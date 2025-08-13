Les habitants de Blatten pourraient regagner leur village plus tôt que prévu

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VOTATIONS: Après la rentrée, les prochaines votations fédérales seront vite à l'agenda, le 28 septembre. Les premiers sondages, de 20 minutes et Tamedia, sont publiés ce mercredi, concernant les deux objets pour lesquels le référendum a abouti: la loi sur l'identité électronique et l'impôt foncier cantonal sur les résidences secondaires.

ENVIRONNEMENT: Le conseiller fédéral Albert Rösti rejoint ce mercredi Genève et les négociations pour un accord international contre la pollution plastique. Avec des dizaines de ses homologues, il doit tenter de contribuer à une approche plus politique pour régler les divisions entre groupes d'Etats.

UKRAINE: La rencontre prévue entre Trump et Poutine vendredi en Alaska se prépare déjà en amont. Ce mercredi, les représentants des Etats de l'UE discuteront dans un premier temps avec Volodymyr Zelensky, puis avec Donald Trump.

FOOTBALL: Un premier trophée européen sera en jeu ce soir à Udine. Le Paris Saint-Germain affrontera en effet Tottenham dès 21h00 lors de la Supercoupe d'Europe.

Vu dans la presse

EBOULEMENT. Les projets pour le village de Blatten (VS), touché par un éboulement, sont en bonne voie. Les habitants devraient pouvoir regagner leur village natal en 2029, indiquent le Walliser Bote et la Neue Zürcher Zeitung après une assemblée communale sur l’avenir de la localité. Initialement, le retour était prévu pour 2030. La raison de cette accélération serait un délai lié au versement des indemnités d’assurance. Jusqu’à présent, les projets sont en avance sur le calendrier, selon les propos du président de la commune de Blatten, Matthias Bellwald dans le Walliser Bote. La NZZ en ligne souligne que ce calendrier contraste avec les nombreuses incertitudes entourant la reconstruction, notamment parce que le petit sommet du Nesthorn continue de s’effriter.

COMMERCE. La Lufthansa envisage de traiter ses achats de Boeing via la Suisse. Il s’agit d’une proposition parmi plusieurs autres destinées à mettre en place une «comptabilité commerciale créative» vis-à-vis des États-Unis écrivent les titres alémaniques de Tamedia. Si Lufthansa décidait d’opter pour cette solution, aucun appareil supplémentaire ne serait construit aux États-Unis. Le président américain Donald Trump pourrait néanmoins interpréter cela comme un succès, estimant que le déficit commercial avec la Suisse aurait été réduit. Il n’y aurait pas de conséquences directes pour Swiss et ses passagers. Lufthansa prévoit la livraison, au cours des sept prochaines années, d’avions Boeing pour une valeur de plus de 21 milliards de francs suisses, sans compter les rabais importants accordés pour les gros volumes. L’idée d’un traitement via la Suisse était déjà à l’étude chez Lufthansa avant même l’annonce des droits de douane américains à l’importation.

COSMETIQUE. Une réglementation européenne reprise par la Suisse a des répercussions sur les quelque 3500 salons de manucure du pays. À partir du 1er septembre, la Suisse interdira le TPO (oxyde de triméthylbenzoyle diphénylphosphine), une substance chimique présente dans certains vernis à ongles, a indiqué le 18 juillet l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Pour les salons, l’élimination de ces produits comme déchets spéciaux représente un coût élevé, selon le Blick. En Allemagne, la même loi est interprétée différemment: les salons y sont autorisés à écouler les produits encore en stock.

PROCHE-ORIENT. Israël ne doit pas, selon l’ambassadeur israélien en Suisse Tibor Schlosser, céder sans condition aux appels en faveur d’une solution à deux États. «Surtout pas maintenant, comme une récompense pour le massacre de masse commis par le Hamas», a déclaré M. Schlosser dans un entretien à la Neue Zürcher Zeitung. Il a précisé tenir ce propos «en tant que Kibboutznik», c’est-à-dire comme quelqu’un plutôt proche de la gauche en Israël. La NZZ s'est penchée sur la position de l'ambassadeur: celui-ci se décrit comme patriote et sioniste. Ouvertement, il ne peut pas s’opposer au gouvernement israélien, mais sur certains points controversés, par exemple l’arrêt des paiements à l’UNRWA, il se montre nuancé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Les Emirats arabes unis et Israël établissent des relations diplomatiques complètes. Après l'Egypte (1979) et la Jordanie (1994), les Emirats sont seulement le troisième pays arabe à être prêt à conclure la paix avec l'Etat hébreu.

- Il y a 25 ans (2000): Décès de la résistante allemande Ria Deeg. Sous le nazisme, elle a distribué des tracts, collecté des fonds pour le Secours rouge, caché une machine à écrire illégale dans la chambre d'un membre de la SA qui vivait en sous-location chez sa mère. Arrêtée en novembre 1934, elle a été condamnée à 38 mois de prison. Après la guerre, elle a participé à des actions contre le nucléaires, hébergé des réfugiés chiliens, soutenu les antifascistes espagnols, la révolution des œillets au Portugal et la lutte contre la dictature militaire grecque.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du réalisateur britannique Paul Greengrass ("La Mort dans la peau», «La Vengeance dans la peau», deuxième et troisième volets de la franchise Jason Bourne).

- Il y a 80 ans (1945): Naissnce du saxophoniste de jazz romand Daniel Bourquin. Il est décédé en 2023.

- Il y a 85 ans (1940): L'Allemagne nazie lance une série d'attaques de grande envergure contre les installations de la Royal Air Force britannique dans le cadre de la «bataille d'Angleterre».

- Il y a 120 ans (1905): Les Norvègiens votent à la quasi-unanimité pour la dissolution de l'union personnelle avec la Suède. Quelques semaines plus tard, le traité de Karlstad reconnaît l'indépendance de la Norvège.

Le dicton du jour

S'il pleut le jour de Sainte-Radegonde, la misère s'abat sur le monde