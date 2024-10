Plus de dons aux partis pour le Credit Suisse

blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La banque UBS a supprimé sans les remplacer les dons que le Credit Suisse (CS) versait jusqu'ici aux partis politiques suisses, selon Schweiz am Wochenende

Les points forts du jour

PARTI: Les délégués de l'UDC se réunissent ce samedi à Aarau. A côté des mots d'ordre en vue des votations fédérales du 24 novembre, ils évoqueront l'initiative du parti «Pas de Suisse à 10 millions!». La «solution», selon le chef du groupe parlementaire Thomas Aeschi qui s'exprimera sur le fait que «presque tous les problèmes de la Suisse sont dus à l'immigration. Le président du parti Marcel Dettling ouvrira l'assemblée avec un discours soulignant la volonté de changement de cap exprimée par le peuple.

GRANDE-BRETAGNE: Il y a 40 ans jour pour jour, l'Armée républicaine irlandaise provisoire (IRA) faisait sauter une bombe à retardement dans un hôtel à Brighton, en Angleterre. Visée, la première ministre Margaret Thatcher et son mari échappent de justesse à l'engin explosif. Mais cinq personnes sont tuées et trente-quatre autres sont blessées.

FOOTBALL: La Suisse joue sa peau en Ligue des nations samedi en Serbie (20h45). Battus par le Danemark et l'Espagne lors de la trêve internationale de septembre, les hommes de Murat Yakin doivent élever le curseur afin de conserver leur place dans la Ligue A de la compétition. L'acte III de cette affiche, qui se déroulera à Leskovac, risque d’être aussi farouche que les deux premiers à Kaliningrad et à Doha lors des deux dernières Coupes du monde.

CYCLISME: Tadej Pogacar s'avance en grand favori du Tour de Lombardie samedi, cinquième et dernier Monument de la saison. Sur les bords du lac de Côme, le Slovène, triple vainqueur sortant et récent champion du monde, peut devenir le deuxième coureur de l'histoire à gagner la classique des feuilles mortes quatre années de suite.

AUJOURD'HUI, C'EST: Comme chaque 12 octobre, c'est aujourd'hui la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. La campagne internationale appelle à une action urgente et durable pour protéger à la fois les oiseaux migrateurs et les insectes dont ils dépendent pour leur survie.

Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.worldmigratorybirdday.org/

Vu dans la presse

DONS AUX PARTIS: La banque UBS a supprimé sans les remplacer les dons que le Credit Suisse (CS) versait jusqu'ici aux partis politiques suisses, selon Schweiz am Wochenende. UBS n'a pas confirmé cette information. L'année dernière, le CS a distribué des dons de manière limitée. L'UDC en a le plus profité avec 160'000 francs, a relevé le journal alémanique. Suivent le Centre avec 119'000 francs, le PLR avec 99'000 francs et les Verts libéraux avec 44'000 francs. Dès 2023, les dons du CS à la fondation Anny-Klawa-Morf, proche du PS, qui était financée à plus de 50% par ce don, ont été supprimés.

IMMIGRATION: Le chef sortant de la Direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Boris Zürcher, a déconseillé de prendre des micro-mesures telles qu'une taxe sur l'immigration, par exemple. Ce serait «tout au plus une pilule d'apaisement politique», a-t-il déclaré dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung. La conjoncture en Suisse détermine les besoins en main-d'œuvre, indépendamment de la libre circulation des personnes, d'un système de contingents ou d'une taxe sur l'immigration. Les instruments de politique monétaire et fiscale sont plus prometteurs. Une réévaluation réelle du franc devrait être à l'ordre du jour. «Mais cela aussi aurait un prix», a-t-il souligné.

TAUX DE PARTICIPATION: Les Valaisannes et Valaisans sont des bêtes de politique. Lorsqu’ils sont appelés aux urnes, leur taux de participation fait souvent pâlir les autres cantons. En 2020, 61,5% des électeurs valaisans avaient voté pour élire leur exécutif. En comparaison, Neuchâtel atteignait péniblement 30,8% lors de ses dernières communales. Cette année, pourtant, cet enthousiasme, tout rouge et blanc soit-il, semble amorcer un léger essoufflement d’après un coup de sonde du Nouvelliste avant les élections communales de dimanche.

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS: L’«Hindustan Times» chante les louanges de la luxueuse clinique de Sonloup (VD), lit-on dans 24 Heures. Le grand quotidien indien, de langue anglaise basé à Delhi et publié à près d’un million d’exemplaires, classe la Clinic Les Alpes «parmi les meilleurs centres de réadaptation de luxe au monde, voire à la première place». «La clinique est un havre protégé des paparazzis», résume le Britannique Patrick Wilson, fondateur de la clinique. Un argument pour sa patientèle, qui compte des personnalités de premier plan de la noblesse, du monde du divertissement, des affaires et de la politique, provenant d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique du Nord ou d’Asie. Une semaine dans l’établissement, comprenant spa, piscine et jacuzzi surplombant le Léman, coûte au moins 45’000 francs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): L'Ethiopien Eliud Kipchoge devient le premier homme à passer sous la barre mythique des deux heures au marathon à Vienne, lors d'une course non officielle conçue dans tous les détails pour permettre l'exploit.

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'essayiste suédoise Sara Danius à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer du sein. Secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, qui décerne le prix Nobel de littérature, elle en avait démissionné suite à un scandale sur fond de mouvement #MeToo.

- Il y a 25 ans (1999): La population mondiale franchit la barre des six milliards, selon l'ONU.

- Il y a 25 ans (1999): Coup d'Etat au Pakistan, le général Pervez Musharraf renverse le président Nawaz Sharif.

- Il y a 30 ans (1994): La sonde spatiale américaine Magellan se consume dans l'atmosphère de Vénus.

- Il y a 40 ans (1984): Un attentat de l'IRA visant la Première ministre britannique Margaret Thatcher fait cinq morts et 30 blessés au Grand Hôtel de Brighton.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du terroriste vénézuélien Carlos (Ilich Ramírez Sánchez), actuellement incarcéré en France.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivain et scénariste américain Richard Price ("La couleur de l'argent").

- Il y a 100 ans (1924): Décès du romancier français Antaole France, prix Nobel de littérature 1921 ("Thaïs», «Les dieux ont soif")

Le dicton du jour

Saint-Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard emmitouflé.

