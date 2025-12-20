Accueil refusé à un enfant trisomique : la justice retoque la Ville de la Chaux-de-Fonds

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

GENEVE: La rade de Genève accueille ce week-end la 87e édition de la Coupe de Noël. Des milliers de nageurs plongeront dans une eau à un peu plus de 8 degrés, accompagnés par les nageurs olympiques Charlotte Bonnet et Jérémy Desplanches, parrains de cette édition.

DIPLOMATIE: Les chefs d'Etat du Mercosur se réunissent ce samedi au Brésil pour discuter du projet d'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Sous pression de la France et de l'Italie, les Vingt-Sept ont décidé jeudi de reporter la signature de ce texte à janvier.

SKI ALPIN – Vainqueur jeudi de la descente sprint, mais battu par Jan Zabystran lors du Super-G de Val Gardena, Marco Odermatt veut sa revanche. Et ce dès samedi avec la vraie descente de la Saslong (11h45). Vainqueur des deux dernières descentes italiennes, Odermatt sera le grandissime favori à sa propre succession. Les dames en découdront pour leur part à Val d'Isère samedi (10h30) lors d'une descente qui devrait voir l'Américaine Lindsey Vonn et l'Italienne Sofia Goggia jouer les premiers rôles.

FOOTBALL – Le Servette FC doit signer un exploit samedi soir à Bâle (20h30) pour conclure son mauvais début de saison sur une bonne note. Les Rhénans, même inconstants, n'ont plus perdu en championnat depuis le 9 novembre face à Lugano. De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec reste sur un revers 4-2 contre Lugano. Le FC Sion est pour sa part déjà en pause. La SFL a annoncé vendredi le renvoi de son match prévu samedi face à Winterthour à Tourbillon. La raison? Un virus qui a décimé les rangs zurichois.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 20 décembre, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la solidarité humaine. Dans sa Déclaration du millénaire, l'ONU a défini la solidarité comme étant l'une des valeurs fondamentales qui doivent sous-tendre les relations internationales au XXIe siècle, aux côtés de la liberté, l'égalité, la tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabilités. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/human-solidarity-day

Vu dans la presse

IMPÔTS. Au moins 18 cantons se sont prononcés contre l’imposition individuelle. La Conférence des gouvernements cantonaux (KdK) n’a pas précisé le nombre exact, mais si celui-ci avait été inférieur à 18, elle ne se serait pas exprimée vendredi, selon les titres Tamedia alémaniques. La KdK a prévu de présenter fin janvier, lors d’une conférence de presse, ses objections à l’imposition séparée des conjoints. Le référendum cantonal contre l’imposition individuelle a été soutenu par les cantons de Saint-Gall, Obwald, Valais, Appenzell Rhodes-Intérieures, Schwytz, Argovie, Uri, Nidwald, Thurgovie et Appenzell Rhodes-Extérieures.

WEF. Les coûts de sécurité du Forum économique mondial (WEF) 2025 à Davos (GR) se sont révélés étonnamment élevés. Leur coût a avoisiné les 9 millions de francs, selon la Süd Ostschweiz. Aucun incident notable lié à la sécurité n’a toutefois été enregistré. Lors de l’édition 2024 du WEF, environ 7,7 millions de francs avaient été consacrés à la sécurité. La hausse des coûts s’explique par une augmentation des indemnités journalières pour les forces de police venant d’autres cantons, passées de 600 à 750 francs par personne, a indiqué André Kraske, porte-parole de la commission WEF du gouvernement grison, au journal. Pour l’édition 2026, le plafond des 9 millions de francs devrait vraisemblablement être dépassé, notamment en raison de la participation attendue du président américain Donald Trump.

INCLUSION. La Ville de La Chaux-de-Fonds a refusé à deux reprises l’accueil parascolaire de midi à un garçon porteur de trisomie 21. Les parents ont recouru deux fois avec succès devant le Tribunal cantonal, qui a demandé au Conseil communal de revoir sa décision, rapporte ArcInfo. L’association Inclusion handicap dénonce une discrimination, estimant que les autorités se sont concentrées sur les déficiences de l’enfant sans analyser ses besoins, alors que des thérapeutes recommandaient son inclusion. La Ville conteste toute discrimination. L'enfant a été accueilli durant quatre ans en crèche communale avec un encadrement renforcé et il est aujourd’hui scolarisé dans une structure spécialisée. Selon la Ville et le Canton, l’enfant nécessite un encadrement spécialisé et un préavis cantonal négatif a été rendu pour l’accueil parascolaire.

BIODIVERSITE. Le chemin reliant Pully (VD) au stand du Volson est désormais interdit aux véhicules, motorisés ou non, afin de protéger la salamandre tachetée, très présente dans la zone, rapporte 24 heures. Cette décision intercommunale, issue d’un postulat de 2021, répond à l’inquiétude croissante face à la mortalité de l’amphibien, dont la population s’élève aujourd’hui à 1100 individus dans les environs. Initialement, la fermeture nocturne était peu respectée, d’où l’instauration d’une fermeture définitive, accompagnée de crapauducs et de passages sécurisés. La protection de ce petit batracien a déjà eu des impacts concrets sur l’urbanisme local, comme l’annulation d’un projet immobilier dans un biotope protégé.

PROTECTION DES DONNÉES. Plusieurs caméras de surveillance installées à l’extérieur d’une école à Schinznach (AG) ont filmé illégalement pendant 16 ans, rapporte l’Aargauer Zeitung. La responsable de la protection des données du canton d’Argovie, Katrin Gisler, avait déjà signalé au début de 2024 à la commune l’absence d’autorisation pour ces installations. Après plusieurs échanges, Mme Gisler a finalement ordonné en octobre le démontage des caméras et de deux leurres. «L’installation de leurres par des autorités publiques n’est pas autorisée», a précisé Gisler. La commune a expliqué que le dispositif avait été mis en place en raison de nombreux actes de vandalisme, tout en restant en contact avec le Canton. Elle a refusé de donner d’autres informations.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): Un avion d'American Airlines en provenance de Miami percute une montagne lors de son atterrissage à Cali en Colombie. L'accident fait 160 morts.

- Il y a 45 ans (1980): Naissance du cycliste suisse Michael Albasini, vainqueur notamment de trois étapes au Tour de Suisse et de sept étapes du Trous de Romandie. Après sa carrière, il a été pendant quatre ans, jusqu'en 2025, l'entraîneur national des élites et des espoirs hommes.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de l'écrivain alémanique Jürg Laederach, l’un des principaux représentants de la littérature expérimentale en Suisse ("69 Arten den Blues zu spielen», «Das ganze Leben», «Emanuel"). Il a aussi traduit de nombreux ouvrages de littérature américaine et française d’avant-garde. Il est décédé en 2018.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du musicien américain Peter Criss, ancien batteur et chanteur du groupe de rock Kiss ("I Was Made For Loving You").

- Il y a 100 ans (1925): Naisance du dessinateur belge de bande dessinée Bob De Moor, qui fut durant plus de trente ans le bras droit de Hergé. Il est décédé en 1992.

Le dicton du jour

«Au vingt de Noël,Les jours rallongent d'un pas d'hirondelle.»