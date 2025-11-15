Keystone-ATS vous souhaite un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Suisse risque de se trouver isolée si elle ne dépense pas plus d'argent pour sa sécurité remarque un expert (archives).

Les points forts du jour

FOOTBALL: L'équipe suisse de football dispose samedi d'une première balle de match dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Elle reçoit dès 20h45 la Suède à Genève. Les hommes du sélectionneur helvétique Murat Yakin peuvent décrocher leur qualification en cas de succès si, dans le même temps, le Kosovo ne s'impose pas en Slovénie. Il en irait de même en cas de nul de la Suisse et de défaite du Kosovo.

PARTIS: Le Centre Suisse se réunit samedi à Granges (SO) pour son assemblée des délégués. Il doit notamment prendre position sur l'initiative qui exige de réduire la redevance radio-TV à 200 francs et sur l'initiative du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat. Ce texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (entre 3,5 et 7 milliards de francs par an) jusqu'en 2050.

HONNEUR: L'Université de Fribourg honore samedi l'ancien conseiller fédéral Alain Berset. Celui qui est désormais le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit recevoir un doctorat honoris causa de la faculté des sciences et de médecine pour les liens étroits qu’il a tissés avec les sciences naturelles et la médecine pendant la pandémie de Covid-19. Cinq autres personnalités seront récompensées, dont le cardinal-archevêque de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa, connu pour son engagement au Proche-Orient, et le Valaisan Jacques Pitteloud, ex-chef du Service de renseignement de la Confédération et actuel ambassadeur de Suisse en Belgique et auprès de l'OTAN.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la prévention de toutes les formes de criminalité transnationale organisée et de la lutte contre ce fléau. Elle vise à sensibiliser aux menaces posées par toutes les formes de criminalité transnationale organisée et de renforcer la coopération internationale à cet égard. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: L'ancien ambassadeur suisse Thomas Borer appelle dans la Neue Zürcher Zeitung de samedi à «tirer les leçons de la crise» après l'accord sur les droits de douane américains, qui vont passer de 39% à 15%. La Suisse doit avoir aux États-Unis un réseau permanent et solide d'organisations, comme le Swiss American Institute, un financement de chaires suisses dans les universités, des mesures durables de relations publiques et du lobbying, ainsi qu'une présence constante dans les médias et la politique américains, énumère-t-il. Car le prochain conflit avec les États-Unis ne va pas tarder à arriver, met-il en garde.

DÉFENSE: La Suisse risque de se trouver isolée si elle ne dépense pas plus d'argent pour sa sécurité, remarque dans Le Temps de samedi Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse. L'écart se creuse dans le budget des armées entre la Suisse et ses voisins, ajoute-t-il. En 2035, «nos partenaires et voisins investiront cinq fois plus que nous dans leur sécurité». Cette situation va créer «des tensions importantes, un isolement grave et dangereux pour la Suisse», note l'expert militaire. «Le manque d'investissement peut être interprété comme un manque de sérieux et un manque de fiabilité de la Suisse, un manque de solidarité».

PROCHE-ORIENT: La section suisse de l'ONG Amnesty International a renoncé à organiser samedi une grande manifestation en faveur de Gaza à Berne, rapportent samedi la Berner Zeitung et le Bund. «Nous avons sondé le terrain pour une grande manifestation nationale pacifique, comme celle que nous avons déjà organisée en juin», explique dans les journaux un porte-parole. Mais, après les émeutes qui ont éclaté lors du rassemblement pro-palestinien du 11 octobre, Amnesty International a changé d'avis, ajoute-t-il, soulignant que «le climat est actuellement trop tendu». L'ONG n'envisage pas d'organiser une nouvelle grande manifestation avant l'année prochaine.

ÉGALITÉ: Les couples lesbiens sont considérés comme les plus égalitaires en matière de répartition des dépenses financières dans un ménage, indique samedi dans ArcInfo Caroline Henchoz, une professeure à la Haute Ecole de travail social et de santé de Lausanne qui a mené plusieurs études sur le sujet. Ces personnes «sont très attentives à éviter tout rapport de domination: ce n'est pas parce qu'une des deux paie davantage qu'elle aura davantage de droits», ajoute-t-elle. Mais «leur organisation financière n'est finalement pas si différente des couples hétérosexuels sans enfant», précise la professeure.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): le parc archéologique de Pompéi introduit une limite de visiteurs à 20'000 par jour et des billets d'entrée personnalisés.

- Il y a 30 ans (1995): Migros ouvre son premier magasin en Allemagne, à Lörrach (sud).

- Il y a 40 ans (1985): décès de la poétesse germano-suisse Meret Oppenheim, considérée comme l'artiste suisse la plus importante du XXe siècle et comme une des représentantes majeures du surréalisme, notamment à travers son «Déjeuner en fourrure».

- Il y a 80 ans (1945): naissance de la chanteuse suédoise Anni-Frid Lyngstad, l'un des quatre membres du groupe ABBA.

- Il y a 85 ans (1940): le futur conseiller fédéral Friedrich Traugott Wahlen, alors chef de section à l'Office fédéral pour l'alimentation de guerre, présente son plan de développement de l'agriculture indigène, qui vise à faire passer les surfaces cultivées de 180'000 à 350'000 hectares. Ce plan aura une importance décisive sur la motivation de la population.

Le dicton du jour

«En novembre fou engendre, en août gît sa femme».