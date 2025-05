Rembourser les proches soignants: une alternative possible ?

Cinéma, baisse des coûts de la santé et erreur fiscale font la une des quotidiens en ce samedi 24 mai, découvrez les gros titres helvétiques du jour.

Proswiss a demandé à ce que les proches soignants soient aient une réduction du tarif horaire (photo d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SOCIETE: L'association faîtière des organisations féminines suisses, Alliance F, fête samedi ses 125 ans, en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et de l'ancienne conseillère fédérale Viola Amherd. L'ancienne Association des organisations féminines suisses, devenue en 1971 l'Alliance des organisations féminines suisses, s'appelle Alliance F depuis 2001.

CINEMA: Le palmarès du 78e festival de Cannes sera proclamé samedi soir par le jury présidé par l'actrice française Juliette Binoche. Au total, 22 films sont en lice pour décrocher la Palme d'or.

MONDIAUX DE HOCKEY: Médaillée d'argent en 2024, l'équipe de Suisse est à un succès d'une deuxième finale consécutive dans le championnat du monde de hockey sur glace. Impériale face à l'Autriche en quart, la sélection de Patrick Fischer affronte à nouveau un adversaire qui lui est intrinsèquement inférieur samedi en demi-finale à Stockholm (dès 18h20): le Danemark. Mais les Helvètes ne sauraient trop se méfier des Danois, qui ont renversé le Canada jeudi en quart de finale. L'autre demi-finale mettra aux prises dès 14h20 la Suède, favorite de ce tournoi devant son public, aux Etats-Unis.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 mai, c'est aujourd'hui la Journée internationale du markhor. Cette espèce de chèvre sauvage originaire des régions montagneuses d'Asie centrale et du Sud Est notamment importante sur le plan écologique. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/markhor-day

Vu dans la presse

PANNE: L'administration fiscale de la commune de Riehen( BL) a demandé par erreur à des personnes extérieures à la commune de payer leurs impôts à l'avance, rapporte la Basler Zeitung. Quelques centaines de personnes ont reçu ce courrier, a déclaré le conseiller communal Patrick Huber. L'administration communale a informé une femme du centre-ville de Bâle qui a reçu le document qu'il s'agissait d'une «panne informatique regrettable dans un processus d'envoi automatisé». Il n'y a pas eu «d'accès non autorisé aux données». L'erreur a été corrigée.

COUTS DE LA SANTE: L'association de caisses maladie Prioswiss a demandé une réduction du tarif horaire des proches soignants, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Lorsque des proches prodiguent des soins de base à un patient ou une patiente, les caisses maladie les remboursent à hauteur de 52,60 francs de l'heure, écrit le quotidien alémanique. Pour cela, les proches doivent être employés par une entreprise de soins à domicile. Personne ne sait exactement combien d'argent ils reçoivent des entreprises. La branche estime qu'il existe un grand potentiel d'abus. Prioswiss demande que les prestations des proches soient enregistrées séparément, précise le journal.

MEDIAS SOCIAUX: Pour influencer la politique suisse, la plateforme Tiktok a mis au concours un poste de lobbyiste, rapporte le Blick. On recherche une personne qui, selon l'annonce, se charge de «naviguer à travers les paysages politiques et réglementaires» de la Suisse et de l'Autriche, écrit le journal. L'équipe doit donc «prévenir, gérer et atténuer les risques politiques, législatifs et réglementaires pour Tiktok». La pression politique sur l'application a augmenté en Suisse. Cet engagement n'est donc pas surprenant, écrit encore le journal.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.05.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Un glissement de terrain frappe la Papouasie-Nouvelle-Guinée, faisant au moins 2000 morts.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'acteur américain John C. Reilly ("Boogie nights», «Outrages», «Gangs of New York").

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de l'actrice américaine Priscilla Presley ("Le canon nu», «Dallas"), épouse d'Elvis Presley de 1967 à 1973.

Le dicton du jour

Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait.