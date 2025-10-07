Dans ces cantons, on a le plus grand espace de vie du pays

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Appenzell Rhodes-Intérieures est l'un des cantons, avec Thurgovie, où la surface d'habitation est la plus élevée par habitant. IMAGO/Addictive Stock

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CLIMAT: L'alliance «Non à l'initiative extrême des Jeunes Socialistes» présente ses arguments contre l'initiative « Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (pour l'avenir) en votation le 30 novembre. Le texte demande l’introduction d’un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations dépassant une franchise de 50 millions de francs. Mais pour le comité regroupant l'UDC, le PLR, le Centre, le PVL et les associations économiques, elle compromet l'avenir de la Suisse. Elle entraîne une hausse d’impôts pour les ménages, met en péril de nombreuses entreprises familiales ou encore affaiblit durablement l’attractivité de notre place économique.

JUSTICE: Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur une action en responsabilité contre l'Etat lancée par un actionnaire de CS. Le plaignant avait acquis des actions CS dès 2014. Il avait investi environ 150'000 francs et réclame maintenant une indemnité de 140'000 francs à la Confédération.

FINANCES CANTONALES: Les cantons suisses ne sont pas logés à la même enseigne au regard des budgets qu'ils ont établis pour 2026. Sur les 22 d'entre eux qui ont présenté un budget, la moitié affiche un déficit alors que l'autre s'en sort avec un bénéfice. «Les cantons se trouvent dans des situations très différentes. Environ 60% d'entre eux prévoient un déficit pour l'année prochaine», selon le président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Ernst Stocker.

PHYSIQUE: La semaine des prix Nobel se poursuit mardi avec l'annonce prix de physique. Le physicien et professeur suisse Daniel Loss, de l'Université de Bâle figure sur la liste des favoris.

FRANCE: Le procès en appel des viols de Mazan sur poursuit mardi à Nîmes. Gisèle Pelicot, devenue icône féministe, se confronte à nouveau à partir de lundi à l'un de ses agresseurs présumés, Husamettin Dogan, seul accusé à avoir maintenu son appel contre sa condamnation. Dominique Pelicot, qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir pendant une décennie violé et fait violer son épouse Gisèle en tant que simple témoin mardi après-midi, avant l'interrogatoire de l'accusé.

Vu dans la presse

HABITAT: Les habitants des cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie ont utilisé en 2024 en moyenne 52,2 m2 de surface habitable par personne, soit le plus grand espace de vie du pays. À l’inverse, les Genevois disposaient du moins d’espace, avec 37,5 m2 par personne, d’après les chiffres de l’Office fédéral de la statistique cités par le Blick.

Les personnes vivant seules en Thurgovie occupaient ainsi en moyenne 93,4 m2, devant celles d’Appenzell et de Glaris. Les données montrent également que les personnes vivant seules ont, en moyenne, besoin de deux fois plus de surface qu’une famille de quatre personnes.

CIRCULATION ROUTIERE: Aux heures de pointe, la vitesse sera probablement limitée à 80 km/h sur 1100 des quelque 2255 kilomètres d’autoroutes de Suisse dans les prochaines années, estime Blick. Aujourd’hui, la vitesse est déjà réduite aux heures de pointe sur environ 500 kilomètres d’autoroute.

L’Office fédéral des routes (OFROU) explique au quotidien que 80 km/h correspond à la capacité maximale d’une autoroute. Les vitesses des véhicules s’adaptent, il y a moins de changements de voie et de freinages, ce qui rend le flux de circulation plus stable.

VALEUR LOCATIVE: Après la suppression de l'impôt sur la valeur locative, les propriétaires de résidences secondaires ont annoncé, à CH Media, leur opposition à une nouvelle taxe sur les immeubles. «Pour nous, une ligne rouge serait franchie si les propriétaires de résidences secondaires devaient être mis à contribution pour la perte de la valeur locative sur les biens principaux», a déclaré Heinrich Summermatter, président d’Alliance résidences secondaires Suisse.

Il s’est montré néanmoins ouvert au dialogue. Pour la Fédération valaisanne des résidences secondaires, il est clair qu’elle s’opposera à l’introduction d’une taxe sur les immeubles pour les résidences secondaires, selon son président, Nicolas Leuba.

ANTISEMITISME: Depuis le 7 octobre 2023, une partie des 7000 Juifs de Suisse romande vit un climat de méfiance, selon Le Temps. À Lausanne, «sortir avec une kippa, c’est perçu comme une provocation», relate une personne sondée. Certains juifs se sentent exclus, perdent des amis, ou songent à émigrer en Israël. Un biais médiatique romand jugé hostile à Israël et un «laisser-faire» politique face aux dérives de certaines manifestations pro-Gaza, lors desquelles l'influence des frères musulmans est perceptible, sont unanimement ressentis.

