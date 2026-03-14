Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

De la fumée et des flammes s'élèvent du site des frappes aériennes dans un quartier du centre de Téhéran, la capitale iranienne, le 6 mars 2026 (archives). AFP

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Les points forts du jour

PROTECTION DES EAUX: La procédure de consultation concernant la révision de la loi sur la protection des eaux vient de s'achever. La révision de la loi prévoit une meilleure protection des eaux souterraines, qui fournissent près de 80% de l'eau potable, et des règles plus strictes pour les stations d'épuration.

CINEMA ET DROIT HUMAINS: Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) de Genève remet ses prix lors de la cérémonie de clôture en soirée. Une trentaine de films font partie des trois compétitions, des documentaires et des fictions. Cette 24e édition a mis le focus sur les dérives de l'autoritarisme qui monte dans le monde. Plus de 200 personnalités ont participé au FIFDH, dont une cinquantaine de cinéastes, en majorité des femmes. Parmi elles, l'actrice française Adèle Haenel.

SKI ALPIN. L'antépénultième super-G messieurs de la saison est programmé samedi à 11h à Courchevel. Leader de la Coupe du monde de la discipline, Marco Odermatt peut classer l'affaire. Le lauréat des trois derniers petits globes dans la spécialité mène le bal avec 158 points d'avance sur l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Si le Nidwaldien venait à s'imposer samedi, Kriechmayr devrait donc terminer au pire 3e pour entretenir un semblant de suspense. Chez les dames, la Valaisanne Camille Rast tentera de remporter un 3e succès cette saison dans une discipline où elle n'a pas fait moins bien que 4e en 2026.

Vu dans la presse

MOYEN-ORIENT. Le Conseil fédéral considère désormais le conflit entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre comme une guerre, selon la SRF. «Il y a une guerre entre les États-Unis/Israël et l’Iran», a déclaré la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon au média. Selon elle, les critères d’intensité et de durée des combats sont désormais remplis. «Le droit de la neutralité s’applique dans les relations avec ces États.» Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a indiqué que le gouvernement n’avait jusqu’ici reçu aucune demande des États-Unis concernant des survols ou des exportations de matériel de guerre.

AGRICULTURE. Les offres d’estivage pour le bétail romand font défaut dans les autres régions de Suisse, estime la Südostschweiz alors que la Confédération a interdit l’estivage des bovins en France en raison de dermatose nodulaire contagieuse. L’exploitant du site web zalp.ch, Giorgio Hösli, propose désormais sa plateforme pour coordonner le placement des animaux. Hösli estime que les quelque 6000 vaches et bovins pourraient théoriquement trouver de la place dans d’autres alpages. «Mais sur le plan logistique, cela sera difficile à réaliser», dit celui qui admet néanmoins comprendre l’interdiction. Le vétérinaire cantonal des cantons des Grisons et de Glaris, Giochen Bearth, qualifie dans le journal la décision de la Confédération de courageuse et juste.

TOURISME. Après la fermeture du camping d’Arolla en 2025, la commission cantonale des constructions a informé les exploitants de 13 autres campings valaisans de leur fermeture, ces derniers jours. Elle a justifié sa décision par des risques pour la sécurité des usagers. La décision est immédiatement exécutoire et un recours n’a pas d’effet suspensif, précise le Walliser Bote. Les exploitants qui ouvriraient malgré tout leur camping s’exposent à une amende de 10'000 francs, indiquent les quotidiens valaisans. Dans les colonnes du Nouvelliste, Florian Piasenta, se lamente: «il est possible de faire opposition auprès du Tribunal cantonal, mais vous imaginez le temps que cela va prendre». «C’est le tourisme valaisan qui est en jeu», estime le PLR. Responsable du dossier, Franz Ruppen rappelle au Nouvelliste que les exploitants ont été informés d'un risque de fermeture en 2020 déjà. «S’il est possible de sécuriser le site, cela convient. Dans le cas contraire, il faut envisager une délocalisation», dit l'UDC.

JUSTICE. Deux supporters valaisans du FC Sion ont été condamnés par le Tribunal de district de Sion à de la prison pour trafic et consommation de drogues ainsi que possession d’engins pyrotechniques, rapportent plusieurs médias. Un Valaisan de 35 ans a écopé jeudi de 12 mois, dont 6 ferme, pour consommation et revente d’héroïne près du stade de Tourbillon, révèlent la Tribune de Genève et 24 heures. Un autre homme, âgé de 24 ans et proche des ultras, a été condamné vendredi à 24 mois avec sursis pour trafic de cannabis et de cocaïne entre 2021 et 2023, réalisant un bénéfice de 5000 francs, rapportent les titres Tamedia et le Nouvelliste. Plus d’une centaine de pétards et fumigènes ont été saisis à son domicile. Le sursis accordé au vingtenaire s’explique par l’arrêt du trafic avant arrestation et l’absence d’antécédents judiciaires. Ces affaires mettent en lumière un réseau de consommation et de vente de drogues au sein du gradin nord sédunois.

PHARMA. Le groupe pharmaceutique Roche a saisi le Tribunal fédéral suisse contre de nouveaux forfaits de prise en charge, selon CH Media. Depuis début 2026, le traitement de la dégénérescence maculaire humide est lui aussi rémunéré via ce type de forfait, rapporte la Schweiz am Wochenende. Selon le journal, les médecins pourraient bénéficier d’un double avantage s’ils renoncent à utiliser une injection plus coûteuse de Roche: ils peuvent conserver une plus grande part du forfait et facturer davantage, car les médicaments moins chers nécessitent un plus grand nombre d’injections. Roche avait déjà déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral suisse, qui s’est déclaré incompétent, selon CH Media. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral n’a pas non plus voulu entrer en matière. Roche espère néanmoins que la haute cour obligera le Tribunal administratif fédéral à examiner le dossier.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Mark Carney est nommé Premier ministre du Canada, succédant à Justin Trudeau.

- Il y a un an (2025): Décès de l'écrivain soleurois Peter Bichsel, peu avant son 90e anniversaire ("Le Laitier").

- Il y a 15 ans (2011): De nouvelles explosions se produisent dans les centrales nucléaires de Fukushima, au Japon.

- Il y a 40 ans (1986): Naissance de l'acteur britannique Jamie Bell ("Billy Elliot», «Rocketman").

- Il y a 75 ans (1951): Les troupes de l'ONU reprennent Séoul lors de la guerre de Corée.

Le dicton du jour

Pluie de Sainte-Mahaut, N'est jamais trop