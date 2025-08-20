Le contrat des F-35 toujours pas signé: Les Etats-Unis se font désirer

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le surcoût des F-35 a été annoncé entre «entre 650 millions et 1,3 milliard». (photo d'archives) sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PARTI: Ce mercredi coïncide avec le délai fixé par le parti libéral-radical pour l'annonce des candidatures à la présidence de la formation bourgeoise. Une commission de recherche dirigée par le conseiller national zurichois Beat Walti a été mise en place. Selon un sondage de l'agence de presse Keystone-ATS auprès des papables à la succession de Thierry Burkart, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Après le désistement de tous les favoris, il semble que seuls la conseillère nationale saint-galloise et ancienne présidente des Femmes PLR Susanne Vincenz-Stauffacher et le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann ont fait part de leur intérêt.

FRIBOURG: Le Conseil d'État fribourgeois présente mercredi ses arguments pour recommander le rejet de l'initiative intitulée «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives» soumise au vote populaire le 28 septembre. Le Grand Conseil et les communes riveraines du lac de la Gruyère appellent aussi à refuser cet objet qu'ils jugent trop restrictif. Cette initiative cantonale veut inscrire la préservation et la protection du lieu dans la constitution.

TRAFIC FERROVIAIRE: Les CFF informent mercredi sur la reprise du trafic ferroviaire lundi, le 25 août, sur la ligne Berne-Fribourg après huit semaines de travaux lors d'une visite du chantier en gare de Schmitten (FR). Lancés le 27 juin, ces travaux de grande ampleur budgétés à 90 millions de francs ont nécessité une interruption totale du trafic et la mise en place d'une offre de substitution.

PROCHE-ORIENT: Le rappeur Mo Chara du trio nord-irlandais Kneecap, accusé d'avoir arboré un drapeau du mouvement Hezbollah lors d'un concert en novembre 2024 à Londres, comparaît mercredi devant un tribunal londonien pour «infraction terroriste». Le mouvement islamiste libanais pro-iranien est classé terroriste au Royaume-Uni. Il est également reproché à l'artiste de 27 ans d'avoir crié «Allez le Hamas! Allez le Hezbollah!». Le groupe a toujours nié tout soutien au Hezbollah, dénonçant une décision «politique».

Vu dans la presse

DÉFENSE: Le contrat d'achat des 36 chasseurs-bombardiers F-35 américains par la Suisse n'est toujours pas signé, rapporte mercredi Le Temps, citant leur constructeur Lockheed Martin. Un premier contrat a bien été paraphé par Berne en 2022, mais il a été passé entre la Maison-Blanche et le Conseil fédéral. Le second, qui était attendu pour cet été, doit être conclu entre le gouvernement américain, qui agit comme intermédiaire, et Lockheed Martin. La Suisse ne sait donc toujours pas combien coûteront ses avions, leur prix n'étant fixé qu'une fois le contrat conclu entre le gouvernement américain et le constructeur de l'appareil. A la fin juin, le Conseil fédéral avait annoncé un surcoût estimé «entre 650 millions et 1,3 milliard» de francs par rapport aux 6 milliards initialement annoncés.

UKRAINE: Le diplomate suisse Thomas Greminger évalue dans le Blick de mercredi les chances de négociations à Genève entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à la guerre à un peu moins de 50%. «L'Ukraine n'y voit aucun inconvénient. La diplomatie russe affirme, certes, que la Suisse n'est plus neutre, mais, au final, les Russes sont toujours relativement bien disposés à son égard», explique le directeur du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP). Interrogée par la Neue Zürcher Zeitung, l'ambassade russe indique cependant que la Suisse ne peut plus être considérée comme un acteur international neutre, depuis qu'elle a repris les sanctions de l'Union européenne (UE) et des États-Unis.

TRANSPORT ROUTIER: Le Conseil fédéral prévoit d'adopter en septembre sa position sur une taxation des voitures électriques, relatent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Cette mesure est motivée par un déficit redouté du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), dont les réserves devraient diminuer à partir de 2024. Deux modèles sont à l'étude: une autodéclaration du kilométrage par les propriétaires de véhicules électriques ou une mesure à l'aide d'appareils techniques. Une taxe de six francs par 100 kilomètres est envisagée, ce qui mettrait les voitures électriques sur un pied d'égalité avec les voitures à essence en matière fiscale.

ART: Un artiste genevois, qui a sculpté deux oeuvres sans autorisation dans une forêt à Genève, doit procéder à leur évacuation d'ici au 31 octobre, lui a notifié la ville, une décision relayée mercredi par la Tribune de Genève. «Il s'agit d'un terrain privé et nous ne délivrons pas d'autorisation pour de telles interventions artistiques, car nous n'avons pas de velléités à transformer cet environnement boisé en zone artistique», indique dans le journal Anna Vaucher, la personnelle du conseiller administratif Alfonso Gomez, en charge du Département de l'environnement. L'une des oeuvres de 4 mètres de long, sculptée dans un hêtre mort, représente un dragon se battant avec un serpent et l'autre un buste de femme. Elles devront être débitées, en raison de l'impossibilité d'accéder au site avec un véhicule motorisé. L'artiste a lancé une pétition.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 45 ans (1980): l'alpiniste italien Reinhold Messner conquiert le mont Everest en solitaire et sans oxygène.

- Il y a 45 ans (1980): le Conseil de sécurité de l'ONU condamne Israël pour l'annexion de Jérusalem-Est.

- Il y a 85 ans (1940): attentat des services secrets soviétiques contre le révolutionnaire Léon Trotski à Mexico. Il meurt le lendemain.

- Il y a 105 ans (1920): création de la future National Football League (NFL) aux Etats-Unis.

- Il y a 400 ans (1625): naissance du dramaturge et lexicographe français Thomas Corneille, frère cadet de Pierre Corneille. Il est décédé en 1709.

Le dicton du jour

«Quand arrive la Saint-Bernard, si tu n'es pas en retard, ton blé n'est plus sous le hangar, et le moissonneur a sa part».