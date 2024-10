Trois mois après l'immense cafouillage de l'AVS, Rossini s'en va

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon les sources de la NZZ, Le Temps et le Journal du Jura, Stéphane Rossini, le chef de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), a présenté sa démission à Elisabeth Baume-Schneider. KEYSTONE

Les points forts du jour

UKRAINE: Le sommet des Brics se poursuit ce mercredi à Kazan, en Russie. En marge de cette réunion, le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan – dont le pays, membre de l'Otan, a demandé à rejoindre les Brics – et avec le chef de l'Etat iranien Massoud Pezeshkian. Il entend ainsi démontrer l'échec de la politique d'isolement de la Russie engagée par les Occidentaux.

CINEMA: le procès en appel du cinéaste Roman Polanski s'ouvre mercredi à Paris, poursuivi par l'actrice britannique Charlotte Lewis qui l'accuse d'agressions sexuelles. En première instance, le réalisateur âgé de 91 ans, poursuivi alors pour diffamation par l'actrice, avait été relaxé.

FOOTBALL: Les Young Boys reçoivent l'Inter Milan ce soir dès 21h00 à Berne en Ligue des champions. Les Bernois espèrent montrer un meilleur visage que lors de leurs deux matches précédents. YB occupe en effet le 36e et dernier rang du classement après deux défaites, 3-0 à domicile contre Atalanta et 5-0 à Barcelone. Joël Magnin, qui a succédé à Patrick Rahmen sur le banc, est conscient que l'Inter, dont les buts sont gardés par Yann Sommer, constitue un nouveau très gros morceau pour son équipe.

Vu dans la presse

ASSURANCES SOCIALES: Près de trois mois après le couac de l’AVS, «c’est la démission», révèlent la NZZ, Le Temps et le Journal du Jura: Stéphane Rossini le chef de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a présenté sa démission à Elisabeth Baume-Schneider. Le journal zurichois dit avoir plusieurs sources fiables. Son départ sera abordé lors de la séance ordinaire du Conseil fédéral aujourd’hui. Il sera présenté comme une décision personnelle du chef de service, indépendamment des récents soucis.

PAYER LA DETTE D’IMPÔT DE SON EX: En trois ans, l’État de Vaud a poursuivi 510 femmes et 15 hommes, rappelle 24 Heures. De nouvelles statistiques confortent les associations militant contre la solidarité fiscale des ex-époux, qui discrimine les femmes. Il n’y a qu’à Appenzell et dans le canton de Vaud qu’on peut être sommé de payer la dette d’impôt de son ex-conjoint, quelles que soient les circonstances.

Cette archaïque et stricte «solidarité fiscale entre ex-époux» va être supprimée dès 2026. Mais deux associations qui militent depuis des années contre ce mécanisme exigent un moratoire immédiat sur ces mises aux Poursuites, ainsi qu’un effet rétroactif à l’abrogation prévue. De nouveaux chiffres publiés par l’État les confortent dans l’idée que cette solidarité est discriminatoire à l’égard des femmes, et en cela inconstitutionnelle.

CASQUETTE DU GÉNÉRAL GUISAN: Dérobé en 2018, le couvre-chef a été récupéré la semaine dernière, lit-on dans «24 Heures» et la NZZ. Il sera présenté dans le cadre de l’expo «Guisan 150», qui vient d’ouvrir ses portes à Avenches et qui célèbre le 150e anniversaire du célèbre général romand. En 2018, l’affaire avait fait grand bruit. L’enquête de police n’avait pas permis de retrouver cette pièce de collection qui n’a jamais été portée en public par le militaire vaudois. La casquette a refait surface cinq ans après son vol, sur un site de vente aux enchères, en juin 2023. Elle est même passée entre les mains de plusieurs collectionneurs dans les mois qui ont suivi. «Ce n’est qu’au début octobre que notre intermédiaire nous a assuré qu’on pouvait la récupérer dans le canton de Zurich, une fois son acquéreur rentré de l’étranger», a relevé le secrétaire municipal d’Avenches, Julien Mora.

FORMATION: Dès la rentrée 2025, les études à la HES-SO Valais-Wallis coûteront 40% de plus pour les étudiants suisses – de 500 à 700 francs par semestre – et 110% pour les étudiants étrangers – 1050 francs aussi par semestre, écrit le Nouvelliste.

En Valais, cette mesure concerne près de 2000 étudiants. «Il s’agit d’une décision du comité gouvernemental de la HES-SO. La convention intercantonale stipule que la taxe soit équilibrée par rapport aux autres HES de Suisse. La taxe valaisanne n’a jamais connu d’augmentation depuis 1998. En adoptant cette nouvelle taxe, on reste tout de même la HES la moins chère du pays», dit son directeur, François Seppey.

DÉLOCALISATION: Le fabricant de bas de compression Sigvaris veut supprimer progressivement jusqu'à 140 emplois en Suisse orientale. Une partie de la production et de la logistique des entreprises de St-Gall et de Wittenbach va être transférée sur d'autres sites européens, lit-on dans le St. Galler Tagblatt. Le groupe Sigvaris emploie environ 1600 personnes dans le monde. L'entreprise n'a pas précisé combien d'entre eux étaient employés en Suisse orientale.

PROTECTIONNISME USA: Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Suisse. Peu importe le vainqueur de la prochaine élection présidentielle du 5 novembre outre-Atlantique: «je pense que dans les deux administrations, il y aura un côté protectionniste, mais beaucoup plus marqué chez Donald Trump», souligne Cédric Tille, professeur d’économie internationale à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève dans le Nouvelliste et ArcInfo.

Pour la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis, «l’approche de Trump est plus directe avec son projet d’imposer une taxe générale à l’importation de 10%», appuie son directeur général Rahul Sahgal. La démocrate Kamala Harris, elle, «se concentre davantage sur les augmentations d’impôts et la réglementation».

DÉCARBONATION: La décarbonation des Etats-Unis s’accélère. Pour Trevor Higgins, du think tank Center for American Progress, une victoire de Donald Trump serait inquiétante pour le climat, même si l’avènement d’une économie verte paraît inéluctable. «Au cours des cinq dernières années, les Etats-Unis ont injecté environ 20 gigawatts d’énergie solaire et éolienne par année sur le réseau. D’ici à la fin de la décennie, nous devrions ajouter 200 gigawatts par année.

Nous assistons à une transformation impressionnante», dit-il dans une interview au Temps. «L’une des évolutions majeures en cours dans le secteur de l’énergie, c’est le déclin du charbon (...). Cette évolution est telle que quoi qu’il arrive le 5 novembre, les dernières centrales à charbon aux Etats-Unis vont probablement fermer aux alentours de 2035», conclut le spécialiste.

SOLIDARITÉ: L'organisation «Table couvre-toi» à St-Imier dans le Jura bernois marque ses 10 ans. «Les besoins des gens? C'est terrible, actuellement! Depuis le début de l'année, nous accueillons chaque mardi entre 135 et 150 personnes, alors qu'on en comptait entre 90 et 100 avant le Covid», dit Barbara Defilippis, responsable de l'association de sauvetage alimentaire dans le Journal du Jura.

