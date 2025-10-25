Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis achève samedi au Koweït sa tournée diplomatique au Proche et Moyen-Orient, où il souhaite renforcer son influence. Le Tessinois doit rencontrer son homologue koweïtien Abdullah Ali al-Yahya et le cheikh Nasser al Saba pour cette dernière étape précédée d'une visite en Jordanie et en Irak.

PARTIS: Trois partis réunissent samedi leurs délégués. L'assemblée de l'UDC est consacrée aux accords avec l'Union européenne. Pour sa part, le Congrès du PS se penchera notamment sur Gaza et les Vert'libéraux donneront leurs consignes de vote.

CHANGEMENT D'HEURE: L'heure d'été prend fin en Suisse ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche à 03h00, les horloges seront ramenées à 02h00, rallongeant la nuit d'une heure. L'heure de l'Europe continentale s'applique désormais jusqu'au 29 mars 2026.

COTE D'IVOIRE: Une élection présidentielle se tient samedi en Côte d'Ivoire, où le climat politique s'est tendu ces dernières semaines. L'opposition dénonce notamment l'exclusion de ses deux principaux candidats, l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ainsi que la candidature à un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Ce dernier, favori, doit faire face à quatre candidats d'opposition.

SKI ALPIN: Le géant de Sölden marque l'ouverture de la Coupe du monde féminine samedi. La Tessinoise Lara Gut-Behrami, triple vainqueure sur le glacier de Rettenbach, fait partie des favorites. Première des 36 épreuves Coupe du monde, le géant de Sölden (1re manche à 10h, 2e manche à 13h) donne le coup d'envoi de la saison qui aura pour point d'orgue les courses olympiques à Cortina en février.

Vu dans la presse

TEMPÊTE BENJAMIN. L’Établissement cantonal d’assurance (ECA) estime les dégâts causés par la tempête Benjamin à 5 millions de francs, selon 24 heures. L'ECA s'attend à devoir traiter entre 500 et 1000 sinistres. Jeudi, Benjamin avait frappé le canton de Vaud avec des rafales jusqu’à 145 km/h, provoquant arbres déracinés, toitures envolées et deux pylônes électriques couchés à Bière. Les pompiers ont mené 120 interventions, la police 80, et près de 800 appels ont été reçus par le Centre d’alarme. Les deux pylônes, arrachés malgré des fondations en béton, ont été fragilisés par des pluies récentes et le passage de tracteurs. Romande Énergie avait toutefois rétabli l’électricité rapidement grâce à son réseau de secours. Les pylônes seront temporairement remplacés par des poteaux en bois.

RENSEIGNEMENT. Dans une interview accordée au Temps, le directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, s'est confié avant de quitter son poste ces prochains jours. On apprend notamment qu'en 2024, le terrorisme en Suisse a atteint un nouveau pic avec 11 arrestations en six mois. Cheville ouvrière de la modernisation du SRC, M. Dussey a vu ses ambitions en la matière freinées par la surcharge opérationnelle. Il dit quitter le SRC «aussi fasciné que frustré». Face à des menaces multiples et grandissantes – terrorisme, cyberattaques et espionnage – il fait part de ses craintes concernant l'écart entre les attentes et les moyens mis à disposition du SRC: «les équipes tournent à plein régime et sont fatiguées». Egalement interrogé par la Neue Zürcher Zeitung, M. Dussey indique que deux services de renseignement de pays du G7 se sont inspirés de la modernisation opérée au sein du SRC, démontrant selon lui «que nous n'avons pas tout fait faux».

WEF. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera probablement au Forum économique mondial (WEF) de 2026 à Davos (GR), selon la Schweiz am Wochenende, qui cite des sources bien informées. Au sein du conseil de fondation du WEF, certaines voix espèrent même une rencontre entre le président américain Donald Trump, Zelensky et le président russe Vladimir Poutine. Si M. Trump devait souhaiter la participation de Poutine, des solutions pourraient être trouvées, selon le journal qui cite des sources au siège du WEF à Cologny et à Berne. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis avait déjà indiqué en août que M. Poutine ne serait pas arrêté s’il venait en Suisse pour des pourparlers de paix.

INSOLITE. Partie de Genève le 22 juin avec sa mule Wendy, sa jument Fara, son chien Wakhan et une tente de camping, Elena Rossi a bouclé son périple de 1600 km à travers la Suisse en quatre mois. Hébergée par des inconnus devenus amis, la trentenaire raconte dans la Tribune de Genève un voyage «de bonheur» qui l’a «réconciliée avec l’être humain». Chaque jour, 20 km de découvertes, de désalpes en apéros, d’émotions et de solidarité. Même la peur ressentie dans le col du Nufenen, dans un brouillard à couper au couteau et sous la pluie, n’a pas entamé une détermination qui l'a notamment vue franchir le Col de Torrent (VS) et ses 2900 m d'altitude. Plus d'un millier de followers ont suivi son aventure sur le compte Instagram «Adieu c't'équipe».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): La Confédération ordonne le confinement obligatoire des poules et autres volailles dans toute la Suisse en raison de la grippe aviaire.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'acteur et réalisateur français Mathieu Amalric ("Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle)», «Quantum of Solace», «Le scaphandre et le papillon», «Le bureau des légendes").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du chanteur britannique Chris Norman, membre du groupe Smokie ("Living next door to Alice").

- Il y a 75 ans (1950): La Chine occupe le Tibet.

- Il y a 200 ans (1825): Naissance du compositeur autrichien Johann Strauss fils ("La Chauve-souris», «Le beau Danube bleu», «Wiener Blut», «Kaiserwalzer"). Il est décédé en 1899.

Le dicton du jour

À la Saint-Crépin,Les mouches voient leur fin