Une ex-policière accusée d’avoir transmis des données sensibles à des criminels

Les points forts du jour

FOOTBALL: Le dernier carré du championnat d'Europe de football féminin sera complété samedi en fin de soirée, à l'issue d'un ultime quart de finale qui s'annonce passionnant. La France, victorieuse de ses trois matches dans une poule qui comprenait également l'Angleterre et les Pays-Bas, affronte à Bâle une équipe d'Allemagne en reconstruction. Les Bleues, qui n'ont jamais dépassé le stade des demi-finales dans un Euro, sont toujours en quête d'un premier trophée international. La «Mannschaft» espère pour sa part renouer avec un glorieux passé: son huitième et dernier sacre continental date de 2013, son deuxième et dernier titre mondial de 2007.

CYCLISME: Impressionnant jeudi dans la montée finale vers Hautacam lors de la première étape de haute montagne, Tadej Pogacar espère certainement mettre ses adversaires k.o. samedi sur le Tour de France. Au lendemain d'un exigeant contre-la-montre en côte qu'il a largement dominé, la deuxième étape pyrénéenne emmènera les coureurs de Pau à Luchon-Superbagnères (à 1804 m d'altitude, à 7,4% de moyenne pour cette dernière difficulté), où la dernière arrivée sur la Grande boucle date de 1989. Les coureurs passeront par le Tourmalet (2115 m, hors catégorie), Aspin et Peyresourde avant une montée finale de 12,4 km également classée hors catégorie. Tadej Pogacar aborde cette 14e étape avec une marge de 4'07 sur son premier poursuivant, le Danois Jonas Vingegaard.

FESTIVALS: La saison des festivals bat son plein. Avant que Paléo ne débute mardi, ce sont plusieurs autres incontournables qui ferment leurs portes ce samedi. Ainsi le Montreux Jazz, le Gurten à Berne ou Sion sous les étoiles tirent leur bilan ce samedi soir. Pour la 59e édition à Montreux, plus de 250'000 personnes se sont réunies en deux semaines. Pour conclure, l'artiste canadienne Alanis Morrissette se produira sur la Scène du lac. Le Casino accueillera le contrebassiste israélien Avishai Cohen et son quintett.

Vu dans la presse

DEFENSE. La Suisse a déjà versé des acomptes d’un montant avoisinant les 650 millions de francs aux États-Unis pour les systèmes Patriot, dont la livraison a été retardée, écrivent les titres alémaniques de Tamedia. L’Office fédéral de l’armement, Armasuisse, a confirmé cette information à la demande du groupe médiatique. Ces acomptes représentent plus d’un quart du montant total du contrat, qui s’élève à près de deux milliards de francs. Il n’existe toutefois aucune garantie concernant la date de livraison. Les États-Unis semblent pouvoir prendre tout le temps qu’ils souhaitent pour livrer les systèmes. Armasuisse indique également qu’il n’est pas encore clair si d’autres paiements seront effectués avant qu’une nouvelle date de livraison ne soit fixée, les modalités de paiement dépendant de l’avancement de la production.

IMMOBILIER. Un conflit portant sur plusieurs millions de francs oppose depuis deux ans l’EPF de Zurich (EPFZ) au groupe immobilier Steiner, actuellement en sursis concordataire, selon CH Media. Le litige concerne le projet de construction d'un bâtiment et aurait déjà engendré des frais d’avocats se chiffrant également en millions, d’après des informations recueillies auprès d’initiés par les journaux du groupe alémanique. Au printemps, Michael Hengartner, président du Conseil des EPF, a dû fournir des explications à la Commission des finances du Conseil national, qui exerce la surveillance sur l’institution. Selon CH Media, Steiner réclame environ 30 millions de francs à l’EPFZ. Cette dernière affirme avoir déjà payé toutes les prestations effectuées. De son côté, l’EPFZ exige le remboursement d'environ 38 millions de francs de la part de Steiner.

JUSTICE. Une ancienne policière municipale de Zurich aurait transmis à plusieurs personnes issues du milieu criminel des informations policières confidentielles, révèle le Tages Anzeiger. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale à son encontre. Elle est soupçonnée d'infractions à l’encontre de la justice ainsi que de manquements à ses devoirs de fonction et de profession. D’après diverses sources citées par le journal, la policière aurait notamment consulté et transmis à des tiers des photos de police, des adresses, des numéros de téléphone et des plaques d'immatriculation. La police cantonale a arrêté la suspecte à la fin du mois de mars. Elle travaillerait désormais comme indépendante dans le secteur de la sécurité.

DEFENSE. L’armée suisse est à la recherche d’idées pour une utilisation moderne des bunkers de ses lance-mines. C’est la première fois qu’elle lance un appel d’offres pour une telle étude, a indiqué un porte-parole à la NZZ. La solution recherchée devrait idéalement fonctionner sans modifications structurelles et être capable de s’adapter de manière flexible aux nouvelles menaces. D’après le Blick, cet appel s’adresse en particulier à des PME innovantes, des start-up ou des spin-offs. Le processus s’apparente à un concours d’architecture, juge la NZZ. Le lauréat bénéficiera d’un soutien allant jusqu’à 150'000 francs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1965): Inauguration du tunnel routier du Mont-Blanc. Long de 11,6 kilomètres, il était, lors de sa mise en service, le plus long tunnel routier du monde.

- Il y a 80 ans (1945): Décès de l'historien de l'art suisse Heinrich Wölfflin. Il était né en 1864.

- Il y a 125 ans (1900): Inauguration du métro parisien.

Le dicton du jour

A la Saint-Arsène,Mets au sec tes graines