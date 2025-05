Vague de «spoofing» : des comptes UBS vidés en quelques minutes

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les clients d'UBS sont la cible d'une nouvelle arnaque téléphonique, rapportent samedi 24 Heures et la Tribune de Genève (image d'illustration). sda

Les points forts du jour

MUSIQUE: On saura samedi soir à Bâle si la Suède, favorite des parieurs, va remporter son 8e trophée lors de la finale du concours Eurovision de la chanson, avec le trio KAJ. Au total, 26 artistes sont en lice. La Suisse est représentée par Zoë Më, qui va devoir batailler face à une rude concurrence.

CONSTRUCTION: Les travailleurs de la construction, maçons et contremaître, descendent samedi dans la rue pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Deux manifestations sont prévues, l'une à Lausanne et l'autre à Zurich. Soutenue par les syndicats Unia et Syna, la mobilisation a lieu en prévision des négociations sur la convention nationale qui expire à la fin de cette année.

FOOTBALL: L'avant-dernière journée du tour de relégation de la Super League de football est au menu samedi. Le dernier du classement Yverdon-Sport abattra à 18h00 à Zurich sa dernière carte contre l'avant-dernier, Winterthour, qui ne possède qu'un point d'avance sur les Vaudois. Grasshopper Zurich affrontera lui à 20h30 au stade de Tourbillon un FC Sion pas encore tout à fait tiré d'affaire. En cas de victoire de GC et de Winterthour, Yverdon n'échappera pas à la relégation.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 17 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Les technologies numériques ont le pouvoir d'accélérer le progrès dans tous les secteurs de la société, mais ce potentiel reste hors de portée pour de nombreuses personnes. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/telecommunication-day

Vu dans la presse

WEF: L'ancien président de la Banque nationale suisse (BNS) Philipp Hildebrand a été élu mardi au conseil de fondation du Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR), indique samedi la Neue Zürcher Zeitung. Le comité souhaitait élargir l'institution après la démission de son fondateur Klaus Schwab et assurer le lien avec la Suisse, explique dans le journal le WEF. Interrogé, M. Schwab, en bisbille avec le conseil de fondation de l'organisation, se dit ravi de cette élection. Avec son expérience internationale et son réseau en Suisse, M. Hildebrand est un choix idéal, ajoute-t-il.

CRIMINALITÉ: Les clients d'UBS sont la cible d'une nouvelle arnaque, rapportent samedi 24 Heures et la Tribune de Genève. La technique utilisée est l'usurpation, «spoofing» en anglais. La victime reçoit un appel de la ligne d'assistance pour les cartes Maestro d'UBS. Au bout du fil, une personne se faisant passer pour un employé de la banque affirme que des achats ont été effectués de l'étranger ou sur Internet au moyen de la carte de la victime. Après avoir soutiré des informations, les escrocs vident le compte bancaire.

VALAIS: Un éboulement de rocher et de glacier a provoqué une importante coulée de boue ces derniers jours dans le Lötschental (VS), écrit samedi le Walliser Bote. La coulée de boue a presque atteint le fond de la vallée. La cause n'est pas encore claire, indique dans le journal le géologue cantonal Raphaël Mayoraz. Un lien avec le dégel du pergélisol ne peut pas être confirmé pour le moment, ajoute-t-il. La zone a été placée sous surveillance et des évaluations sont effectuées en permanence pour déterminer les risques encourus par la population et les voies de communication.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1990): l'Organisation mondiale de la santé (OMS) retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales.

- Il y a 70 ans (1955): naissance de l'acteur, réalisateur et producteur américain Bill Paxton ("Apollo 13").

Le dicton du jour

«S'il tonne au jour de Saint-Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal».