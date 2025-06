La fourmi invasive à l'assaut du Valais: 15 bâtiments infestés!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une espèce de fourmis invasive, «Tapinoma magnum», a infesté une quinzaine de bâtiments à Conthey. KEYSTONE

Les points forts du jour

BLATTEN: La présidente du Conseil national Maja Riniker se rend en signe de solidarité à Blatten (VS), une commune dévastée par un éboulement ce printemps. Dans la foulée, elle tiendra un point de presse. Pour mémoire, les Chambres fédérales ont voté une aide d'urgence en session extraordinaire. Un vaste élan de solidarité s'est manifesté à l'échelle nationale.

MANIFESTATION: Une manifestation nationale de solidarité avec Gaza est organisée samedi dès 16h à Berne (Schützenmatte). Elle «invite le Conseil fédéral à enfin agir». Dans le même temps, dans la capitale fédérale toujours, se tiendra la 5e session suisse des réfugiés, en présence du Conseil fédéral Beat Jans. Thèmes centraux: «l'inclusion et la participation».

BASKETBALL: Battue dans ses deux premiers matches, l'équipe de Suisse est d'ores et déjà éliminée de la course aux quarts de finale de l'EuroBasket féminin. Les joueuses du coach François Gomez feront tout pour quitter Le Pirée la tête haute, même si leur ultime défi s'annonce quasi insurmontable samedi dès 16h30.

Nancy Fora et ses coéquipières en découdront en effet avec la France, vice-championne olympique l'été dernier à Paris et présente sur le podium lors des huit derniers championnats d'Europe. Tout juste peuvent-elles espérer que les Bleues, déjà assurées de terminer en tête du groupe A, lèvent le pied après leurs succès face à la Turquie puis à la Grèce.

GYMNASTIQUE: C'est un des points d'orgue de la Fête fédérale de gymnastique (FFG): le grand cortège du dernier week-end. A Lausanne, les quelque 3000 participants partiront depuis l'esplanade de Montbenon, au centre-ville, après un coup de canon solennel donné par les Milices vaudoises, en présence du conseiller fédéral Martin Pfister, chef des sports. Vingt-trois associations cantonales ou régionales seront représentées. Il y aura aussi une douzaine de fanfares et Guggenmusik. Le cortège se déplacera jusqu'au bord du lac, à Ouchy.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale du yoga. Onzième du nom, elle est placée sous le thème «Yoga: une planète, une santé», qui fait écho à une vérité essentielle: le bien-être personnel et la santé de la planète sont indissociablement liés.Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

FOURMIS: Une espèce de fourmis invasive, «Tapinoma magnum», a infesté une quinzaine de bâtiments à Conthey, rapporte le Nouvelliste. Présente en Suisse depuis 2012, cette fourmi est signalée dans d’autres communes valaisannes. Bien qu’elle ne présente pas de danger pour la santé publique, sa présence en grand nombre peut provoquer des morsures désagréables et poser des risques encore mal connus pour la biodiversité.

Les insecticides classiques sont inefficaces et seule une lutte coordonnée par des professionnels peut contenir la progression de l'espèce. Si l’éradication totale reste incertaine, les mesures mises en place par le Canton permettent de réduire la taille des colonies et leurs nuisances.

EBOULEMENT: Des experts du département de glaciologie de l’EPF Zurich ont analysé cette semaine l’éboulement survenu à Blatten (VS). Selon les titres alémaniques de Tamedia, leur étude remet en question la fiabilité des cartes de dangers utilisées pour évaluer les risques dans les zones de montagne.

La présence de glace fondue a rendu la masse de débris plus glissante, ce qui a permis à l’éboulement de se propager plus largement que prévu par les modèles, selon le glaciologue Matthias Huss. Il souligne qu’un tel comportement est «rarement observé en Suisse». La révision des cartes de dangers est déjà en cours en Valais, mais la responsabilité de ces ajustements incombe aux communes.

ASILE: L'inspection cantonale du travail va effectuer un contrôle au centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry (NE), révèle Arcinfo. À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, plusieurs organisations, dont l’Union syndicale cantonale et l’association Droit de rester, dénoncent des violences systémiques dans les centres fédéraux d’asile, notamment à Boudry (NE).

Elles accusent le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de contribuer à des conditions de vie et de travail indignes, affectant tant les requérants d’asile que les employés. Des témoignages évoquent un climat de surveillance, de silence et de peur dans les CFA, ainsi que des menaces envers les employés dénonçant ces pratiques.

AGRESSION: Deux agents de police en congé ont été agressés dans la nuit de jeudi à vendredi à Genève, rapporte le site internet de la Tribune de Genève. Les deux policiers ont fait face à deux individus vers 3h. Pour des raisons pour l’heure inconnues, l’un d’eux a sorti un couteau et a attaqué l’un des policiers à la gorge. Ce dernier a été transporté à l’hôpital.

Contactée par le média, la police cantonale n'a fait aucun commentaire. L’affaire a été confiée au Ministère public, qui a pour sa part confirmé qu’un individu a été interpellé.

SUISSE – UE: Selon le conseiller fédéral Ignazio Cassis, la situation mondiale difficile a favorisé le dossier européen en Suisse. «Comparé aux discussions sur l’accord-cadre il y a quatre ans, alors que l’état du monde était meilleur, nous ressentons aujourd’hui une urgence accrue», déclare le ministre des affaires étrangères dans un entretien avec la NZZ. Des relations étroites et stables avec les voisins les plus proches deviennent de plus en plus importantes, y compris sur le plan économique.

«La participation au marché intérieur européen est vitale pour la Suisse – et elle le devient encore davantage lorsque d’autres marchés ne sont plus accessibles, ou seulement dans de mauvaises conditions», souligne le Tessinois.

TRANSPORT AERIEN: Le PDG de la compagnie Swiss, Jens Fehlinger, déclare dans un entretien au Blick qu’un état-major de crise se réunit presque chaque semaine au sein de l’entreprise. Il évoque une multiplication inédite des foyers de crise impactant le transport aérien, notamment au Proche-Orient, en Ukraine et au Pakistan. Ces situations exigent des réactions rapides, comme des modifications de vols ou d’horaires, ce qui complique la planification à long terme de certaines liaisons.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du footballeur français Michel Platini, champion d'Europe avec la France en 1984 et vainqueur de la Coupe des champions avec la Juventus en 1985. Il a été président de l'UEFA de 2007 à 2015.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du batteur américain Joey Kramer, membre du groupe Aerosmith.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du chanteur australien John Paul Young ("Standing in the Rain», «Love is in the Air").

Le dicton du jour

Été bien doux,Hiver en courroux