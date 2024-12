blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Quel que soit notre âge, «Chaque Saint-Sylvestre sonnée, nous fait plus vieux d'une année», dit le dicton de ce 31 décembre. KEYSTONE

Les points forts du jour

NOUVEL AN: La Suisse s'illumine mardi soir pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. A Genève et à Zurich, des feux d'artifice fendront le ciel, tandis que plusieurs soirées dansantes sont prévues dans toute la Suisse romande. Des croisières spéciales sont aussi au programme sur le lac de Bienne et le Léman. A l'international également, de Syndey à San Fransisco, en passant par Moscou, Le Caire et Buenos Aires, le monde fêtera le passage à 2025.

COMMEMORATION HISTORIQUE: Comme chaque 31 décembre, Genève commémore la restauration de la République de 1813. Mardi matin, 26 coups de canon seront tirés, représentant chacun un canton ou demi-canton suisse. De 1789 à 1813, Genève a été occupée et annexée par la France. Les soldats napoléoniens quittèrent la ville le 30 décembre 1813, avant l'arrivée des troupes autrichiennes. Le lendemain 31 décembre, Genève proclamait son indépendance et le retour à l'ordre ancien.

HOCKEY: Fribourg-Gottéron tient sa finale! La formation de Lars Leuenberger peut remporter la Coupe Spengler ce mardi si elle s’impose face aux Straubing Tigers dans une rencontre qui débutera à 12h10.

Après deux jours de repos, Fribourg s’est imposé 4-2 devant le HC Davos, le détenteur du trophée, dans une demi-finale renversante. Menés 2-1 à l’appel du dernier tiers-temps, les Fribourgeois ont forcé la décision grâce à des réussites de Linden Vey, de Christoph Bertschy et de Jacob De La Rose, lequel a marqué dans la cage vide.

Pour leur part, les Straubing Tigers ont déjoué tous les pronostics avec leur victoire 5-2 contre le Team Canada.

Vu dans la presse

FRAIS D'ÉTUDES: Lors de leur assemblée des délégués en décembre, les jeunes libéraux-radicaux ont proposé l'introduction de frais d'inscription en Suisse, remboursables après les études, rapporte le Tages-Anzeiger. Jonas Lüthy, président des jeunes libéraux-radicaux, explique que cette proposition répond au fait que les diplômés suisses travaillent de plus en plus à temps partiel.

Selon lui, le système précédent, où les universitaires remboursaient indirectement leurs frais via des impôts élevés, est en déclin. Il estime qu'un remboursement conforme au principe de causalité pourrait rétablir cet équilibre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): inauguration du gratte-ciel Taïpei 101 dans la capitale de Taïwan. Le bâtiment sera l'immeuble de bureaux le plus haut au monde jusqu'en juillet 2007.

- Il y a 25 ans (1999): le président russe Boris Eltsine annonce sa démission à la surprise générale. Il est remplacé par le premier ministre Poutine.

- Il y a 25 ans (1999): les Etats-Unis cèdent la zone du canal de Panama au Panama.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'ancien joueur de football américain et acteur américain Woody Strode. Il a joué dans de nombreux westerns américains et italiens ("Il était une fois dans l'Ouest», «Mort ou vif», «Keoma"). Il était né en 1914.

- Il y a 120 ans (1904): début des célébrations du Nouvel An à Times Square à New York.

Le dicton du jour

«Chaque Saint-Sylvestre sonnée, nous fait plus vieux d'une année»