La situation est meilleure en Suisse alémanique à en croire un ex-étudiant de l'EPFL qui poursuit ses études à Zurich. Le tableau romand n'est toutefois pas complètement sombre: «tant que je vois la communauté israélite orthodoxe du quartier de Champel (NDLR: à Genève) se promener dans la rue avec leurs papillotes et leurs kippas, je me dis qu’on n’est pas si mal», tempère une personne interrogée.

ECONOMIE: En septembre, le taux de chômage a légèrement reculé dans le canton du Jura à 5%. Le plus jeune canton de Suisse reste cependant celui qui a le plus haut taux de chômage du pays. Derrière cette apparente stabilité, la situation se tend pourtant: 114 entreprises jurassiennes ont eu recours au chômage partiel, soit 19 de plus qu’en août, représentant près de 4000 emplois, soit 10% de la population active, rapporte le Quotidien Jurassien.

Les droits de douane américains de 39%, voire de 50% sur l’acier et l’aluminium, fragilisent les PME exportatrices. Le franc fort compliquant encore la situation. Le gouvernement jurassien redoute des licenciements massifs si la conjoncture ne s’améliore pas. Les exportations directes vers les États-Unis pèsent 18% du chiffre d’affaires extérieur du canton, sans compter les flux indirects liés à l’horlogerie.

YVERDON-LES-BAINS: Jeudi soir, la séance du Conseil communal de la 2e ville vaudoise a été écourtée faute de quorum, relate 24 heures. Des élus de droite avaient préalablement quitté la salle par vagues, accusant la gauche de «déni de démocratie». Les élus se sont d'abord écharpés au sujet du taux d’imposition. Alors que la Municipalité voulait le maintenir à 75%, la droite entendait l'abaisser à 74%. En l'absence de certains élus de gauche, cet amendement a passé la rampe sous l’effet d’une majorité de droite inédite au Conseil communal.

Stéphane Balet (PS-POP) a alors demandé le renvoi de ce débat à la prochaine séance. Finalement accepté, ce report a déplu aux élus de droite. Trois d’entre eux ont quitté la salle. Puis les désaccords ont porté sur le sempiternel dossier du stationnement à la gare. Des élus de droite ont profité d'une courte pause pour s'éclipser à leur tour. Enfin, alors que des élus de gauche ont appelé la Municipalité à faire pression sur la Confédération dans le dossier Gaza, l'UDC Roland Villard a quitté la salle, estimant que le Conseil communal n'était pas le lieu pour faire de la politique internationale. La séance s’est alors terminée, faute de quorum.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010): Le prix Nobel de littérature est décerné à l'écrivain péruvien Mario Vargas LIosa (La ville et les chiens», «Conversation dans la cathédrale").

- Il y a 20 ans (2005): Le prix Nobel de la paix est attribué à l'Egyptien Mohammed el-Baradei, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de 1997 à 2009.

- Il y a 40 ans (1985): Des terroristes du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) d'Abou Abbas détournent un bateau de croisière italien, l'Achille Lauro, entre Alexandrie et Port Saïd. Ils réclament la libération de 50 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Un juif américain tétraplégique est tué et jeté par-dessus bord. Avant qu'une deuxième exécution ait lieu, les dirigeants du FPLP ordonnent aux membres du commando de se rendre vers Port Saïd. 545 passagers et membres d'équipage, dont 23 Suisses, seront libérés.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance du chanteur britannique Thom Yorke, leader du groupe Radiohead ("In Rainbows").

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de la chanteuse et actrice française Viktor Lazlo ("Canoë blanc").

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'écrivain australien Thomas Keneally, auteur du roman «La liste de Schindler» qui a inspiré le film du même nom.

- Il y a 115 ans (1910): Entrée en vigueur de l'interdiction de l'absinthe en Suisse. Le 5 juillet 1908, 63,5% des votants avaient approuvé l'interdiction de la «fée verte», qui ne sera levée qu'en 2005.

- Il y a 125 ans (1900): Naissance d'Heinrich Himmler, numéro deux du régime nazi. Il s'est suicidé le 26 mai 1945.

- Il y a 180 ans (1845): Naissance de Marie Heim-Vögtlin, première Suissesse admise à la faculté de médecine de l'Université de Zurich, en 1868. Première gynécologue d'Europe, elle a fait partie des fondatrices de l'école de soins infirmiers à Zurich.

Aujourd'hui, c'est...

Journée mondiale de l'habitat

Journée mondiale du coton

Le dicton du jour

«À Saint-Serge,Achetez vos habits de serge»