Les points forts du jour

UKRAINE: Une journée nationale d'action a lieu samedi à Genève et à Zurich pour dénoncer la guerre en Ukraine et la répression en Russie. Cette manifestation est organisée par les opposants russes en exil. Ils appellent la communauté internationale à soutenir l'Ukraine et couper les liens économiques avec le régime russe.

FOOTBALL: Lausanne accueille Servette samedi (20h30) dans le cadre d'un derby lémanique alléchant en Super League. Avec six points de retard sur les Grenat, co-leaders du championnat, le LS doit gagner pour ne pas se faire distancer par le quatuor de tête, dans lequel figure notamment le FC Bâle. Les Rhénans reçoivent un FC Sion qui a encore l'espoir d'accrocher le top 6 (18h00).

HOCKEY SUR GLACE: La saison régulière de National League se termine samedi soir. Le suspense est à son comble alors que Fribourg et Kloten se battent à distance pour terminer dans le top 6 et se qualifier directement pour les play-off. Plus bas, cinq équipes se disputent trois billets pour le play-in. Genève-Servette doit à tout prix gagner à Berne, tout comme Bienne qui se déplace à Lugano.

SKI ALPIN: La Coupe du monde se poursuit ce week-end. Les hommes disputent samedi un géant à Kranjska Gora, une semaine après des épreuves de vitesse qui ont vu les Suisses briller à Crans-Montana. Un slalom suivra dimanche dans la station slovène. Les femmes sont elles en Norvège, à Kvitfjell, où une deuxième descente est au programme samedi au lendemain du succès de l'Autrichienne Cornelia Hütter. Un super-G viendra clôturer le week-end.

Vu dans la presse

POLITIQUE MONETAIRE: Le nouveau président de la Banque nationale suisse (BNS), Martin Schlegel, s'est prononcé contre l'achat de bitcoins exigé par une initiative, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Pour la BNS, les cryptomonnaies présentent plusieurs problèmes en tant que classe d'actifs, a-t-il déclaré dans une interview. Premièrement, leur volatilité ne favorise pas le maintien de leur valeur à long terme. «Deuxièmement, nos réserves doivent être très liquides afin de pouvoir être utilisées rapidement à des fins de politique monétaire en cas de besoin», a expliqué Martin Schlegel. Enfin, les cryptomonnaies affichent des faiblesses en matière de sécurité.

PARTIS: Susanne Vincenz-Stauffacher quittera la présidence des Femmes PLR, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le passage de témoin après presque cinq ans aura lieu le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La conseillère nationale zurichoise Bettina Balmer (PRD) est prête à lui succéder. Pour Susanne Vincenz-Stauffacher, il est important que les femmes du PLR continuent d'exister. «Sinon, on laisse les thèmes féminins à la gauche et aux syndicats», a-t-elle déclaré au journal alémanique.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Le Conseil fédéral adopte le mandat de négociation avec l'UE.

- Il y a 210 ans (1815): Napoléon débarque sur la Côte d'Azur après son exil sur l'île d'Elbe, marquant le début des Cent-Jours.

Le dicton du jour

Quand il pleut à la Saint-Aubin, l'eau est plus chère que le vin