67% des Suisses sonnés par le coup de massue des primes maladie

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Deux Suisses sur trois (67%) se déclarent inquiets pour leurs finances après l'annonce il y a une semaine d'une hausse des primes de l'assurance maladie de 4,4%. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

GENÈVE: Le délai pour le dépôt des listes des candidatures pour le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois est fixé à mardi midi. Le Vert Nicolas Walder et le candidat de l'UDC Lionel Dugerdil, arrivés respectivement premier et deuxième dimanche, seront candidats. Les trois autres candidats des partis traditionnels ont déjà annoncé leur retrait. Reste à savoir qui des cinq candidats indépendants présents au premier tour restera en lice pour le 19 octobre.

AGRICULTURE: Un an et demi après sa création, l'association intercantonale AgroImpact présente mardi à Daillens (VD) une plateforme de décarbonation des produits agricoles. Il s'agit, selon elle, d'une première en Europe.

CLIMAT: Les villes de Lausanne, Yverdon-les-Bains (VD), Vevey (VD), Fribourg et Nyon (VD) vont lancer mardi un appel à la Confédération et aux cantons pour mieux les soutenir dans leur transition écologique. Elles doivent détailler leurs revendications lors d'une conférence de presse à Lausanne.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 septembre, c'est la journée internationale de la traduction. Celle-ci est l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Plus d'infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Deux Suisses sur trois (67%) se déclarent inquiets pour leurs finances après l'annonce il y a une semaine d'une hausse des primes de l'assurance maladie de 4,4%, révèle un sondage diffusé mardi par les journaux du groupe Tamedia. Ils sont même 14% à affirmer qu'ils auront des difficultés à les payer, voire qu'ils ne savent pas comment ils s'en sortiront.

Les femmes (71%) se disent plus concernées que les hommes (63%). Le sondage relève également que 68% des personnes interrogées sont favorables à une caisse unique, toutes classes d'âge et appartenances politiques confondues. Une majorité de 56% s'oppose en outre à la fermeture d'hôpitaux.

FAUNE: Les actions engagées sur le terrain par des groupements comme Defend The Wolf pour empêcher l'abattage de loups de la meute de La Brévine (NE) sont «inacceptables et probablement illégales», estime le conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Favre mardi dans ArcInfo. «Nous examinons maintenant les suites judiciaires à donner», car leurs actions entravent clairement la mission de l'Etat, ajoute-t-il.

Le canton de Neuchâtel a reçu l'autorisation fédérale pour tirer quatre des six jeunes loups de cette meute. L'un d'eux a déjà été abattu. Depuis le début août, les loups ont tué ou blessé 25 animaux, majoritairement des bovins dans le canton de Neuchâtel.

IMMOBILIER: Une société immobilière bâloise a tenté de répercuter une dette sur les locataires en augmentant les charges des loyers, indique mardi la Basler Zeitung. Au lieu de régler des factures impayées de 35'000 francs à une entreprise de conciergerie, Regimo a attribué à la conciergerie des missions supplémentaires pour un montant de 200'000 francs.

Les nouveaux forfaits auraient dû permettre de rembourser la dette en deux ans, mais les locataires s'y sont opposés après avoir constaté la hausse significative des frais de conciergerie. Regimo rejette les accusations et parle d'une «mauvaise interprétation».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 30.09.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): l'agence spatiale américaine NASA rompt le contact avec la sonde «Pioneer 11» après une mission de près de 22 ans. La sonde spatiale non habitée avait commencé son voyage vers le système solaire extérieur en 1973.

- Il y a 30 ans (1995): décès de l'actrice française Simone Signoret ("Les diaboliques», «Les chemins de la haute ville», «La vie devant soi").

- Il y a 50 ans (1975): naissance de l'actrice française Marion Cotillard ("La Môme").

- Il y a 80 ans (1945): naissance du compositeur allemand Ralph Siegel. Il est surnommé «M. Eurovision» pour ses nombreuses participations au concours qu'il a remporté en 1982 grâce à son titre «Ein bisschen Frieden», interprété par Nicole. Durant sa carrière, il a aussi travaillé comme compositeur et producteur pour de nombreuses vedettes, dont Mireille Mathieu, The Bellamy Brothers ou les Village People.

- Il y a 100 ans (1925): naissance du producteur de télévision français Jacques Solness. On lui doit notamment les émissions «Le Schmilblic», «Le Francophonissime» ou «Les Jeux de 20 heures». Il est décédé en 2010.

Le dicton du jour

«À la Saint-Jérôme, hoche tes pommes».