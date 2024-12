La pénurie de psychiatres va s'aggraver en Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

RETRAITES: Le Conseil des Etats traite mercredi de la 13e rente AVS. Celle-ci doit être versée en une fois en décembre, pour la première fois en 2026, un point qui n'est pas contesté. Les députés ne se prononcent toutefois pas sur le financement de cette rente. La commission préparatoire a estimé que la situation du fonds ne nécessitait pas de source de financement immédiate et que le Parlement devait prendre son temps pour analyser la situation.

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL: Une nouvelle idée sur le financement à long terme de l'accueil extrafamilial des enfants arrive mercredi sur le pupitre des sénateurs. Elle prévoit une nouvelle allocation de garde pour les enfants jusqu'à 8 ans et qui sont pris en charge dans un cadre institutionnel. Elle doit s'élever à 100 francs par mois au minimum et être augmentée de 50 francs pour chaque demi-journée de garde supplémentaire. Des discussions se profilent notamment sur la participation financière de la Confédération.

PARLEMENT: Les cantons d'Argovie et d'Appenzell Rhodes-Extérieures fêtent mercredi Maja Riniker (PLR/AG) et Andrea Caroni (PLR/AR), élus lundi présidente du Conseil national et président du Conseil des Etats. La conseillère nationale argovienne est attendue peu avant 14h00 à Aarau par les autorités et la population de son canton. A Herisau, les festivités en l'honneur du sénateur appenzellois doivent commencer vers 16h00.

MEURTRE: Un octogénaire est jugé mercredi par le Tribunal criminel de Neuchâtel pour avoir tué sa femme dans leur appartement conjugal de Neuchâtel en juin 2023. L'homme est accusé d'avoir posé sa main droite sur la bouche et le nez de la victime, l'empêchant de respirer, jusqu'à lui causer une perte de connaissance et la mort.

ENVIRONNEMENT: Les conseillers d'Etat fribourgeois Didier Castella et Jean-François Steiert présentent mercredi le projet d'assainissement écologique des installations hydroélectriques de Schiffenen (FR). Plusieurs variantes ont été élaborées, dont une retenue par l'Etat de Fribourg et qui sera développée par le Groupe E.

FRANCE: L'Assemblée nationale française doit débattre mercredi de deux motions de censure contre le gouvernement du premier ministre Michel Barnier, nommé il y a seulement trois mois. Le texte a de fortes chances d'être adopté, le RN ayant promis de voter le texte de la gauche. Les motions ont été déposées lundi dans la foulée du déclenchement par le premier ministre de l'article 49.3 de la constitution, pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Michel Barnier a appelé mardi à la responsabilité pour ne pas faire tomber le gouvernement et éviter un «chaos» politique et budgétaire.

FOOTBALL: Sion et Yverdon sont en lice mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football. Les Valaisans se rendent à Bâle (20h15), premier de Super League, et les Vaudois accueillent Lugano au stade municipal à 20h30. Le défi est grand pour le FC Sion, qui ne s'est plus imposé dans la cité rhénane depuis le 7 juin 2015 en Coupe de Suisse. Ce jour-là, les Sédunois soulevaient pour la 13e fois le trophée au terme d'un match remporté 3-0.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale des banques. Elle vise à reconnaître le potentiel des banques dans le financement du développement durable, mais également le rôle vital des systèmes bancaires des États pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: La pénurie de psychiatres devrait s'aggraver en Suisse, si rien n'est entrepris, avertissent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Sur les 4750 psychiatres répertoriés dans le pays, plus de 1000 avaient plus de 65 ans l'année dernière.

Outre le vieillissement et le besoin croissant de traitements, le salaire est l'une des raisons du manque de spécialistes. Un psychiatre travaillant dans un cabinet privé gagne en moyenne 176'000 francs, un psychiatre pour enfants et adolescents 141'000 francs. En revanche, en cardiologie, il est possible de gagner en moyenne 416'000 francs par an.

SÉCURITÉ: Si le Conseil fédéral a décidé, malgré une menace terroriste élevée, de ne pas réintroduire des contrôles aux frontières comme l'Allemagne et la France, c'est que la Suisse connaît «une différence importante par rapport aux pays de l'Union européenne» (UE), indique mercredi dans Le Temps Pascal Lüthi, le directeur l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

«Nous avons toujours pratiqué les contrôles douaniers, car nous ne sommes pas membres de l'union douanière de l'UE», ajoute-t-il, soulignant qu'il y a toujours une présence à la frontière. S'il fallait augmenter le nombre de contrôles, comme le demandent l'UDC et le PLR, l'OFDF n'a pas de réserve en personnel, ajoute-t-il. «Ces opérations ne sont possibles que si elles restent limitées dans le temps».

INTEMPÉRIES: La réponse du Conseil fédéral à la demande d'aide pour reconstruire le Val Maggia, dévasté par des intempéries au début de l'été, a «médusé» les autorités tessinoises, rapporte mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Le journal se réfère à une lettre envoyée lundi à Berne et rédigée par le maire de la commune de Lavizzara (TI) et la maire de Cevio (TI).

La Confédération dit vouloir participer à la reconstruction à hauteur de 35% des coûts totaux de 100 millions de francs, conformément à la loi. Les villages de montagne pourraient ainsi avoir à supporter des coûts de plusieurs millions de francs. Et comme la contribution de la Confédération n'est pas encore fixée, la reconstruction ne peut pas être planifiée, ajoutent-ils.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): dissolution de l'Alliance des indépendants, le parti politique créé en 1936 par le fondateur de la Migros, Gottlieb Duttweiler.

- Il y a 30 ans (1994): le peuple suisse approuve pour la première fois depuis 1912 une nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Il dit aussi «oui» à un durcissement de la politique à l'égard des étrangers et des requérants d'asile (mesures de contrainte dans le droit des étrangers).

- Il y a 70 ans (1954): fondation de la chaîne de restauration rapide Burger King à Miami. Elle a ensuite développé un réseau mondial de restaurants en tant qu'entreprise de restauration collective.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'acteur américain Jeff Bridges ("The Big Lebowski», «Tron").

- Il y a 90 ans (1934): création du plus grand parc national du Japon, le parc national Daisetsuzan, sur une superficie de plus de 2200 kilomètres carrés.

Le dicton du jour

«Qui est Sainte-Barbe, qui est Noël; qui est Noël, qui est l'an».

