédéral. Le Conseil des Etats avait réduit les coupes d'un tiers en décembre. La commission préparatoire du National propose de tailler légèrement plus, notamment dans l'agriculture. Les deux chambres doivent tomber d'accord d'ici à la fin de la session en vue d'une mise en oeuvre dès 2027.

PROCHE-ORIENT: Le chancelier allemand Friedrich Merz se retrouve mardi à Washington dans la position délicate d'être le premier dirigeant étranger à rencontrer le président américain Donald Trump depuis le début de la guerre en Iran. Prévue de longue date, cette rencontre à la Maison-Blanche devait au départ se concentrer sur les droits de douane et la guerre en Ukraine. L'exercice s'annonçait déjà compliqué du fait des tensions entre les Européens et le président américain imprévisible. Il l'est devenu encore plus avec le déclenchement de l'offensive américano-israélienne en Iran.

FOOTBALL: L'équipe féminine suisse de football entame mardi sa campagne qualificative pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au Brésil. La troupe du nouveau sélectionneur Rafel Navarro accueille l'Irlande du Nord dès 19h00 au stade de la Tuilière, à Lausanne, dans le cadre de la première journée du groupe B2. La route menant à la phase finale est longue: il faudra tout d'abord terminer parmi les trois premiers du groupe, qui comprend également la Turquie et Malte, avant de passer deux tours dans des barrages qui se dérouleront en automne en matches aller-retour.

FOOTBALL: La 28e journée du championnat de la Super League de football se déroule de mardi à jeudi soir. Un seul match est programmé mardi. Il opposera dès 20h30 deux équipes en panne de confiance et en manque de points: la lanterne rouge Winterthour et le 10e du classement, Servette. Les banlieusards zurichois ont perdu leurs quatre derniers matches de championnat en encaissant 14 buts au total. Le Servette FC reste pour sa part sur quatre nuls d'affilée.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 3 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la vie sauvage. Elle vise à célébrer les nombreuses formes de la faune et de la flore sauvages et à rappeler le besoin urgent d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la réduction du nombre d'espèces, qui ont un impact important en termes économiques, environnementaux et sociaux. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

AFFAIRE EPSTEIN: Au moins six jeunes femmes majeures, principalement russes ou d’Europe de l'Est, ont bénéficié du financement de leurs études en Suisse par le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein entre 2009 et 2019, révèle mardi Le Temps, se basant sur les 3,5 millions de pages, 180'000 images et 2000 vidéos dévoilées le 30 janvier par le département américain de la justice (DoJ).

Elles suivaient des cours de langue dans différentes institutions, étudiaient au conservatoire de musique de la Suisse italienne à Lugano ou dans plusieurs écoles hôtelières de luxe dans la région de Montreux (VD). En retour, Jeffrey Epstein exigeait l'envoi régulier de photographies ou souhaitait être présenté à d'autres femmes, pudiquement qualifiées de «petites amies» ou d'«assistantes».

PROCHE-ORIENT: Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis défend mardi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt le mandat en Iran de puissance protectrice de la Suisse pour les Etats-Unis. «Il nous permet de faire le peu qui peut encore être fait entre les États-Unis et l'Iran», explique le conseiller fédéral PLR.

Il dit être en contact avec les diplomates suisses à Téhéran. La situation est «marquée par la peur», mais le personnel se porte bien et l'ambassade n'a subi aucun dommage, ajoute-t-il. «Nous espérons et prions pour que cette attaque ne dure pas trop longtemps».

DIPLOMATIE: L'UDC veut interdire aux fonctionnaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d'utiliser le réseau social X, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. «Il faut mettre un terme à cette diplomatie Twitter indigne du DFAE», déclare dans les journaux le conseiller national Franz Grüter (UDC/LU), qui annonce vouloir déposer une motion parlementaire.

Cette réaction fait suite aux publications du DFAE sur les réseaux sociaux au sujet de l'attaque américano-israélienne lancée samedi contre l'Iran. Les fonctionnaires s'expriment «du matin au soir» sur les réseaux sociaux au sujet des événements mondiaux et portent des jugements, ajoute l'élu lucernois. «Les déclarations et les prises de position doivent émaner du gouvernement et non des fonctionnaires du DFAE».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): décès de l'ancien conseiller national chrétien-social valaisan Herbert Dirren à l'âge de 83 ans.

- Il y a 35 ans (1991): l'Afro-Américain Rodney King est brutalement passé à tabac par la police à Los Angeles. L'incident a été filmé, mais les policiers seront ensuite acquittés.

- Il y a 30 ans (1996): décès de l'écrivaine et scénariste française Marguerite Duras ("L'Amant», «Hiroshima mon amour"). Elle était née en 1914.

Le dicton du jour

«A Sainte-Cunégonde, le tonnerre annonce un deuxième hiver».