Les Forces aériennes suisses veulent fermer l'autoroute A1 entre Berne et Lausanne l'été prochain pour que les pilotes puissent s'entraîner. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

WEF: Le Forum économique mondial (WEF) dévoile mercredi son rapport sur les menaces dans le monde. Il va relayer les analyses de nombreux experts et décideurs sur les inquiétudes à court et long terme.

FRANCE: Le nouveau premier ministre français Gabriel Attal va s'atteler mercredi à former son futur gouvernement, au lendemain de sa nomination par le président français Emmanuel Macron, destinée à insuffler un nouvel élan à un quinquennat en panne.

Quasi-certitude, Gérald Darmanin devrait rester au ministère de l'intérieur. «Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance: il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait», a indiqué mardi soir une source proche du ministre.

Vu dans la presse

ARMÉE: Les Forces aériennes suisses veulent fermer l'été prochain l'autoroute A1 entre Berne et Lausanne, juste à côté de l'aérodrome de Payerne, pour que les pilotes puissent s'entraîner à faire décoller des avions de combat depuis les voies de circulation automobile, écrit mercredi le Blick.

Une décision du Conseil fédéral est nécessaire. Elle devrait être prise ce mois-ci. La dernière fois que l'aviation militaire suisse a organisé de tels exercices remonte à 1991.

Plusieurs tronçons d'autoroute ont été construits de manière à pouvoir servir de piste d'atterrissage d'urgence, rappelle le Blick. Des tronçons d'environ deux kilomètres en ligne droite sont équipés de glissières de sécurité centrales faciles à enlever.

WEF BIS: Outre de nombreux dirigeants politiques, les organisateurs du WEF attendent 1600 personnalités du monde des affaires, dont des centaines de chefs d'entreprise, lors de la 54e édition du Forum économique mondial (WEF), qui débute lundi à Davos (GR), relèvent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

«Nous n'avons jamais eu autant de personnes du monde des affaires d'Amérique du Sud et d'Asie au WEF», déclare dans les journaux Jeremy Jurgens, directeur général du WEF. Cela reflète le changement d'importance de l'économie mondiale, ajoute-t-il.

AFFAIRE DEPARDIEU: La commission des transports et des télécommunications du Conseil national a jugé excessif de se réunir pour auditionner la direction de la RTS pour qu'elle s'explique sur la déprogrammation provisoire des films dans lesquels l'acteur français Gérard Depardieu, très critiqué après la diffusion d'images où il multiplie les propos misogynes et insultants envers des femmes, tient un rôle principal, rapportent mercredi ArcInfo et Le Nouvelliste.

«J'aimerais toujours qu'on discute de ce sujet, mais il n'y a pas d'urgence. J'évoquerai ce thème lors des rencontres régulières de la commission avec les responsables de la chaîne», indique dans les journaux le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE), qui a retiré sa proposition.

GENÈVE: Mis en cause pour la gestion de son département, celui de la santé et des mobilités (DSM), le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet a lancé un sondage auprès des fonctionnaires du DSM, indique mercredi la Tribune de Genève. Comprenant environ 60 questions, l'enquête doit permettre aux employés de manifester leur éventuel mécontentement.

En revanche, ils ne peuvent pas désigner de coupable précis, seul «le management» pouvant être mis en cause. Celui-ci est décrit comme étant l'ensemble de «tous les managers avec lesquels vous êtes en contact depuis votre supérieur direct jusqu'au conseiller d'État». Les fonctionnaires concernés ont jusqu'au 26 janvier pour donner leur avis.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le Tribunal pénal fédéral prononce une peine de 20 ans contre l'auteur du meurtre commis à Morges (VD) en septembre 2020. Le prévenu avait poignardé mortellement un jeune Portugais dans un restaurant à kebab. Durant son procès, il avait expliqué ses actes par sa fascination pour l'Etat islamique (EI).

- Il y a 20 ans (2014): la vitesse maximale est abaissée à 70 km/h sur le périphérique parisien, une mesure de lutte contre la pollution.

- Il y a 30 ans (1994): les dirigeants de l'OTAN approuvent la proposition américaine de «partenariat pour la paix «, qui prévoyait d'entrouvrir la porte de l'alliance aux anciens pays de l'Est.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du boxeur américain George Foreman, ancien champion du monde professionnel des poids lourds.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actrice pornographique américaine Linda Lovelace, de son vrai nom Linda Susan Boreman, ("Gorge profonde"). Celle qui fut aussi une militante féministe est décédée en 2002.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du chanteur américain Scott McKenzie ("San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)"). Il est décédé en 2012.

- Il y a 95 ans (1929): première apparition de Tintin, dans «Tintin au pays des Soviets», publié dans le journal catholique belge Le Petit Vingtième.

- Il y a 175 ans (1849): loi instituant l'assistance publique en France.

Le dicton du jour

«Beau temps à la Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume».

