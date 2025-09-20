Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Pour financer la 13e rente AVS, le Conseil fédéral veut augmenter la TVA. (Photo thématique, archives) sda

Les points forts du jour

FISCALITE: La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devrait être à nouveau relevée pour financer la 13e rente AVS. Le dossier est sur la table du Parlement. Il s'agirait de la sixième hausse de cette taxe depuis son introduction il y a trente ans.

FOOTBALL: Les 16es de finale de la Coupe de Suisse se jouent ce week-end. Samedi, l'affiche principale mettra aux prises Aarau, leader impérial de Challenge League, et Young Boys (19h00) alors que Servette se rend à Yverdon (20h30). Sion devra assurer sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue (19h00). Idem pour le Lausanne-Sport, qui se déplace dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle (14h00) avec l'objectif de retrouver la victoire.

ATHLETISME: Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les relayeuses du 4x100 m (13h45) auront fort à faire en séries pour rallier la finale, tandis que celles du 4x400 m (13h00) chercheront surtout à améliorer leur record. Pour le 4x100, les quatre heureuses élues se nomment Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Salomé Kora. Ajla Del Ponte, handicapée par plusieurs blessures ces dernières saisons, ne sera que remplaçante.

Vu dans la presse

AGRESSION: La police municipale de Zurich n'a pas demandé l'aide de la police cantonale lors de l'agression d'une femme le week-end dernier, rapporte le groupe de presse CH Media. La loi cantonale sur l'organisation de la police prévoit une assistance mutuelle, écrit la Schweiz am Wochenende. La police cantonale n'a pas été informée, a déclaré une porte-parole de la police municipale à CH Media. Elle a précisé qu'il n'est «pas habituel» d'alerter la police cantonale pour des délits qui «n'ont pas une certaine intensité». De plus, la police cantonale n'avait pas de poste ouvert à proximité. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a agressé et blessé une femme dans un tramway. La police municipale n'est pas intervenue en raison d'une surcharge de travail.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique suisse Novartis souhaite éliminer la différence de prix entre les Etats-Unis et les autres pays industrialisés. Ce sont les propos de son PDG Vas Narasimhan. Cette décision fait suite à la demande du président américain Donald Trump de baisser les prix, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Vas Narasimhan estime que les pays hors des Etats-Unis ont le devoir de contribuer davantage à l'avenir. Il est clair que les patients aux Etats-Unis paient une grande partie de l'innovation», a-t-il déclaré. En Suisse notamment, les prix des médicaments sont beaucoup trop bas. Interrogé par le journal sur des réductions de prix concrètes, il a répondu examiner différents mécanismes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Volkswagen admet avoir manipulé les gaz d'échappement aux Etats-Unis. Des tests d'émissions ont été falsifiés par l'électronique du véhicule.

- Il y a 20 ans (2005): Décès du «chasseur de nazis» autrichien Simon Wiesenthal. Ce survivant de l'Holocauste, né en 1908, a contribué à l'arrestation de plus d'un millier de criminels de guerre.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance de l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento ("Perdiamoci di vista», «L'incomprise», «Le syndrome de Stendhal").

Le dicton du jour

«Gelée blanche de Saint-Eustache, grossit le raisin qui tache»