Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.01.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SKI ALPIN. Une semaine après sa 5e victoire consécutive à Adelboden, Marco Odermatt veut poursuivre une autre série de succès. A Wengen, le Nidwaldien est le grand favori de la descente du Lauberhorn samedi (12h30). «Odi» a remporté les trois dernières descentes à Wengen, les deux disputées en 2024 et celle de 2025. Il y a un an, il avait triomphé avec un chrono record de 2'22''58, devant son compatriote bernois Franjo von Allmen. Marco Odermatt devra toutefois se méfier de FvA mais aussi de l'Italien Giovanni Franzoni, vainqueur du Super-G vendredi et meilleur temps des deux entraînements.

ANTI-WEF. Une manifestation est prévue samedi après-midi à Berne contre le Forum économique mondial (WEF) qui s'ouvre mardi à Davos. Le rassemblement intitulé «Smash WEF» n'a pas été autorisé par la police. En raison des risques de débordements, la police cantonale bernoise a déconseillé au public d'y prendre part.

ACCORD COMMERCIAL. Les pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne signent samedi au Paraguay un important accord commercial. L'accord UE-Mercosur créera l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, avec 700 millions de consommateurs, après plus de 25 ans de négociations et malgré les inquiétudes du monde agricole. Cet accord pourrait entrer en vigueur dès sa signature avant même la ratification du Parlement européen.

Vu dans la presse

LOGEMENT. La résiliation simultanée des baux de 107 logements et 15 commerces dans cinq immeubles de la Jonction abasourdit commerçants et locataires à Genève. «En Romandie, c'est du jamais vu», assure Pierre Stastny, juriste à l'Asloca à la Tribune de Genève. Interrogé par 20minutes.ch, il estime que le propriétaire, la Caisse de pension de Bâlle-Ville, «cherche à augmenter le rendement de l'immeuble en se débarrassant des occupants actuels, dont les loyers sont modérés». «J’ai investi près de 200’000 francs pour des rénovations», explique au courrier.ch l’exploitante d'une pizzeria qui a signé un bail en février 2025 et qui assure ne jamais avoir été informée des projets du propriétaire. Dans les médias, la régie Naef justifie ces expulsions par la nécessité de rénovation globale jamais entreprise jusqu'ici depuis la construction des lieux en 1900. Watson.ch rappelle que les immeubles ont été achetés en 2020 dans un lot de douze bâtiments pour un prix d'un demi-milliard de francs.

DRAME DE CRANS-MONTANA. Si le Constellation avait disposé de trois issues de secours lors de la nuit du Nouvel An marquée par l’incendie meurtrier, les clients auraient pu quitter les lieux en deux minutes et demie soit quatre minutes et demie plus rapidement que dans le cas d’une seule issue. Cette conclusion repose sur une simulation, rapportée par la radio télévision suisse alémanique (SRF) et réalisée par des experts en protection incendie, sur la base des informations médiatiques les plus récentes et d’un modèle 3D du bar élaboré par la SRF. Le scénario avec une seule issue est jugé le plus conforme à ce qui s'est passé: l’évacuation aurait alors duré près de sept minutes. Avec deux issues de secours, les clients seraient sortis en un peu moins de quatre minutes. Selon la SRF, ces scénarios se rapprochent de la réalité, sans toutefois la reproduire entièrement.

COMMERCE. L’organisation faîtière de l’industrie technologique Swissmem est intervenue auprès de la Confédération et de l’ambassade d’Italie à Berne en raison d’une nouvelle loi financière italienne, révèle Schweiz am Wochenende. Sans adaptation du dispositif, les exportations suisses de machines seraient de facto exclues du marché italien. Un montant avoisinant le milliard de francs suisses est en jeu. Par cette loi, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni entend renforcer l’industrie nationale et écarter la concurrence en provenance de Chine et des États-Unis. Les allégements fiscaux seraient réservés aux pays de l’UE et de l’Espace économique européen, à l’exclusion de la Suisse. Le Secrétariat d’État à l’économie qualifie l’exclusion des produits suisses de «préoccupante».

LOGEMENT. Le directeur de l’Office fédéral du logement, Martin Tschirren, s’attend à une aggravation de la pénurie de logements en Suisse l’an prochain. «Les causes du manque de logements ne peuvent pas être modifiées rapidement», a-t-il déclaré dans une interview accordée au Blick. Il cite notamment l’augmentation du nombre de ménages, la croissance démographique, l’immigration et l’évolution économique. Selon lui, les mesures du plan d’action de la Confédération contre la pénurie de logements visent des effets à moyen et long terme. «Pour l’instant, je ne vois pas de lumière au bout du tunnel», a-t-il ajouté.

UKRAINE. L’ambassadrice de Suisse auprès de l’UE, Rita Adam, est intervenue à Bruxelles au sujet de la sanction visant Jacques Baud, révèle la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). L’ancien collaborateur du Service de renseignement de la Confédération, domicilié à Bruxelles, a été inscrit en décembre sur la liste de sanctions de l’UE. Rita Adam aurait demandé à l’Union européenne «le respect du droit à un procès équitable et de la liberté d’expression», a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères, cité par le journal. Jacques Baud est sanctionné pour ses positions jugées favorables à la Russie. La Commission européenne rejette toutefois l’accusation d’atteinte à la liberté d’expression, affirmant que les actes concernés doivent atteindre un niveau susceptible de menacer la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité de l’UE ou d’un État membre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Le directeur général de La Poste suisse, Roberto Cirillo, annonce son départ après six ans en fonction.

- Il y a 10 ans (2016): Décès de l'artiste zurichois Gottfried Honegger. Il s'était fait un nom dans l'organisation d'expositions, dont l'Expo nationale de Zurich en 1939.

Le dicton du jour

À Saint-Antoine grande froidure, À Saint-Laurent grands chauds ne durent