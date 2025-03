«Earth hour»: les villes invitées à éteindre leur éclairage

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CLIMAT: L'organisation de protection de la nature WWF appelle à éteindre les lumières en Suisse samedi soir. Avec l'action «Earth Hour», les villes, communes et organisations peuvent faire un geste pour la planète et pour une meilleure protection du climat. Les particuliers sont également invités à participer à cette action en éteignant les lumières entre 20h30 et 21h30.

VIGNE: Comme de nombreuses personnalités avant lui, l'ancien conseiller fédéral Alain Berset va tailler la vigne à Farinet, la plus petite au monde, samedi matin à Saillon (VS). Le Fribourgeois, secrétaire général du Conseil de l'Europe, doit effectuer ce labeur ancestral en suivant les conseils d'un professionnel.

GUERRE COMMERCIALE: Un rassemblement pro-Canada doit avoir lieu samedi dans la ville canadienne de Toronto pour un «Elbows up» (coude levé) en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Le nouveau premier ministre canadien Mark Carney doit annoncer dimanche dans ce contexte des élections législatives pour le 28 avril, avec une campagne électorale qui promet d'être centrée sur les menaces du président américain Donald Trump.

SKI ALPIN: La finale de la Coupe du monde de ski alpin démarre samedi à Sun Valley, aux Etats-Unis, avec la descente des hommes à 18h00 et celle des femmes à 19h30. Les deux petits globes de cristal de la spécialité restent à attribuer. Chez les hommes, le Nidwaldien Marco Odermatt, en tête de la discipline, possède 83 points d'avance sur le deuxième, le Bernois Franjo von Allmen. Chez les femmes, la première, l'Italienne Federica Brignone, ne compte que 16 points de plus que sa dauphine, l'Autrichienne Cornelia Hütter, et 34 de plus que sa compatriote Sofia Goggia.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 22 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Elle a pour thème cette année «La préservation des glaciers». La fonte rapide de ces derniers entraîne des incertitudes en matière de flux d'eau, ce qui a de profondes répercussions sur les populations et la planète. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/water-day

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: Pékin exige des excuses de la Suisse après qu'un avion officiel chinois survolant le territoire suisse et transportant le président chinois Xi Jinping a été contrôlé par deux F/A-18 de l'armée suisse le 22 novembre 2024, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. Les autorités chinoises ont fait part de leur indignation, notamment parce qu'elles n'ont pas été averties à l'avance de ce contrôle de routine. Le commandant des forces aériennes Peter Merz aurait sèchement rejeté la plainte chinoise, écrit le journal. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a tenté à plusieurs reprises de calmer la situation.

GENÈVE INTERNATIONALE: Le Conseil fédéral est proactif dans le dossier de la Genève internationale, menacée par les coupes financières drastiques des Etats-Unis, et discute avec les instances internationales, assure samedi dans Le Temps la ministre suisse de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider. «Dans une telle situation, il ne s'agit pas de se prostrer dans la peur», ajoute la socialiste jurassienne, qui a rencontré vendredi à Genève le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon elle, l'écosystème international de la ville «ne va pas partir en lambeaux [...] Je suis persuadée que nous allons y donner des réponses adaptées à la situation avec le Conseil fédéral et le canton de Genève».

SUISSE-UE: L'ancien conseiller fédéral et stratège UDC Christoph Blocher a rencontré à plusieurs reprises le financier Alfred Gantner, qui a lancé l'initative «Boussole» ayant pour objectif d'ancrer dans la constitution fédérale le principe selon lequel la Suisse ne peut pas céder sa jurisprudence à l'étranger, indique samedi la Neue Zürcher Zeitung. M. Blocher confirme dans le journal qu'ils se connaissent et qu'ils se voient «peut-être tous les six mois ou se parlent au téléphone». Mais, malgré l'objectif politique commun d'empêcher tout rapprochement institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne, l'ancien tribun zurichois de 84 ans dit ne pas être membre du comité d'initiative et ne pas soutenir financièrement la campagne.

MENACES: Les joueuses de Genève Volley ont reçu sur leurs comptes privés de réseaux sociaux un message d'une violence inouïe, avec notamment des menaces de mort et de viol, après une défaite face à Aesch en Ligue nationale A de volleyball, rapporte samedi ArcInfo. Une joueuse a porté plainte auprès de la police et le club a informé la Swiss Sport Integrity, l'instance chargée des violations à l'éthique dans le sport. Genève Volley examine la suite à donner, indique dans le journal Maxime Salah, membre du comité, soulignant que les joueuses sont «choquées». Anne-Sylvie Monnet, responsable des équipes nationales à Swiss Volley, ne se souvient pas de cas «d'une telle violence». Dans de précédentes affaires, «nous [...] avions découvert qu'il s'agissait de messages automatisés provenant de parieurs asiatiques».

MUSIQUE: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider avoue samedi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund qu'elle a assisté à plusieurs raves parties dans une ancienne usine de Saint-Ursanne (JU). «Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est la musique. Le rythme pulsant qui se répercute directement sur le corps et qui touche même l'âme de certains», déclare la ministre de la culture. Elle assure n'avoir jamais consommé de substances illicites, qui font souvent partie de ce genre de soirée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): décès du musicien alémanique Walty Anselmo, membre du groupe Krokodil. Il était surnommé le «Jimi Hendrix suisse». Il était né en 1946.

- Il y a 20 ans (2005): Swiss et Lufthansa trouvent un accord sur la reprise de la compagnie aérienne suisse déficitaire par le groupe allemand.

- Il y a 50 ans (1975): abolition de la monarchie en Ethiopie.

- Il y a 80 ans (1945): création de la Ligue arabe

Le dicton du jour

«Le mois de mars doit être sec, avril humide et mai frisquet pour que juin tienne ce qu'il promet».