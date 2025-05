Eurovision, droits de douane, nouveau pape: Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le concours Eurovision se tiendra du 13 au 17 mai à la halle St-Jacob à Balle.

Les points forts du jour

DROITS DE DOUANE: Les Etats-Unis et la Chine tentent samedi et dimanche à Genève un premier rapprochement dans leur guerre commerciale. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Greer vont rencontrer le vice-Premier ministre chinois en charge de l'économie He Lifeng dans un site maintenu secret.

EUROVISION: Le Village de l'Eurovision est officiellement ouvert ce samedi à Bâle, une semaine avant la finale du concours. D’anciens concurrents suisses tels que Remo Forrer, Luca Hänni ou Anna Rossinelli doivent s'y produire aux côtés de stars internationales, dont la diva barbue autrichienne Conchita Wurst, victorieuse en 2014. Le programme est complété par un spectacle dédié au groupe Abba, des chorales locales, des groupes de musique et des DJ.

UKRAINE: Les dirigeants des pays européens soutenant militairement Kiev et prêts à lui apporter des garanties de sécurité une fois la paix conclue doivent se réunir ce samedi, en partie à distance, en partie en présentiel en Ukraine. Le Royaume-Uni, la France et les pays du nord de l'Europe soutiennent la proposition d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine avancée par le président américain Donald Trump.

NUCLEAIRE IRANIEN: Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi doit se rendre ce samedi en Arabie saoudite et au Qatar. Les Etats-Unis et l'Iran tiendront une nouvelle série de pourparlers sur le programme nucléaire de Téhéran dimanche à Oman, peu avant la visite de Donald Trump au Moyen-Orient. Téhéran et Washington ont entamé il y a un mois des pourparlers indirects sur le dossier du nucléaire iranien, via une médiation du sultanat d'Oman.

VATICAN: Le pape Léon XIV, élu jeudi, rencontrera samedi les cardinaux, les hauts dignitaires de l'Eglise chargés de l'assister dans son gouvernement. Réunis au sein du Collège des cardinaux présidé par un doyen – actuellement l'Italien Giovanni Battista Re, 91 ans – ils forment la plus haute sphère de l'Eglise catholique.

Vu dans la presse

COMMERCE: Avec 31% de droits de douane sur les importations, l'extension de la production aux Etats-Unis n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce que confirme un sondage effectué sur une grande majorité des membres de Swissmem publié par les journaux de CH Media. 75% des entreprises ayant participé à l'enquête de l'Association de l'industrie technologique suisse ont répondu par la négative, rapporte la Schweiz am Wochenende. Si le gouvernement américain introduit les droits de douane qu'il a annoncés, 13% des participants au sondage seront contraints de «rompre leurs affaires» avec des clients américains, observe les journaux de CH Media.

MUSIQUE: Les autorités sont prêtes pour une communication rapide en cas de cyberattaque dans le cadre du Concours Eurovision de la Chanson (ESC) à Bâle, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Les canaux de communication avec les autorités, entreprises et organisations impliquées sont établis et les retards dans l'analyse d'un incident technique doivent ainsi être évités autant que possible. L'Office fédéral de la cybersécurité dirige l'intervention dans le cyberespace. Les attaques de pirates informatiques, qui ne visent pas à causer des dommages, mais à attirer l'attention, sont au premier plan, précise le journal. La Confédération échange également avec les autorités des pays voisins.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'artiste américain Chris Burden, l'un des fondateurs du body art. Il était né en 1946.

- Il y a 10 ans (2015): Décès du peintre et ornithologue australien William Thomas Cooper, l'un des meilleurs dessinateurs scientifiques d'oiseaux de son temps. Il était né en 1934.

- Il y a 30 ans (1995): Naissance de la chanteuse française Aya Nakamura ("Djadja").

- Il y a 60 ans (1965): Naissance du mannequin canadien Linda Evangelista.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance du chanteur irlandais Bono, leader du groupe U2.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de l'acteur français Bruno Madinier ("Les Cordier, juge et flic», «Mes amis, mes amours, mes emmerdes...").

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de la sprinteuse jamaïcaine Merlene Ottey, triple championne du monde et neuf fois médaillée olympique.

- Il y a 75 ans (1950): Fondation du constructeur automobile Seat par le holding d'Etat espagnol Instituto Nacional de Industria, des banques et le groupe italien Fiat.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'écrivaine italienne Liaty Pisani ("Le journal de la signora").

- Il y a 125 ans (1900): Naissance de «l'astrologue d'Hitler», le Suisse Karl Ernst Krafft. Il fut alors chargé par le bureau central de la sécurité du Reich de dresser des horoscopes. Il est mort du typhus au camp de concentration de Buchenwald en 1945.

Le dicton du jour

«C'est à la Saint-Antonin, Que vend son vin le malin.»