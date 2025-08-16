Trump «n'en fait qu'à sa tête» et est «imprévisible» déclare Ignazio Cassis

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PARTIS: l'UDC et le PVL tiennent aujourd’hui leurs assemblées de délégués. Les deux partis souhaitent y définir leurs consignes de vote pour la votation sur l’e-ID. Pour le PVL, qui organise son assemblée de manière virtuelle, le programme inclut également la définition de la consigne sur l’abolition de la valeur locative. Le peuple sera appelé à se prononcer sur ces deux objets le 28 septembre. Pour l'UDC, dont l’assemblée à Schaffhouse se concentrera surtout sur son thème central, l’immigration, l’initiative sur l’impôt successoral sera également discutée. Le peuple se prononcera sur cette initiative le 30 novembre.

UKRAINE: La rencontre entre Trump et Poutine a eu lieu vendredi en Alaska. Les deux hommes se sont quittés satisfaits, après trois heures d'échange dont la teneur n'a pas été communiquée.

FESTIVAL DU FILM: après dix journées étouffantes, la 78e édition du Festival de Locarno se terminera samedi avec l’annonce du palmarès. Le prix principal est le Léopard d’or ('Pardo d’Oro'), pour lequel 18 films en compétition internationale s’affrontent. Une production suisse a également ses chances pour le prix doté de 75'000 francs: Le Lac, du réalisateur romand Fabrice Aragno, qui suit une expédition intense et de plusieurs jours sur le lac Léman. La coproduction suisse Le Bambine de Valentina et Nicole Bertani est également en lice dans la compétition.

FOOTBALL: Coupe de Suisse, samedi, se jouera la revanche entre les deux finalistes de la saison dernière. À 20h30, le FC Bâle recevra l’équipe surprise de la dernière édition, le FC Bienne (Promotion League). Dans les autres affiches trois clubs romands de Challenge League tenteront d'éviter l'écueil d'une élimination: Yverdon Sport se déplacera à Stade-Payerne (1re Ligue) tandis que Neuchâtel Xamax se rendra à Delémont pour y affronter Diaspora (2e Ligue). Veyrier (2e Ligue) attendra Stade-Lausanne-Ouchy et Bernex-Confignon (2e Ligue inter) défiera – Etoile Carouge.

Vu dans la presse

POLITIQUE INTERNATIONALE. Le chef du Département des affaires étrangères, Ignazio Cassis, défend, dans une interview accordée au Temps, une approche pragmatique face aux incertitudes géopolitiques. Pour lui, l’Europe représente pour la Suisse un stabilisateur essentiel, surtout dans un contexte où le président américain Donald Trump est «imprévisible» et «n’en fait qu’à sa tête». Le Tessinois souligne que la relation avec les États-Unis reste importante mais que «la Suisse n’a pas d’amis, seulement des intérêts». Il insiste sur la nécessité des accords avec l’UE pour sécuriser les échanges commerciaux et garantir la stabilité. La clause de sauvegarde est là pour protéger les intérêts suisses. Concernant le Proche-Orient, la reconnaissance de la Palestine en septembre reste possible, à condition que le contexte évolue. La Suisse «veut utiliser cet atout de la reconnaissance comme une incitation pour définir une feuille de route qui puisse amener effectivement à la paix et à la sécurité».

ECOLE. Les performances en allemand des élèves alémaniques de l’école primaire et secondaire ont baissé ces dernières années. Pour étayer leurs propos, les titres alémaniques de Tamedia se basent sur une analyse des tests 'Check' de 2019 à 2024, réalisée dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie. Chaque année, 50'000 élèves y participent. Selon cette analyse, c’est presque un semestre qui a été perdu à l'école primain. La tendance à la baisse touche les trois domaines: lecture, écriture et 'langue en focus', ce dernier englobant la grammaire et l’orthographe.

TOURISME. La climatisation est plus répandue dans les hôtels romands et tessinois qu'en Suisse alémanique, selon une analyse de CH Media.À Genève, environ 78 % des hôtels disposent de climatisation, et à Lugano, un peu plus de 91 %, écrit le groupe de médias. Faute de chiffres fiables provenant du secteur touristique à ce sujet, le groupe de presse alémanique a analysé les données de la plateforme en ligne Booking.com pour les hôtels des 20 villes ayant enregistré le plus grand nombre de nuitées au premier semestre. Interrogée, Suisse Tourisme a renvoyé au syndicat professionnel Hotelleriesuisse. Selon ce dernier, la climatisation n’est pas un sujet que les membres abordent activement.

TECHNOLOGIE. Pinterest a, selon le Neue Zürcher Zeitung, débauché plusieurs cadres expérimentés à la concurrence Google pour son centre de développement prévu à Zurich. Le nombre d’employés qui y travailleront et l’emplacement exact du site n’ont pas encore été communiqués par l’entreprise. La société technologique de San Francisco a des plans futuristes pour Zurich. Dans la plus grande ville de Suisse, l'accent sera mis sur l’intelligence artificielle et le machine learning, a écrit le directeur technique de Pinterest, Matt Madrigal, sur le réseau social LinkedIn.

Anniversaires et jubilés

Il y a 10 ans (2015): Décès de l'ancienne parlementaire fédérale Christiane Langenberger (PRD/VD), première femme à présider le Parti radical de janvier 2003 à avril 2004.

- Il y a 20 ans (2005): Décès du religieux vaudois Roger Schutz. Le fondateur de la communauté œcuménique de Taizé est poignardé par une femme apparemment perturbée mentalement pendant un service religieux. Il était né en 1915.

- Il y a 50 ans (1975): Première arrestation du tueur en série américain Ted Bundya dans l'Utah. Soupçonné d'avoir tué 36 femmes, il a été exécuté en 1989 en Floride.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du tueur en série et écrivain autrichien Jack Unterweger. Il a écrit plusieurs romans et pièces de théâtre en prison. Il s'est suicidé dans sa cellule en 1994.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de la chanteuse française Sheila.

- Il y a 105 ans (1920): Naissance en Allemagne de l'écrivain américain Charles Bukowski ("Contes de la folie ordinaire», «Pulp», «Journal d'un vieux dégueulasse"). Il est décédé en 1920.

- Il y a 130 ans (1895): Naissance de l'écrivain genevois Albert Cohen ("Belle du Seigneur"). Il est décédé en 1981.

Le dicton du jour

Après Saint-Roch, aiguise ton soc!