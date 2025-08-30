Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des fleurs sont déposées sur le lieu de l'accident mortel au lendemain de la deuxième nuit d'émeutes suite à l'accident mortel survenu au jeune Marvin en scooter ce mardi 26 août 2025 à Lausanne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

HOMMAGES: une marche blanche est organisée samedi matin à Lausanne en hommage à Marvin, le jeune homme mort au guidon de son scooter dimanche dernier alors qu'il fuyait la police. Un autre rassemblement est programmé dans l'après-midi dans la capitale vaudoise, en mémoire cette fois-ci de Nzoy, mort sous les balles d'un policier il y a exactement 4 ans en gare de Morges.

MATTMARK: une cérémonie du souvenir est prévue samedi au barrage de Mattmark à Saas-Almagell (VS). Il y a 60 ans, le 30 août 1965, 88 personnes, dont 56 ouvriers italiens, ont perdu la vie sur le chantier du barrage de Mattmark, une des plus grandes catastrophes de l'histoire de la construction en Suisse. La cérémonie est conduite par l'évêque de Sion Jean-Marie Lovey et l'évêque de Belluno-Feltre (I) Renato Marangoni.

LUTTE SUISSE: la liste des prétendants au titre de Roi de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres qui se déroule ce week-end à Mollis (Glaris) est plus longue que jamais dans un passé récent. Le Lucernois Joel Wicki, le Roi de 2022, le Bernois Fabian Staudenmann et le Thurgovien Samuel Giger sont les favoris les plus souvent cités. Wicki pourrait devenir le premier lutteur depuis Jörg Abderhalden (2004 et 2007) à remporter deux Fédérales de suite.

TENNIS: Leandro Riedi (ATP 435) joue une place en huitièmes de finale de l'US Open samedi à New York. Le Zurichois de 23 ans a un coup à jouer face au Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76). Tombeur de l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) jeudi au terme d'un come-back mémorable en cinq sets (3-6 4-6 6-4 6-4 6-2), Riedi veut poursuivre sa belle aventure à Flushing Meadows face à un adversaire qu'il n'a encore jamais affronté.

FOOTBALL: le FC Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon pour le compte de la 5e journée de Super League (20h30). Les Valaisans, toujours invaincus cette saison, veulent reprendre leurs bonnes habitudes en championnat. Après leurs aventures européennes, Lausanne et Servette reprendront quant à eux du service dimanche. Le LS accueille Saint-Gall (14h00), tandis que Servette reçoit Lucerne à Genève (16h30).

Vu dans la presse

VAUD. Face au loup, des communes du Jura vaudois réclament des mesures fortes au Conseil d’État. Le mouvement est parti du Chenit, dont la Municipalité a adressé une lettre virulente au ministre de l'environnement Vassilis Venizelos, relate 24 heures. D’autres communes ont emboîté le pas. «La situation se dégrade et il faut défendre notre population», explique Olivier Baudat, le syndic du Chenit. Les élus dénoncent un décalage entre discours et réalité: attaques de jour, vaches touchées, coûts élevés pour des mesures inefficaces. «Je peux saisir que des gens de la ville pensent judicieux de nous apprendre notre travail», ironise Didier Amez-Droz, agriculteur et syndic de Montricher. Les communes exigent des chiffres précis sur les meutes, le bilan des actions et les coûts réels de la stratégie cantonale. Sollicité, le Canton a indiqué qu'il «devrait communiquer très prochainement sur les décisions de régulation».

PHARMA. L’industrie pharmaceutique fait pression à Berne pour obtenir une hausse des prix des médicaments en Suisse, selon le Blicki. Mais les positions divergent au sein de l’administration fédérale: le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pousserait dans le sens de la branche, tandis que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’y opposerait, rappelant qu’une augmentation des prix entraînerait mécaniquement des primes d’assurance-maladie plus élevées. De son côté, la faîtière Interpharma souligne l’importance de maintenir les grandes entreprises pharmaceutiques dans le pays, rappelant que la branche constitue le principal contributeur fiscal de Suisse.

