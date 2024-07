blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«Depuis trois ans, nous observons un vandalisme structurel à Lausanne que nous n'arrivons pas à endiguer», relève Markus Bacher, directeur général de PubliBike. KEYSTONE

Les points forts du jour

LA CHAUX-DE-FONDS: Il y a un an, une violente tempête frappait La Chaux-de-Fonds (NE). Pour marquer symboliquement l'événement, les cloches de la ville vont sonner mercredi à 11h25 durant 6 minutes et 30 secondes, soit la durée effective de la tempête. La catastrophe a fait un mort et une cinquantaine de blessés. Les dommages causés aux bâtiments sont estimés à 117,15 millions, selon l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention de Neuchâtel (ECAP), avec 2989 sinistres déclarés.

La Chaux-de-Fonds porte encore les stigmates de la tempête du 24 juillet La Chaux-de-Fonds porte encore les stigmates de la tempête du 24 juillet. Les traces les plus visibles concernent les arbres urbains, dont environ 2500 ont dû être abattus ou élagués. La Métropole horlogère a reçu au total 4,6 millions de francs de dons. «Au niveau sécurité, on n'a rien à se reprocher car personne n'aurait pu imaginer une telle tempête sur une ville et pas au sommet d'une montagne. L'anémomètre s'est bloqué à 217 km/h. C'était complètement hors normes. Dans l'ensemble, la ville a bien résisté en regard de la violence des événements», a déclaré à Keystone-ATS Jean-Daniel Jeanneret, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds. 24.07.2024

ÉTATS-UNIS: Le président américain Joe Biden doit s'exprimer solennellement mercredi à 20h00 (02h00 jeudi en Suisse) sur les raisons qui l'ont motivé à se retirer de la course à la présidentielle de novembre et à transmettre le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris. Ce discours sur l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne des Etats-Unis sera sans aucun doute l'un des plus importants quand viendra l'heure de son bilan. Tout juste sorti de près d'une semaine de confinement en raison d'un Covid-19, le démocrate de 81 ans est apparu affaibli mardi au sortir de l'avion qui le ramenait à la Maison-Blanche.

PROCHE-ORIENT: Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'exprime mercredi devant le congrès des Etats-Unis d'Amérique avant de rencontrer jeudi le président américain Joe Biden. Principal allié d'Israël, Washington s'était agacé ces derniers mois des conséquences de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas, insistant sur la protection des civils et l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Avec le Qatar et l'Egypte, Washington tente de relancer les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza.

FOOTBALL: Le stade de Genève accueille mercredi soir le choc au sommet de la deuxième journée de la Super League de football: le FC Servette de Genève, vainqueur de la Coupe, affronte les champions de Suisse en titre, les Young Boys de Berne. Les Bernois ont mal commencé la saison, perdant à domicile contre le néo-promu Sion 2-1. Mais la saison dernière a été plutôt favorable au club de la capitale fédérale, les deux visites dans la cité de Calvin se soldant par deux défaites pour les Genevois.

JO-2024: les premières épreuves des jeux Olympiques d'été 2024 commencent dès mercredi en France, deux jours avant la cérémonie d'ouverture à Paris. En rugby à 7, la France compte spécialement sur Antoine Dupont, la vedette du quinze de France, pour décrocher une première médaille. Le multiple champion a renoncé à disputer le tournoi des six nations pour se consacrer aux JO.

Vu dans la presse

VANDALISME: Selles éventrées, paniers défoncés, câbles rompus ou encore plateaux cassés, Lausanne est un enfer pour les vélos en libre-service de la société PubliBike, rapporte mercredi le journal 24 Heures. «Actuellement, nous comptons 120 vélos cassés sur 300» dans la capitale vaudoise, constate dans le journal Markus Bacher, directeur général de PubliBike. Quatre stations sont en outre fermées.

«Nous sommes dans plusieurs villes, dont Bâle, Zurich et Berne, et nous ne connaissons pas les mêmes déprédations qu'à Lausanne. C'est incompréhensible», ajoute-t-il. «Depuis trois ans, nous observons un vandalisme structurel à Lausanne que nous n'arrivons pas à endiguer», relève encore M. Bacher.

TAXATION: L'interdiction de déménager pour les héritiers fortunés que prévoit l'initiative de la Jeunesse socialiste visant à taxer les riches pour sauver le climat est contraire au droit international et à la constitution, rapporte mercredi le journal Blick, citant le Département fédéral des finances (DFF).

Un impôt visant un déménagement ou d'autres mesures doivent être compatibles avec le principe de proportionnalité ancré dans la constitution fédérale, indique le DFF dans un rapport. Les départs peuvent aussi être motivés par d'autres raisons que l'évitement fiscal, précise le document.

RELIGION: Les membres des communautés religieuses sont surreprésentés au Parlement fédéral par rapport à la population suisse, remarquent mercredi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. 75% des 246 parlementaires sont membres d'une Église, contre 58% pour l'ensemble des Suisses, selon des données collectées par l'université de Berne.

Dans le détail, 40% des parlementaires sont catholiques, 31,9% sont réformés, 3% appartiennent à des Églises libres. Autre constat, les musulmans, qui représentent 5,9% des habitants en Suisse, sont sous-représentés avec seulement deux élus aux chambres fédérales.

VIOL: Les petits cantons sont mal préparés à la mise en œuvre du nouveau droit pénal en matière sexuelle, affirme un rapport rédigé en collaboration avec le groupe de réflexion Reatch et relayé mercredi par l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Avec la règle du «non, c'est non», entrée en vigueur au début juillet, il faut s'attendre à plus de cas de viols dénoncés, ce qui représente un grand défi pour les cantons, relève le document.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): une tornade s'abat sur La Chaux-de-Fonds (NE), avec des vents atteignant 217 km/h. Elle laisse derrière elle d'importantes destructions. La tempête fait un mort et une quarantaine de blessés.

- Il y a 10 ans (2014): de violentes pluies s'abattent sur une partie de l'Emmental bernois. Plusieurs rivières sortent de leur lit, provoquant d'innombrables inondations et déversements de boues. Les dégâts se chiffrent en millions de francs. Le village de Bumbach est notamment inondé. La région avait déjà été frappée par des intempéries en 2008 et 2012.

- Il y a 10 ans (2014): crash d’un avion d'Air Algérie (vol AH 5017) dans le nord du Mali. Aucun survivant parmi les 116 personnes à bord dont 54 Français.

- Il y a 50 ans (1974): fin de la dictature des colonels en Grèce.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du chanteur français Yves Duteil ("Prendre un enfant», «La tarentelle").

Le dicton du jour

«À la Sainte-Christine, les blés perdent leurs racines».

