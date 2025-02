Keller-Sutter qui braque un senior avec une arme: photomontage choc à la une d'un journal!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un photomontage dans le journal de la Lega tessinoise (extrême droite) «Il Mattino della Domenica» a fait apparaître la ministre suisse des Finances Karin Keller-Sutter en voleuse armée. Keystone

Les points forts du jour

SUISSE-UE: Les dirigeants d'Economiesuisse tiennent leur conférence de presse annuelle mardi à Berne. La faîtière communiquera sa position en détail sur l'accord conclu entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Elle doit également s'exprimer sur les finances fédérales et sur la réglementation concernant les grandes banques, ainsi que sur divers objets soumis à votation.

FAUNE: Le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) tient une conférence de presse mardi à Sion pour tirer un bilan de la présence du loup sur le territoire cantonal. Le conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre, informera des résultats obtenus lors de la période de régulation proactive de la meute de Nanz (Haut-Valais). Celle-ci s'est achevée le 31 janvier dernier.

MEURTRE RATÉ: L'homme qui avait tenté de se suicider et de tuer son épouse en jetant sa voiture dans le vide aux Roches-de-Moron (NE) en février 2022 est jugé mardi et mercredi en appel par la Cour cantonale à Neuchâtel. En première instance, l'accusé avait été condamné à 12 ans et 3 mois de prison. Le prévenu et la victime s'en était sortis vivants, car la voiture, après avoir plongé de 135 mètres, s'était immobilisée en contrebas grâce à des arbres.

PROCHE-ORIENT: Le président américain Donald Trump reçoit mardi à Washington le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche depuis le retour du milliardaire républicain au pouvoir. En quittant Israël, le chef du gouvernement israélien a jugé qu'en «travaillant étroitement» avec Donald Trump, il serait possible «de redessiner encore davantage» la carte du Moyen-Orient.

FOOTBALL: La 22e journée de la Super League de football débute mardi soir avec deux rencontres au programme. Il y a notamment un derby romand entre le FC Sion et le FC Servette de Genève. Le Lausanne-Sport se déplacera pour sa part à Zurich pour y affronter Grasshopper.

SKI ALPIN: Les championnats du monde de ski alpin commencent mardi dès 15h15 à Saalbach, en Autriche, avec la compétition par équipes. Ce «team event», qui peine à convaincre, n'a pas souvent souri aux Suisses. Ceux-ci aligneront Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Thomas Tumler dans un géant parallèle.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de la fraternité humaine. A cette occasion, l'ONU entend sensibiliser aux différentes cultures et religions ou convictions et souligner le rôle important de l'éducation dans la promotion de la tolérance. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

Un photomontage dans le journal de la Lega tessinoise (extrême droite) «Il Mattino della Domenica» a fait apparaître la ministre suisse des Finances Karin Keller-Sutter en voleuse armée, écrivent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «St. Galler Tagblatt» et la «Luzerner Zeitung». On la voit pistolet à la main en train de braquer de dos un senior qui retire de l'argent. L'image, publiée en première page, accompagnait un commentaire du conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI) sur l'augmentation prévue des impôts sur les retraits de capitaux des deuxième et troisième piliers.

Le Département fédéral des finances explique dans les journaux avoir renoncé à prendre position. Mais selon Martin Steiger, spécialiste du droit des médias, la publication peut être considérée comme une violation des droits de la personnalité, notamment du droit à l'image.

DÉCÈS DE FATHI DERDER: Le directeur de la RTS Pascal Crittin «déplore vivement» dans un message envoyé à tout le personnel du média de service public «l'accusation diffamatoire» postmortem que le journaliste Fathi Derder a portée contre son supérieur hiérarchique, indiquent mardi la Tribune de Genève et 24 Heures.

Dans une lettre mise en ligne par son frère, le journaliste de 54 ans, qui avait été conseiller national PLR de 2011 à 2019, pointe «un contexte professionnel toxique» à la RTS et un supérieur qui ont «servi de détonateur» à son suicide. La souffrance dont témoigne Fathi Derder «se rapporte à un conflit de travail qui a éclaté il y a un peu plus d'une année au sein de l'équipe où il travaillait», explique M. Crittin. Il affirme que des mesures ont été prises après une analyse externe.

ALLEMAGNE: L'ancien conseiller fédéral UDC Ueli Maurer fait officiellement campagne pour la présidente du parti allemand d'extrême droite AfD Alice Weidel, candidate à la chancellerie lors des élections législatives allemandes anticipées du 23 février, rapportent mardi Le Temps, 20 Minuten et les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia.

L'ex-ministre des finances est apparu samedi dans une courte vidéo de deux minutes lors d'une réunion électorale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), à Neu-Isenburg, près de Francfort. Il a apporté son soutien à Alice Weidel, qu'il «connaît et estime depuis longtemps». «Préserver la liberté de parole, d'expression et de la presse [...] c'est le but de cette campagne électorale», a ajouté le Zurichois, en souhaitant le meilleur à Alice Weidel.

DÉCÈS: Un footballeur amateur suisse de 24 ans, disparu depuis samedi matin à Alicante, en Espagne, a été retrouvé mort, affirme le Blick, citant des médias espagnols. La police espagnole a découvert le corps du jeune homme dans le port. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cause du décès serait un accident. Le joueur se trouvait en Espagne avec ses coéquipiers du FC Granges-Paccot (FR) pour une excursion et a été vu pour la dernière fois tôt samedi matin à proximité de son hôtel. Ses coéquipiers ont remarqué sa disparition dans la matinée et en ont informé la police.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): sortie du jeu vidéo «Les Sims» du studio Maxis.

- Il y a 25 ans (2000): décès du romancier allemand Henry Jaeger ("La forteresse"). Né en 1927, il vivait à Ascona depuis 1965.

- Il y a 30 ans (1995): décès à Locarno de l'écrivaine américaine Patricia Highsmith ("Le talentueux M. Ripley"). Née en 1921, elle était connue pour ses romans policiers à la psychologie dense et ses nouvelles qui exploraient les côtés sombres de la nature humaine.

- Il y a 50 ans (1975): naissance de la chanteuse et actrice australienne Natalie Imbruglia ("Torn», «Johnny English").

- Il y a 75 ans (1950): décès du psychiatre et écrivain zurichois Charlot Strasser. Il était né en 1884.

- Il y a 80 ans (1945): début de la conférence de Yalta entre Roosevelt, Churchill et Staline. Elle durera jusqu'au 11 février.

- Il y a 125 ans (1900): naissance du poète français Jacques Prévert ("Paroles"). Le poète et dialoguiste de films légendaires, comme «Les visiteurs du soir», a signé un classique de la chanson française: «Les feuilles mortes». Il est décédé en 1977.

Le dicton du jour

«Beau février, c'est disette au grenier».