ENVIRONNEMENT. Face à une fréquentation croissante, Evolène Région Tourisme appelle à éviter la baignade au lac Bleu d’Arolla. «Il ne s’agit pas d’interdire, mais de sensibiliser les promeneurs à la beauté et à la fragilité de ce site», souligne Yvan Maistre, conseiller communal dans le Nouvelliste. Des panneaux rappellent les risques: pollution par les crèmes solaires, brassage des sédiments altérant la couleur turquoise, fragilité des rives. Suisse Tourisme promeut pourtant la baignade dans certains lacs alpins. Elle mise sur la tendance de la «coolcation», mais appelle les régions à signaler les restrictions. Sur son site, la faîtière du tourisme suisse présente «huit lacs offrant des baignades rafraîchissantes dans un panorama montagneux». Parmi eux, figuraient les lacs de Fenêtre au val Ferret. Interviewé par le quotidien valaisan, le directeur de la destination Pays du Saint-Bernard, Gaëtan Tornay s’en est étonné puis a demandé la suppression de cette mention.

PORRENTRUY. Contrairement à ce qui avait été évoqué vendredi, l'interdiction d'accès à la piscine de plein air de Porrentruy aux non-résidents suisses, qui court jusqu'au 31 août, ne devrait pas être maintenue jusqu'à la fin de la saison. «Au vu de la météo, il n'y a pas d'intérêt», a dit Lionel Maitre, responsable politique de l'Espace-loisirs au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), au Quotidien Jurassien. La décision sera prise en début de semaine prochaine. Il y a presque deux mois, le Conseil municipal et le SIDP avaient interdit l'accès à la piscine de plein air aux non-résidents suisses pour des raisons de sécurité. Cette décision avait provoqué une immense polémique.

RECORD. Le Zurichois Christoph Jost a parcouru à vélo l’ensemble des cantons suisses en un peu plus de 27 heures, rapporte Schweiz am Wochenende. Cet exploit lui a valu une entrée dans le Guinness Book des records. L’itinéraire s’est étendu sur environ 650 kilomètres, avec plus de 7100 mètres de dénivelé positif. Âgé de 38 ans et cycliste amateur, Christoph Jost est parti de l’Oberalppass (GR), a franchi le canton d’Uri, puis fait étape par le Tessin, le Valais et Berne, avant de terminer son périple à Céligny (GE).

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès du réalisateur américain Wes Craven ("Scream"). Il était né en 1939.

- Il y a 30 ans (1995): L'OTAN lance des frappes aériennes contre les positions des Serbes en Bosnie, ce qui constitue la première opération de guerre depuis sa création.

- Il y a 60 ans (1965): Deux millions de mètres cubes de glace et d'éboulis ensevelissent les baraques sur le chantier du barrage de Mattmark, dans la vallée de Saas (VS). Au total, 88 ouvriers sont tués, dont 56 Italiens et 23 Suisses.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de l'acteur et humoriste québécois Guy A. Lepage, créateur de la série «Un gars, une fille», qui s'est exportée internationalement.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du musicien, acteur et écrivain allemand Helge Schneider ("Mon Führer: la vraie véritable histoire d'Adolf Hitler").

- Il y a 95 ans (1930): Naissance de l'investisseur américain Warren Edward Buffett, troisième personne la plus riche du monde selon Forbes.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance de l'auteur et illustrateur français Laurent de Brunhoff, co-créateur du personnage de «Babar». Il est décédé en 2024.

Comme chaque année, le 30 août est la Journée internationale des victimes de disparition forcée. Alors qu’elles étaient très répandues au sein des dictatures militaires, les disparitions forcées sont aujourd'hui perpétrées dans de complexes situations de conflit interne, en particulier en tant que moyen de répression des opposants politiques. Pour en savoir plus: https://www.un.org/fr/observances/victims-enforced-disappearance

Le dicton du jour

À la Saint-Fiacre, soleil ardent,Pour huit jours encore, du beau temps